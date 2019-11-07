Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 07 ноября 2019

09:53. 7 ноября 2019 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Украинские каратели обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, поврежден жилой дом

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО)

«Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО) | Русская весна

«В Харьковской области действует подпольная группировка сепаратистов, охотящаяся на проукраинских активистов», — заявляют авторы Telegram-канала «НачШтабу», который связан с командованием ВСУ.

«Вблизи села Подсреднее злоумышленники совершили очередное нападение на местного активиста, двигавшегося на своем автомобиле по грунтовой дороге», — пишут они.

Информацию подтвердили в полиции: «В 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю».

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на умышленное убийство (ч.1 ст.115 УК Украины).

«Хочу напомнить, что в Харьковской области регулярно происходят такие инциденты, начиная с 2014 года, что позволяет говорить о постоянном присутствии некой подпольной ДРГ, охотящейся на проукраинских активистов. Самым громким актом этих диверсантов стал подрыв марша националистов в феврале 2015 г». — заключает «НачШтабу».

Читайте также: Оторвало голову: в Киеве мотоциклист кинул бомбу в Mercedes (ФОТО, ВИДЕО)

«Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО) | Русская весна
«Сепаратисты охотятся на наших патриотов», — в ВСУ говорят о таинственной ДРГ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Разведение под вопросом: обстрел ВСУ Горловки поставил на грань срыва мирный процесс

Украинские силовики в Донбассе обстреляли населенный пункт Петровское – третий пилотный участок, где должно произойти разведение сил ВСУ и ополченцев. Без этого не могут быть возобновлены переговоры в «нормандском формате». Под огнем оказалась и Горловка – город в Донецкой области, который обстреляла украинская артиллерия.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

ВСУ готовятся к разведению сил на Донбассе 8 ноября

ВСУ готовятся к разведению сил на Донбассе 8 ноября | Русская весна

Украинская сторона заявила, что готовится к разведению сил в Петровском и состояться оно должно 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».

«Готовится разведение сил и средств на участке № 3 (Богдановка — Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима „Тишина“ на этом участке в течение 7 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке разведения № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами.

«Задействованы 5 групп ГСЧС Украины. Сегодня было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября», — сообщает штаб оккупантов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение в Петровском завершает выполнение условий для саммита лидеров стран «нормандской четверки».

Как сообщала «Русская Весна», Киев уже не раз срывал попытки разведения как в Петровском, так и в Золотом. Как пройдёт очередная попытка после таких громких и однозначных заявлений штаба «ООС», покажет завтрашний день.

Читайте также: В Киев прибыл новый борт с ранеными карателями (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Опасная активность на оставленных ВСУ позициях; враг готовит «Ураганы»: сводка с фронта (ВИДЕО)

Опасная активность на оставленных ВСУ позициях; враг готовит «Ураганы»: сводка с фронта (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, противник продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории, подвергая опасности мирных жителей.

Нашей разведкой в зоне ответственности 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ, на окраине н.п. Рубежное, выявлено размещение шести реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» и трех самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Читайте также: Зайдут и перережут всех, как собак — житель Донбасса о разведении сил в ДНР

Кроме того, отмечаются факты посещения позиций, оставленных подразделениями ВСУ на участке разведения № 2 «Золотое», лицами в гражданской одежде.

Оставшиеся в н.п. Золотое украинские националисты под видом волонтеров организуют схроны с оружием на позициях, оставленных военнослужащими 72 бригады.

Не исключено, что радикалы планируют провести ряд вооруженных провокаций в районе разведения с целью срыва мирных инициатив.

Посещение позиций ВСУ лицами не в военной форме отмечается в отчете миссии ОБСЕ. Призываем международных наблюдателей вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинское руководство с целью сохранения достигнутого перемирия.

Читайте также: Феерически отметили день артиллерии: «ВСУшники» уничтожили разведмашину (+ВИДЕО)

Продолжают иметь место случаи небоевых потерь в подразделениях ВСУ, которые происходят почти ежедневно. От доверенного источника в штабе «ООС» нам поступила информация о фактах небоевых потерь в воинских частях ОТГ «Север».

Так, 5 ноября в результате неосторожного обращения с боеприпасами ранение получил военнослужащий 9 батальона 59 бригады старший солдат Инченко С. В.

Горе-солдат пытался поджечь дымовую шашку, чтобы разыграть своих сослуживцев, однако вместо ожидаемой дымовой завесы шашка взорвалась в руках военнослужащего.

Инченко получил взрывную травму правой кисти. Факт ранения тщательно скрывается командиром бригады Шаповаловым от вышестоящего командования.

Читайте также: «Честные и порядочные люди», — соратник Зеленского о руководстве ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

Наряду с увеличением небоевых потерь в зоне карательной операции, боевую готовность украинских подразделений подрывают многочисленные факты хищений военного имущества.

Особо остро данная проблема выражена в период подготовки войск к зимнему периоду.

По нашим данным, выделяемые на подготовку к переводу ВВТ материальные средства разворовываются и продаются командирами подразделений.

Так, в н.п. Старобельск местными жителями был зафиксирован факт перекачки топлива военным автозаправщиком на частную АЗС «Эдельвейс». Установлено, что украинские военные продают бензин марки А-92 автозаправочной станции по цене 25 гривен за литр.

Читайте также: Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мужик из Рубежного



Житель оккупированного ВСУ Рубежного поясняет журнашлюшке с телеканала ICTV за ситуацию на Донбассе и Украине.





А это клоун, который брал у него интервью, после чего побежал строчить донос в СБУ.



Страница дегенерата https://www.facebook.com/profile.php?id=100003831283665, можете передать ему привет или что-то еще…

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ВСУ снова обстреляли окраину Горловки


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Живым и павшим бойцам Донбасса посвящается…

Нет в Донбассе семьи такой, где не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий на нас глядят.

Песня “От героев былых времен” из кинофильма “Офицеры”. Фото Дениса Григорюка, Давида Худжеца, Макса Фадеева и др. военкоров, из архива “Викинга”, “Доброго”, “Техаса” и др. бойцов.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... 15:19 Сводка МО ДНР за 16 ноября. 15:14 ...службе СММ ОБСЕ."Двенадцатого ноября в подконтрольном правительству населенном...Сводка МО ДНР за 16 ноября Сводка МО ДНР за 16 ноября... вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
... дома (ВИДЕО, ФОТО). Сводка МО ДНР за 29 ноября Сводка МО ДНР за... 29 ноября К оглавлению | Источник... действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на улицу...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
... - Фронт под Донецком. Ноябрь 2015. 18:03 Сводка МО ДНР за 4... ограничены в средствах, поэтому в ноябре удалось выделить для закупки комплектующих... найти необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... 15:55 Сводка МО ДНР за 23 ноября. 15:53...группы в Минске 24 ноября обсудит необходимость документальной фиксации...Сводка МО ДНР за 23 ноября Сводка МО ДНР за 23 ноября...кратковременные атаки артиллерии и бронетехники ополчения Новороссии. Более длительные бои, ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2015
...ополченцам. Сводка МО ДНР за 5 ноября Сводка МО ДНР...журналистам заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. «...Валентина Гетьманчук – снайпер ополчения Донбасса, которая не ...Группа помощи раненым бойцам Новороссии действует в Санкт-Петербурге...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии...(нем. Ernst Julius Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)