Вымираем? Власть наркомафии, 6G в Китае // Что случилось? #3

В этом выпуске:

- С января минус двести девятнадцать тысяч человек. С такой скоростью, по данным Счетной палаты, сокращается население России;

- Корпорация Росатом намерена создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей. Половину денег возьмут из бюджета;

- Мелкие и средние предприниматели в России видят всё меньше смысла в том, чем занимаются;

- МВД создает инструменты для ареста и конфискации криптовалюты;

- Украинское двигателестроение будет не китайским, а американским. Основатель ЧВК БлэкУотер Принс — прятель Трампа — ведет переговоры с администрацией Зеленского о приобретении холдинга Мотор Сич;

- В Ливии нет российских наемников, утверждает замглавы МИДа Рябков;

- Между тем Китай официально объявил о начале работы над сетями поколения 6G;

- После паспортного скандала на Кипре девять богатых выходцев из России перестанут быть гражданами этой страны, сообщает газета Сайпрус Таймс;

- Котировки на американских биржах продолжают бить рекорды, а МВФ продолжает публиковать мрачные прогнозы о синхроном снижении экономики большинства государств;

- Ассандж сумел передать на волю записку с призывом к рабочим вести профсоюзную борьбу;

- После убийства в Мексике девяти американцев, в том числе шестерых детей, Трамп заявил о готовности отправить в эту страну войска, чтобы помочь президенту Обрадору стереть с лица земли наркокартели.







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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=11NQ_uF9Jj0