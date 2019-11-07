Записки из оккупированного Киева

Уже 5 с лишним лет как древний, русский город Киев, переживший не одну войну, оккупацию, волны насильственной украинизации, два госдеповских «майдана», оказался в новой оккупации. И эта неонацистская оккупация ни в чем не уступает той, принесенной немецкими полчищами. За годы постмайданного мрака ей все еще не видно конца и края.

Если бы не инициатива простых граждан и левых активистов, пришедших во многих городах Украины, в том числе и в Киеве с цветами к мемориалам Великой Отечественной войны, можно было бы подумать, что эта памятная дата забыта и отброшена за ненадобностью.

Бывший комик, ставший во главе «государства», шут с игрушечной короной на голове, насмешливо кривляясь, поздравляет граждан с годовщиной освобождения от фашизма. Речь «гаранта» завершается зловонным нацистским выкриком «Слава Украине». А в это же время, в Одессе нацисты по согласованию с властями демонтируют барельеф великому маршалу Победы – Г.К. Жукову.

Киевская осень, нарочито солнечная и теплая, подогретая ветрами далекой Атлантики, яркой декорацией оттеняет нелепость украинской действительности . На календаре 75-ая годовщина освобождения Украины от фашистской оккупации. Официально об этой дате только скромное упоминание, такое же скромное «поздравление» из уст нового президента.



Несмотря на смену «первого лица», государственная политика существенно не поменялась. Реальная власть в стране все также в руках неонацистов. Реакция последних на проведенный «Интером» праздничный концерт военных песен в честь годовщины освобождения Украины, яркое подтверждение того, насколько крепко укоренилась зараза нацизма в плоть современной Украины.

О том, что Киев, да и вся страна, поражена болезнью, напоминают мрачные фигуры «атошников» и молодых людей с нацистской символикой в милитаризированных костюмах, разгуливающих по улицам города с видом полицаев.

В общественных местах они бесцеремонно требуют к себе уважения и подчинения. Нагло вламываются в маршрутки, заявляя права на бесплатный проезд, заходят без очереди в учреждения, хамят, провоцируют драки и конфликты. Частыми стали нападения «атошников» на людей сугубо на бытовой почве.

В свое время общественный резонанс приобрел случай, когда «боец АТО» зверски убил мужчину, сделавшего ему замечание в очереди. Дикость состояла не столько в самом убийстве, сколько в реакции украинской правоохранительной системы, выпустившей преступника на свободу, и реакции лидеров общественного мнения, призвавших оправдать убийцу.



Не менее вопиющим было относительно недавнее происшествие с киевским «минером», который на полдня парализовал городское движение, заблокировав мост метро. Герой дня был отпущен и даже нашел снисхождение к своему поступку, только на основании того, что является «ветераном АТО». Еще более свежий случай взрыва, устроенного пьяными «атошниками» в киевском кафе, из-за которого пострадало несколько случайных прохожих.

В Киеве и во многих других городах, оккупированных неонацистами, бесчисленны случаи избиений, насилия, издевательств над простыми людьми со стороны этих новых хозяев жизни. Даже украинская пресса невольно освещает подобные происшествия, не в силах утаить шило в мешке.

Неонацисты знают о своей безнаказанности и ведут себя соответствующе. Еще никогда ни один из них не понес заслуженного наказания за свои зверства. Им дана полная свобода вершить расправу над населением, с точностью, как полицаям во времена немецкой оккупации.

От этих сошедших с натовского конвейера ходячих манекенов физически веет запахом крови и тления. Источение липкой мерзости заполняет собой любое пространство, где они появляются.

Людьми их назвать невозможно. Ни чувств, ни сострадания, ни совести, ни разума у них больше нет. Попробовавшие вкус крови собственных граждан, они утратили разум навечно.



Подобно созданным Голливудом персонажам фильмов ужасов, эти существа больше не представляют собой людей. Это лишенные разума зомби-людоеды, движимые жаждой сырой человеческой плоти. В их глазах разлился мрак, на лицах, какими бы заурядными они ни казались, навек застыла чудовищная гримаса безумия и первобытной людоедской тяги к убийствам.

Глядя на них на улице или в транспорте, невольно обходишь их стороной, как нечто инфернальное и грязное. И понимаешь одно: нет, это не только ненависть ко всему русскому и советскому. Эта ненависть всеобъемлющая и абсолютная даже к условно «своим», но недостаточно идейно «правильным» гражданам.

