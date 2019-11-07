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Торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года — LIVE

10:32. 7 ноября 2019 198 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cm3LO1_PnKY

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9 9
    Любовь 7 ноября 2019 в 12:05

    НА ПАРАДЕ В 1941 ГОДУ 7 НОЯБРЯ ВЛАСОВСКОГО ФЛАГА НЕ БЫЛО НИКОГДА. ЗАЧЕМ ЭТО????? ЗАЧЕМ ОБИЖАТЬ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ МОСКВУ И СССР????? ПАРАД ПОСВЯЩЕН ПРАЗДНОВАНИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ИПРИ ЧЕМ ТУТ ВЛАСОВСКИЙ, ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ФЛАГ??????

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    3
  • 193 173
    Valeriy Bondarik 7 ноября 2019 в 13:01

    …Здравия Вам…

    [i - ПСИхоЛогического]
    “““““““““““
    _ПЛЮЙте на власовскую ТРЯПКУ(т.н.”флаг”)- и Презирайте!
    эту власовскую ТРЯПКУ – Везде ИГНОРИРУЙте – НЕ признавай,те!
    Сторонники ЭТОЙ ТРЯПКИ – Оккупанты,это НЕ забывай,те!
    Символом ОККУПАЦИИ – эта ТРЯПКА является!
    …”флагом” России – ТРЯПКА ошибочно(Временно)считается!
    [ДОЛОЙ - власовский триколор,ИМ прикрывается - Враг-и-ВОР...]
    ““““““““““““““
    НЫНЕ – ЧУЖИЕ во-власти на Руси,это скажет КАЖДЫЙ – лишь спроси!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 07-11-19.

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