Брексит. Почему Великобритания уходит из Евросоюза? (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)

Можно не доходить до величайших откровений духовного мира, хотя они доступны каждому и преград к ним нет. Но если не дойти до элементарного понимания, что Земля есть место труда и бодрости, энергии в доброте и мире к ближнему, – войти в путь Света нельзя, хотя бы вы промолились и проплакали всё своё воплощение в храмах, у ног всех святых неба. Вы – унывающие – только и встретите мёртвое небо, потому, что мертвы вы, а не оно.

— Антарова Конкордия