«Клоака заговорила». Кому Россия доверяет воспитание нового поколения?

Отечественные герои — на самом деле не герои, а мифы, выдуманные пропагандой. Русский язык клоачный и, более, того фашистский. Эти утверждения, прозвучавшие в последние дни, принадлежат вовсе не сотрудникам Украинского института национальной памяти и не членам радикальных группировок украинских националистов, как можно было бы подумать. Их авторами являются авторитетные российские преподаватели, занятые воспитанием молодого поколения наших соотечественников.

АиФ.ru уже писал о взорвавших медиапространство откровениях профессора Высшей школы экономики, доктора филологических наук, специалиста по классической филологии и истории культуры Гасана Гусейнова.

«Клоачный русский» профессора Гусейнова

Напомним, на своей странице в Facebook он поделился мыслями о недостатках современного русского языка и не только: «Почему некоторым россиянам кажется, что русским в Украине невмоготу выучить к своему русскому ещё и украинский? Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.

А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой? »

Позднее в интервью РБК Гусейнов решил несколько уточнить, что он имел в виду: «Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком».

В пресс-службе Высшей школы экономики поспешили заявить, что мнение сотрудника вуза представляется сугубо частным и не имеет отношения к позиции университета.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов также решил высказать свое мнение по поводу пассажей профессора Гусейнова: «Преподаватель университета, входя в публичное пространство, — а Facebook является публичным пространством — должен думать о том, что его поведение в Сети отражается на репутации его коллег. Преподаватель сам по себе — в большей или меньшей степени — является публичной фигурой. Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей. От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае».

«Квазисоветское по форме и фашистское по содержанию коллективное тело»

Пока руководство ВШЭ и журналисты сосредоточились на профессоре Гусейнове, на сцену вышел другой профессор того же вуза Сергей Медведев.

Оттолкнувшись от поста коллеги Гусейнова, господин Медведев на своей странице в Faceboоk заявил: «Реальная проблема не в посте Гасана, а в истерической реакции на него, которая свидетельствует о том, что современный русский язык не клоачный, а фашистский — в том самом смысле, в котором писал об этом Ролан Барт: „…язык как перформация всякой языковой деятельности не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто«. И чуть выше: „Весь язык целиком есть общеобязательная форма принуждения«. На наших глазах за какие-то 6-7 лет, начиная с дела Pussy Riot и блокадного опроса „Дождя«, сформировалось квазисоветское по форме и фашистское по содержанию коллективное тело, которое цензурирует, осуждает, требует наказания и главное — принуждает к высказыванию.

За прошедшие годы оно институализировалось, оформилось в общественные организации, группы уполномоченных граждан (ветераны, верующие, казаки, офицеры, матери и др.) и механизмы по написанию доносов и писем в прокуратуру. Есть, конечно, фабрики ботов и блогеры на зарплате, которые сейчас работают по Гасану, но в целом эта речь самозарождается и возгоняется в коллективном теле, ей не нужны деньги и указания, она готова убивать за слова ради воспроизводства своего биологического, органического единства. Именно в этом, в фашистском принуждении к коллективной речи, и заключается глубинная клоачность языка, которую вскрыл (возможно, сам того не желая) пост Гасана: клоака внезапно заговорила».

Впоследствии страница профессора Медведева в соцсети стала недоступной. Однако интернет все помнит, и копии публикации разлетелись по Сети.

«Отобрать у России Арктику»: за что президент назвал профессора Медведева «придурком»

52-летний Сергей Александрович Медведев является заместителем по международным связям декана факультета прикладной политологии ВШЭ.

Господин Медведев прогремел на всю страну в 2013 году, когда в соцсети предложил… отобрать у России Арктику: «По-хорошему у России как у не справившегося и безответственного хозяина Арктику надо отобрать и передать под международную юрисдикцию подобно Антарктиде с полным запретом на хозяйственную и военную деятельность. Прожив некоторое время на Чукотке, я твёрдо знаю, что Россия в Арктику ничего хорошего не принесла и не принесёт. Арктика — это уникальный и хрупкий объект всемирного природного и культурного наследия. СССР превратил хрупкую экосистему Арктики в чавкающую нефтью, на века загаженную радиацией, изрезанную колеями вездеходов, уставленную миллионами пустых железных бочек пустыню».

На встрече Владимира Путина с руководителями первичных отделений партии «Единая Россия» главу государства спросили о том, как он относится к предложению профессора Медведева. «Придурок», — дал президент характеристику профессору ВШЭ.

«Говорить в этих условиях, что этот регион должен быть отдан под чье-то управление, — полная глупость. Это антинародная позиция, я уже и не говорю — непатриотичная, — добавил Путин. — Арктика — неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена».

Сам Сергей Медведев в Facebook написал: «Личное оскорбление Путина воспринимаю как награду».

Медаль и статьи о «донецком джихаде»

Так что же происходит в России с профессорами, получающими столь жесткую оценку от самого президента?

Ничего плохого с ними не происходит. Ровно через месяц после этой истории господин Медведев был удостоен Почетной грамоты Высшей школы экономики, в 2014 году был признан лучшим преподавателем вуза, в 2017 году получил Благодарность ВШЭ, а в 2018 году — медаль «Признание — 10 лет успешной работы» НИУ ВШЭ.

Все это время в издании Forbes выходили материалы господина Медведева, в которых он бичевал российский режим со всей своей политологической страстью. Чего стоят одни заголовки: «Донецкий джихад: чем ДНР похожа на „Исламское государство«» (запрещенная на территории РФ организация — прим. АиФ. ru), «Русский Майдан: почему август 91-го — главный праздник современной России», «Анатомия „Чайки«: почему Кремль не справится с „проблемой Навального«» и т. д. А уж что писал профессор в соцсети, то вообще лучше не воспроизводить: достаточно примера о «фашистском русском» и «заговорившей клоаке».

