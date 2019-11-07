Сводки от ополчения Новороссии 07 ноября 2019
- 09:52 Украинские каратели обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, поврежден жилой дом.
- 09:30 «Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО).
- 09:06 Разведение под вопросом: обстрел ВСУ Горловки поставил на грань срыва мирный процесс.
- 08:40 ВСУ готовятся к разведению сил на Донбассе 8 ноября.
- 04:04 Опасная активность на оставленных ВСУ позициях; враг готовит «Ураганы»: сводка с фронта (ВИДЕО).
- 00:33 Мужик из Рубежного.
- Вчера 21:49 ВСУ снова обстреляли окраину Горловки.
- Вчера 20:40 Живым и павшим бойцам Донбасса посвящается….
Украинские каратели обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, поврежден жилой дом
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«Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО)
«В Харьковской области действует подпольная группировка сепаратистов, охотящаяся на проукраинских активистов», — заявляют авторы Telegram-канала «НачШтабу», который связан с командованием ВСУ.
«Вблизи села Подсреднее злоумышленники совершили очередное нападение на местного активиста, двигавшегося на своем автомобиле по грунтовой дороге», — пишут они.
Информацию подтвердили в полиции: «В 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю».
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины).
«Хочу напомнить, что в Харьковской области регулярно происходят такие инциденты, начиная с 2014 года, что позволяет говорить о постоянном присутствии некой подпольной ДРГ, охотящейся на проукраинских активистов. Самым громким актом этих диверсантов стал подрыв марша националистов в феврале 2015 г». — заключает «НачШтабу».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Разведение под вопросом: обстрел ВСУ Горловки поставил на грань срыва мирный процесс
Украинские силовики в Донбассе обстреляли населенный пункт Петровское – третий пилотный участок, где должно произойти разведение сил ВСУ и ополченцев. Без этого не могут быть возобновлены переговоры в «нормандском формате». Под огнем оказалась и Горловка – город в Донецкой области, который обстреляла украинская артиллерия.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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ВСУ готовятся к разведению сил на Донбассе 8 ноября
Украинская сторона заявила, что готовится к разведению сил в Петровском и состояться оно должно 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
«Готовится разведение сил и средств на участке № 3 (Богдановка — Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима „Тишина“ на этом участке в течение 7 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке разведения № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.
«Задействованы 5 групп ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября», — сообщает штаб оккупантов.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран «нормандской четверки».
Как сообщала «Русская Весна», Киев уже не раз срывал попытки разведения как в Петровском, так и в Золотом. Как пройдёт очередная попытка после таких громких и однозначных заявлений штаба «ООС», покажет завтрашний день.
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Опасная активность на оставленных ВСУ позициях; враг готовит «Ураганы»: сводка с фронта (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории, подвергая опасности мирных жителей.
Нашей разведкой в зоне ответственности 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, на окраине н.п. Рубежное, выявлено размещение шести реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».
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Кроме того, отмечаются факты посещения позиций, оставленных подразделениями ВСУ на участке разведения № 2 «Золотое», лицами в гражданской одежде.
Оставшиеся в н.п. Золотое украинские националисты под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады.
Не исключено, что радикалы планируют провести ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив.
Посещение позиций ВСУ лицами не в военной форме отмечается в отчете миссии ОБСЕ. Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого перемирия.
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Продолжают иметь место случаи небоевых потерь в подразделениях ВСУ, которые происходят почти ежедневно. От доверенного источника в штабе «ООС» нам поступила информация о фактах небоевых потерь в воинских частях ОТГ «Север».
Так, 5 ноября в результате неосторожного обращения с боеприпасами ранение получил военнослужащий 9 батальона 59 бригады старший солдат Инченко С. В.
Горе-солдат пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть своих сослуживцев, однако вместо ожидаемой дымовой завесы шашка взорвалась в руках военнослужащего.
Инченко получил взрывную травму правой кисти. Факт ранения тщательно скрывается командиром бригады Шаповаловым от вышестоящего командования.
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Наряду с увеличением небоевых потерь в зоне карательной операции, боевую готовность украинских подразделений подрывают многочисленные факты хищений военного имущества.
Особо остро данная проблема выражена в период подготовки войск к зимнему периоду.
По нашим данным, выделяемые на подготовку к переводу ВВТ материальные средства разворовываются и продаются командирами подразделений.
Так, в н.п. Старобельск местными жителями был зафиксирован факт перекачки топлива военным автозаправщиком на частную АЗС «Эдельвейс». Установлено, что украинские военные продают бензин марки А-92 автозаправочной станции по цене 25 гривен за литр.
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Мужик из Рубежного
Житель оккупированного ВСУ Рубежного поясняет журнашлюшке с телеканала ICTV за ситуацию на Донбассе и Украине.
А это клоун, который брал у него интервью, после чего побежал строчить донос в СБУ.
Страница дегенерата https://www.facebook.com/profile.php?id=100003831283665, можете передать ему привет или что-то еще…
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ВСУ снова обстреляли окраину Горловки
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Живым и павшим бойцам Донбасса посвящается…
Нет в Донбассе семьи такой, где не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий на нас глядят.
Песня “От героев былых времен” из кинофильма “Офицеры”. Фото Дениса Григорюка, Давида Худжеца, Макса Фадеева и др. военкоров, из архива “Викинга”, “Доброго”, “Техаса” и др. бойцов.
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