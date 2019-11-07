Сводки от ополчения Новороссии 07 ноября 2019

«В Харьковской области действует подпольная группировка сепаратистов, охотящаяся на проукраинских активистов», — заявляют авторы Telegram-канала «НачШтабу», который связан с командованием ВСУ.

«Вблизи села Подсреднее злоумышленники совершили очередное нападение на местного активиста, двигавшегося на своем автомобиле по грунтовой дороге», — пишут они.

Информацию подтвердили в полиции: «В 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю».

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины).

«Хочу напомнить, что в Харьковской области регулярно происходят такие инциденты, начиная с 2014 года, что позволяет говорить о постоянном присутствии некой подпольной ДРГ, охотящейся на проукраинских активистов. Самым громким актом этих диверсантов стал подрыв марша националистов в феврале 2015 г». — заключает «НачШтабу».

Читайте также: Оторвало голову: в Киеве мотоциклист кинул бомбу в Mercedes (ФОТО, ВИДЕО)