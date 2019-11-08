Культ предков в обрядовом круге славян. Лада Корнеева. Часть 2

Наступила пора ОСЕННИХ ДЕДОВ – время поминовения Предков.



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 1 – https://youtu.be/o0K2jZKX1as



Кутья, фотографии, могилки… Это всё? На самом же деле почитание незримых душ Рода пронизывает всю годовую и семейную обрядность славян. Также Лада ознакомит нас с малоизвестной традицией поминальных песен и причетов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L2HodVIEQdo