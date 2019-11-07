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Вымираем? Власть наркомафии, 6G в Китае // Что случилось? #3

19:13. 7 ноября 2019 183 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- С января минус двести девятнадцать тысяч человек. С такой скоростью, по данным Счетной палаты, сокращается население России;
- Корпорация Росатом намерена создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей. Половину денег возьмут из бюджета;
- Мелкие и средние предприниматели в России видят всё меньше смысла в том, чем занимаются;
- МВД создает инструменты для ареста и конфискации криптовалюты;
- Украинское двигателестроение будет не китайским, а американским. Основатель ЧВК БлэкУотер Принс — прятель Трампа — ведет переговоры с администрацией Зеленского о приобретении холдинга Мотор Сич;
- В Ливии нет российских наемников, утверждает замглавы МИДа Рябков;
- Между тем Китай официально объявил о начале работы над сетями поколения 6G;
- После паспортного скандала на Кипре девять богатых выходцев из России перестанут быть гражданами этой страны, сообщает газета Сайпрус Таймс;
- Котировки на американских биржах продолжают бить рекорды, а МВФ продолжает публиковать мрачные прогнозы о синхроном снижении экономики большинства государств;
- Ассандж сумел передать на волю записку с призывом к рабочим вести профсоюзную борьбу;
- После убийства в Мексике девяти американцев, в том числе шестерых детей, Трамп заявил о готовности отправить в эту страну войска, чтобы помочь президенту Обрадору стереть с лица земли наркокартели.



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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=11NQ_uF9Jj0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 897 583
    Игорь 7 ноября 2019 в 19:31

    На даче три Джи еле еле четыре никак пять нету пока но есть ЖД интернет там все работает т.е. дело то не в наворотах а в качестве связи.
    Мы вымираем в миллиониках растут небоскребы вокруг уже на сто км коттеджи и дачи уже выбито практически все зверьё вырублен лес высосаны реки и ручьи мы вымираем… Кто мы, которые вымирают, долго ждать вымирания придется.
    Трамп пошлет… Трамп правильный мужик он не вымирает он пошлет всех на, и стену достроит чтоб обратно не пришли.

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