Сравнение реального сектора ВВП в Китае, США, Германии и России

Валовый внутренний продукт исчисленный по паритету покупательской способности (ВВП по ППС) на сегодня самый популярный и объективный показатель экономической активности страны. Это далеко не самый точный показатель, но самый простой и понятный из всех, которые можно использовать при сравнении экономик государств.

На сегодняшний день Россия занимает 6-е место в списке стран по размеру ВВП по ППС. По версии МВФ показатель России ниже показателя Германии всего на $116 млрд. ($4227 млрд. в России и $4343 млрд. в Германии). Выше нас расположены только Япония, Индия, США и Китай.

Однако ВВП по ППС не отражает важных макроэкономических показателей стран, а также устойчивость и потенциал экономики. Для объективной оценки потенциала развития экономического развития страны необходимо рассматривать структуру экономики. Нужно учитывать какие отрасли вносят наибольший вклад в общий ВВП страны.

Структуру экономики в общем случае можно разделить на две составляющие: реальный сектор (промышленность, сельское хозяйство и строительство) и сектор услуг (торговля, финансовая деятельность, гос. управление и пр.). Реальный сектор экономики занимает важнейшее место, так как другие отрасли сильно зависят от него и именно реальный сектор создаёт наибольшую добавленную стоимость.

Чтобы понять перспективы экономического развития сильнейших экономик мира нужно сравнить именно структуры их экономик. Возьмём 4 страны из первой 6-ки, а именно: Россию, Китай, США и Германию. Китай и США это две сильнейшие экономики мира, которые лидируют с огромным отрывом, а Германия наш ближайший конкурент в списке сильнейших.

Структура ВВП (в процентах от общего показателя)*:

Китай. Промышленное производство — 41,4%, сельское хозяйство — 7,9%, строительство — 6,7%. Итого реальный сектор — 56%.

Реальный сектор в структуре ВВП Китая

США. Промышленное производство — 14,9%, сельское хозяйство — 1,1%, строительство — 4,1%. Итого реальный сектор — 20,1%.

Реальный сектор в структуре ВВП США

Германия. Промышленное производство — 29,6%, сельское хозяйство — 0,8%, строительство — 5%. Итого реальный сектор — 35,4%.

Реальный сектор в структуре ВВП Германии

Россия. Промышленное производство — 30,5%, сельское хозяйство — 4,2%, строительство — 7,4%. Итого реальный сектор — 42,1%.

Реальный сектор в структуре ВВП России

*Все данные получены из открытых источников — служб статистики соответствующих стран.

Соотношение реального сектора к услугам в структуре ВВП по странам

Получается, что в процентном выражении реальный сектор России сильнее немецкого, сильно больше американского и уступает только Китаю. Однако, если учесть в расчётах численность населения каждой страны и выразить реальный сектор ВВП на душу населения, то больше всех в реальном секторе вырабатывает гражданин Германии ($18 749), потом гражданин России ($12 188), чуть меньше американец ($11 885) и меньше всех китаец ($10 262).

Соотношение реального сект ора на душу населения в долларах США по странам

Интересно, что в каждом из этих расчётов Россия занимает не ниже второго места после лидера, несмотря на то, что лидеры меняются.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/48174-sravnenie-realnogo-sektora-vvp-v-kitae-ssha-germanii-i-rossii.html