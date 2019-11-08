Брексит. Почему Великобритания уходит из Евросоюза? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)
Пламен Пасков: Brexit. Почему Великобритания хочет выйти из Евросоюза? Через Трансатлантическое торговое партнёрство Американские корпорации подминают экономику и государственную власть европейских стран. Так осуществляется глобализация. Великобритания не хочет оказаться в подчинённом положении, поэтому выходит из Евросоюза.
Сборник видео Пламена Паскова: https://www.youtube.com/playlist?list…
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