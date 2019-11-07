Шанхайская выставка импортных товаров и услуг
15:52. 7 ноября 2019 70 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Шанхае с 5 по 10 ноября проходит масштабная международная выставка импортных товаров и услуг, где представлены достижения китайского народного хозяйства, а также продукция иностранных государств.
Ниже, различные интересности.
Мечта доктора Зло сбылась – китайцы смастерили подводный дрон в виде акулы. Осталось установить боевые лазеры.
Сверхлегкий самолет чешского производства. Один из самых быстрых в своем классе.
Во время выставки в Шанхай заглянул Макрон с женой.
Зашли покушать в павильон Франции.
Председатель Си "призывает" инвестировать в Монголию.
Еще один прототип робота.
Преемник Алессандро дель Пьеро и Андреа Пирло в сборной Италии.
Прототип летающего автомобиля.
Робот играющий в теннис.
Модели скоростных поездов.
Смартфоны с поддержкой 5G.
Ящерица в янтаре.
Робот-сортировщик.
Робот-водитель.
Российский "Аурус" сразу в двух цветах. Последняя версия бронированного лимузина.
Модели американской инжнерно-строительной техники.
Бриллиантовая гитара.
Золотой трон с бриллиантами за 12 млн. юаней.
Фрагмент роботизированного автомобильного конвейера.
Еще один.
Хирургический робот.
Новый внедорожник от KIA Motors
Торговый оборот Китая со странами Азии. В 2020 году планируют достичь отметки в 1 трлн. долларов.
На форуме прошла презентация книги "Де-долларизация" посвященная как не трудно заметить из названия, новому финансовому мировому порядку, не основанному на долларе США.
Туфлли частично сделанные на 3D принтере (печатают носок и часть подошвы).
Модель китайского радиотелескопа.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5406354.html
В основном безделушки.