Заслуженный учитель РФ против оружейника Калашникова

От преподавателей Высшей школы экономики перейдем к школьным учителям. Вернее, к одному из них: Тамаре Натановне Эйдельман, историку, заслуженному учителю Российской Федерации. Дочь прославленного советского историка и литературоведаНатана Эйдельмана, Тамара Эйдельман преподает историю в московской гимназии № 1567, считающейся одним из лучших учебных заведений столицы. Также она является членом правления Московской ассоциации учителей истории и Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории». Она курировала многие образовательные проекты и вела программы на исторические темы на различных радиостанциях.

Словом, Тамара Натановна — заслуженный человек во всех отношениях. И вот госпожа Эйдельман решила высказаться относительно инициативы Министерства образования, рекомендовавшего провести специальные уроки, посвященные 100-летию конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Эта идея может казаться удачной или неудачной, но внимание в публикации Тамары Эйдельман, размещенной в ее Telegram-канале, а также в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», привлек другой момент.

«Судьба Калашникова вызывает много вопросов. Каким образом деревенскому парню с восьмилетним образованием удалось сконструировать оружие, которым вот уже больше полувека пользуется весь мир? — пишет Тамара Эйдельман. — В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор — интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова „назначили« создателем автомата просто потому, что он больше подходил по анкетным данным? (Анкета у него была, кстати, не ахти, но он сумел скрыть отца-кулака и ссылку семьи). Да, самородок, да, талантливый, но нужны же для конструкторской работы обычные базовые знания, а где он мог их получить? Когда работал техническим секретарем политотдела железной дороги? Когда служил механиком-водителем, а потом командиром танка? Когда лежал в госпитале с ранением? Почему большая часть его более поздних многочисленных изобретений — пулемет Калашникова, охотничий карабин, пистолет — не прижились, оказались то слишком дорогими, то слишком неудобными? Для меня эти вопросы остаются открытыми. Быть может, когда-то мы и узнаем подробности».

Если бы подобное прозвучало из уст обыкновенного обывателя, на это не стоило бы даже обращать внимание. Но тут-то речь идет о заслуженном учителе России, который, поднимая тему, даже не удосужился хотя бы бегло ее изучить.

Реплика о том, что «пулемет Калашникова не прижился», способна потрясти всех оружейных экспертов и просто энтузиастов стрелкового оружия. Какой именно пулемет Калашникова из многочисленных версий, по мнению госпожи Эйдельман, не прижился: станковый, бронетранспортерный, танковый, модернизированный? Оружие, которое эксплуатируется в десятках стран мира, Тамара Эйдельман объявила негодным.

Простые ответы

Но допустим, что Тамара Натановна чего-то не поняла. Гораздо интереснее, что она вообще отказывает Калашникову в праве на гениальность. Не мог создать — и все.

А ведь ответы на все вопросы можно легко получить, просто внимательнее изучив биографию Калашникова. Можно узнать, что первые образцы, разработанные оружейником, действительно имели множество недостатков. Но явный талант и неординарность идей Калашникова заставили наделенных властью людей отправить его на работу на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления РККА. Там он получал знания и работал с коллективом специалистов, помогавшим гениальному самородку претворять революционные замыслы в жизнь.

Ни Сергей Королев, ни создатель легендарного танка Т-34 Михаил Кошкин не работали в одиночку: за каждым из них стоял большой коллектив, что не отменяет гениальности обоих.

Но о каком «назначении» Калашникова создателем автомата вообще можно говорить, если в тот момент никто не знал, какое именно будущее ждет это оружие? АК-47 приходилось конкурировать с моделями, разработанными более именитыми и титулованными оружейниками, и никакого приоритета перед ними у дебютанта быть не могло. Автомат Калашникова должен был сначала пройти через горнило войн и локальных конфликтов, чтобы заслужить всемирное признание. В тот момент, когда разрабатывалось данное оружие, никто не мог и подумать, что его создатель станет легендой.

Все это лежит на поверхности, и трудно представить, что заслуженный учитель РФ не в состоянии разобраться в теме.

Но Тамара Натановна Эйдельман предпочитает считать, что АК создал не «деревенский парень с восьмилетним образованием», а люди «с интеллигентными еврейскими лицами».

Оспаривать гениальность представителей еврейского народа никто не будет, но от попытки отказать Калашникову в его заслугах подобным образом веет чем-то нехорошим. Национализмом и презрением к представителям другого народа.

Кого они воспитают?

Профессора ВШЭ Гусейнов и Медведев, а также заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман выступают на одной политической платформе: все трое недовольны политикой Кремля, «крымской весной», поддержкой, оказываемой Россией Донбассу.

Педагоги, разумеется, имеют право на свои политические взгляды.

Но все трое заняты обучением и воспитанием новых поколений россиян, причем происходит это в государственных учебных заведениях.

И здесь уже никуда не деться от вопроса: каких будущих граждан и специалистов хочет видеть государство?

Тех, кто будет считать русский язык «клоачным» и «фашистским»? Тех, кто будет походя и безосновательно отрицать гений Михаила Калашникова, а вместе с ним и других выдающихся людей нашего прошлого?

Мы много и часто пишем о негативных явлениях, имеющих место у соседей. Но кажется, что мы перестали замечать то, что происходит у нас под самым носом.

Источник: https://nstarikov.ru/kloaka-zagovorila-komu-rossija-doverjaet-vospitanie-novogo-pokolenija-110059