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Уничтожение русских семей

16:08. 7 ноября 2019 95 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Кинорежиссёр и общественный деятель Игорь Владимирович Кульков о многодетной семье Лапшиных, которая тайно переехала из родной Вологодской области в глухой поселок Карелии спасаясь от беспредела органов опеки.

Источник: https://youtu.be/fFPe3IpMs-0

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 920 588
    xazzar berlazzar 7 ноября 2019 в 18:35

    это наверное как глас вопиющего в пустыне. я вот себе почему-то не могу представить чтобы органы опеки пришли и забрали детей из чеченской семьи. а там-то детей побольше бывает. а русских- запросто.
    вот вы, русские, как-то опрометчиво агрессивно настроены против национальных диаспор. а почему бы вам самим не сформиться в диаспоры? ну не диаспоры конечно, хотя бы тсж или уличные комитеты. и вот когда вы станете организованной силой ,вот тогда с вами начнут считаться. а пока у кого-то одного дербанят семью ,а остальные в позиции “моя хата с краю”, вас и будут выщёлкивать.

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    -1
    • 9791 1285
      ХОХОЛxazzar berlazzar 7 ноября 2019 в 18:41

      А ты видел чтоб чеченская семья жила вот в таком сарае?
      Это что мл. за родители такие?
      И если им предложили РАЗ ОНИ НЕ РАБОТАЮТ отдать детей в интернат где их оденут и накормят то в чём проблема?
      Где их родственники?
      Почему они не работают и обрекают детей на нищету и голод?
      Теперь ОТЛОВЯТ и ОТНИМУТ.
      И правильно.
      Сталин-гад хороший канал.

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      • 10635 7859
        SergeevХОХОЛ 7 ноября 2019 в 18:56

        Дружище очевидно Вы не видели в каких халупах жили на Кавказе в 90х 2000х, это они сейчас оперились. Но суть статьи несколько в ином почему в Вологде отношение диаметрально противоположное тому что в Карелии. Чиновники несколько неадекватно отнеслись к проблеме семьи, вместо реальной помощи умудрились приподнести штраф, не по человечески это. Хотя подобное рвение чиновников противоречит установкам правительства.

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    • 6064 5490
      жора шаповxazzar berlazzar 7 ноября 2019 в 18:41

      Русы должны править в России. Вот и весь х.., до копейки.

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  • 12134 7308
    Maleos 7 ноября 2019 в 18:57

    Хм-м… Семья, значит, тайно переехала, а пиндохолуи из “Сталинграда”, значит, слили её местонахождение… Теперь опять придётся бежать, только успеют ли?..

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