Болезнь ненависти волнообразно охватывает массы людей. Призывники, добровольцы, волонтеры, их семьи. Все те, кто по личному желанию или призыву вступил на путь братоубийственной войны, волей-неволей становятся носителями этого заболевания.



Еще вчера киевский офисный обыватель, чей сват или брат не вернулся с этой войны, становится носителем идей ненависти. Абсурдной ненависти, ни к тем, кто отправил и отправляет в мясорубку гражданского конфликта все новое и свежее украинское «мясо», а к тем, против кого ведется эта ожесточенная, не имеющая аналогов в новейшей истории внутренних конфликтов бойня.

Эту ненависть породил не только майдан, а годы постсоветского культивирования националистических идей на государственном уровне. Вирусом бандеровщины два с лишним десятилетия подряд заражали население. Неудивительно, что последствия проявили себя в столь уродливой форме.



И все то, что веками создавала общечеловеческая культура и цивилизация, с евангельским «не убий», на Украине в момент оказалось вытравлено майданным чадом. Бандеровщина – одна из самых тяжелых форм заболевания. Острая фаза которого – майдан, перешла в хроническую форму гражданского конфликта на востоке страны.

Бандеровская идеология, зародившаяся в 19 столетии пытается приспособиться к 21 веку, но будучи мертвой и неспособной к развитию, необратимо отравляет и своих сторонников и саму реальность в целом.

Киев после майдана с каждым годом приходит во все большее запустение. При внешнем сохранении архитектурного облика и ландшафта, деградации подвергается сам дух города.



В нем все больше появляется завезенного, провинциального, грубого и грязного. Это и говор галицких смрадных погребов и тупая озлобленность малограмотного плебея, воспитанного столетиями польского рабства, и отрицание любой культуры, кроме западной, любого обращения, кроме кнута и пряника от «вельмишановного пана».



80 лет назад…





Киевляне же сначала пользовались керосиновыми лампами, а когда керосин кончился, ложились спать, когда темнело. Выходить на улицу в вечернее и ночное время запрещалось: с 18 и до 5 часов действовал комендантский час.



Тех, кто ослушался, расстреливали без разговоров.



Магазины работали в то время только для немцев, а для населения были базары, которые располагались на Львовской площади (где сейчас сквер), на Евбазе («еврейском базаре» на площади Победы) на Лукьяновке и на Подоле (нынешний Житний рынок). На рынки первое время ходили без денег, но с тем, что можно обменять на еду. «Село и пригород кормили в то время горожан, потому что несли на рынок продукты.



Но этот натуробмен был неравным. Например, детскую и взрослую одежду можно было выменять на стакан пшена — самой дешевой крупы. Моя мама так поотдавала мои детские книги», — говорит Дмитрий Васильевич. Цены на продукты менялись в зависимости от ситуации на фронте — чем дальше заходили немцы, тем дороже стоила пища.



Сегодня Киев оккупирован снова. И помощи ждать неоткуда. Больше нет Красной Армии освободительницы. Потому тщетной и невозможной кажется любая борьба с неонацистами.



Одно дело бороться, когда знаешь, что вот-вот придут наши, и прогонят фашистского гада в его логово. Другое дело знать, что никто не придет и помощи ждать бесполезно. А ты и тебе подобные обречены на бессрочное пребывание в этой новой фашистской оккупации.

И кажется, что это если не навсегда, то во всяком случае, надолго. Но, несмотря на это, русский Киев продолжает жить в некоей параллельной реальности. Его не видно, он довольно слаб и лишен поддержки, запуган и загнан, но непобежден. Так живет в слабеющем теле зараженного организма малая часть здоровых клеток иммунитета. Она живет с тем, чтобы в нужный момент выжечь, вытравить заразу, исторгнуть ее раз и навсегда.



Живет в виде тех, кто не предал общей Родины, для кого святая Победа и братство народов не пустые слова. И как во всяком лечении, здесь одних внутренних сил недостаточно, чтобы победить заразу. Титр инфекции слишком высок. Нужно внешнее лекарство, опытные доктора и регулярные процедуры.



А до тех пор оккупированная и зараженная неонацизмом территория будет представлять опасность для всего постсоветского пространства.

г. Киев

А. Вольф



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