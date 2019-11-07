Шанхайская выставка импортных товаров и услуг

В Шанхае с 5 по 10 ноября проходит масштабная международная выставка импортных товаров и услуг, где представлены достижения китайского народного хозяйства, а также продукция иностранных государств.Ниже, различные интересности.Мечта доктора Зло сбылась – китайцы смастерили подводный дрон в виде акулы. Осталось установить боевые лазеры.Сверхлегкий самолет чешского производства. Один из самых быстрых в своем классе.Во время выставки в Шанхай заглянул Макрон с женой.Зашли покушать в павильон Франции.Председатель Си "призывает" инвестировать в Монголию.Еще один прототип робота.Преемник Алессандро дель Пьеро и Андреа Пирло в сборной Италии.Прототип летающего автомобиля.Робот играющий в теннис.Модели скоростных поездов.Смартфоны с поддержкой 5G.Ящерица в янтаре.Робот-сортировщик.Робот-водитель.Российский "Аурус" сразу в двух цветах. Последняя версия бронированного лимузина.Модели американской инжнерно-строительной техники.Бриллиантовая гитара.Золотой трон с бриллиантами за 12 млн. юаней.Фрагмент роботизированного автомобильного конвейера.Еще один.Хирургический робот.Новый внедорожник от KIA MotorsТорговый оборот Китая со странами Азии. В 2020 году планируют достичь отметки в 1 трлн. долларов.На форуме прошла презентация книги "Де-долларизация" посвященная как не трудно заметить из названия, новому финансовому мировому порядку, не основанному на долларе США.Туфлли частично сделанные на 3D принтере (печатают носок и часть подошвы).Модель китайского радиотелескопа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5406354.html