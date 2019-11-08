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Культ предков в обрядовом круге славян. Лада Корнеева. Часть 1

22:10. 8 ноября 2019 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Наступила пора ОСЕННИХ ДЕДОВ – время поминовения Предков.

Автор-сказительница – Лада Корнеева
Часть 2 – https://youtu.be/L2HodVIEQdo

Кутья, фотографии, могилки… Это всё? На самом же деле почитание незримых душ Рода пронизывает всю годовую и семейную обрядность славян. Также Лада ознакомит нас с малоизвестной традицией поминальных песен и причетов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o0K2jZKX1as

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