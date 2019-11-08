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Брексит. Почему Великобритания уходит из Евросоюза? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)

22:12. 8 ноября 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Пламен Пасков: Brexit. Почему Великобритания хочет выйти из Евросоюза? Через Трансатлантическое торговое партнёрство Американские корпорации подминают экономику и государственную власть европейских стран. Так осуществляется глобализация. Великобритания не хочет оказаться в подчинённом положении, поэтому выходит из Евросоюза.

Сборник видео Пламена Паскова: https://www.youtube.com/playlist?list…

Древних славян не было! https://www.youtube.com/watch?v=E5Xrl…

Кто делает рак? https://www.youtube.com/watch?v=ADTnI…

Как живёт Болгария? https://www.youtube.com/watch?v=lTuC5…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0lIIOG2YSA

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