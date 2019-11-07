Торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года — LIVE
10:32. 7 ноября 2019 198 просмотров 2 коммент. Опубликовал: brahman
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Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.
НА ПАРАДЕ В 1941 ГОДУ 7 НОЯБРЯ ВЛАСОВСКОГО ФЛАГА НЕ БЫЛО НИКОГДА. ЗАЧЕМ ЭТО????? ЗАЧЕМ ОБИЖАТЬ ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ МОСКВУ И СССР????? ПАРАД ПОСВЯЩЕН ПРАЗДНОВАНИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ИПРИ ЧЕМ ТУТ ВЛАСОВСКИЙ, ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ФЛАГ??????
…Здравия Вам…
[i - ПСИхоЛогического]
“““““““““““
_ПЛЮЙте на власовскую ТРЯПКУ(т.н.”флаг”)- и Презирайте!
эту власовскую ТРЯПКУ – Везде ИГНОРИРУЙте – НЕ признавай,те!
Сторонники ЭТОЙ ТРЯПКИ – Оккупанты,это НЕ забывай,те!
Символом ОККУПАЦИИ – эта ТРЯПКА является!
…”флагом” России – ТРЯПКА ошибочно(Временно)считается!
[ДОЛОЙ - власовский триколор,ИМ прикрывается - Враг-и-ВОР...]
““““““““““““““
НЫНЕ – ЧУЖИЕ во-власти на Руси,это скажет КАЖДЫЙ – лишь спроси!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-11-19.