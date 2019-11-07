Уничтожение русских семей
16:08. 7 ноября 2019 95 просмотров 5 коммент. Опубликовал: Владимир
Кинорежиссёр и общественный деятель Игорь Владимирович Кульков о многодетной семье Лапшиных, которая тайно переехала из родной Вологодской области в глухой поселок Карелии спасаясь от беспредела органов опеки.
Источник: https://youtu.be/fFPe3IpMs-0
это наверное как глас вопиющего в пустыне. я вот себе почему-то не могу представить чтобы органы опеки пришли и забрали детей из чеченской семьи. а там-то детей побольше бывает. а русских- запросто.
вот вы, русские, как-то опрометчиво агрессивно настроены против национальных диаспор. а почему бы вам самим не сформиться в диаспоры? ну не диаспоры конечно, хотя бы тсж или уличные комитеты. и вот когда вы станете организованной силой ,вот тогда с вами начнут считаться. а пока у кого-то одного дербанят семью ,а остальные в позиции “моя хата с краю”, вас и будут выщёлкивать.
А ты видел чтоб чеченская семья жила вот в таком сарае?
Это что мл. за родители такие?
И если им предложили РАЗ ОНИ НЕ РАБОТАЮТ отдать детей в интернат где их оденут и накормят то в чём проблема?
Где их родственники?
Почему они не работают и обрекают детей на нищету и голод?
Теперь ОТЛОВЯТ и ОТНИМУТ.
И правильно.
Сталин-гад хороший канал.
Дружище очевидно Вы не видели в каких халупах жили на Кавказе в 90х 2000х, это они сейчас оперились. Но суть статьи несколько в ином почему в Вологде отношение диаметрально противоположное тому что в Карелии. Чиновники несколько неадекватно отнеслись к проблеме семьи, вместо реальной помощи умудрились приподнести штраф, не по человечески это. Хотя подобное рвение чиновников противоречит установкам правительства.
Русы должны править в России. Вот и весь х.., до копейки.
Хм-м… Семья, значит, тайно переехала, а пиндохолуи из “Сталинграда”, значит, слили её местонахождение… Теперь опять придётся бежать, только успеют ли?..