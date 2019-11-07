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Шанхайская выставка импортных товаров и услуг

15:52. 7 ноября 2019 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Шанхае с 5 по 10 ноября проходит масштабная международная выставка импортных товаров и услуг, где представлены достижения китайского народного хозяйства, а также продукция иностранных государств.
Ниже, различные интересности.


Мечта доктора Зло сбылась – китайцы смастерили подводный дрон в виде акулы. Осталось установить боевые лазеры.


Сверхлегкий самолет чешского производства. Один из самых быстрых в своем классе.


Во время выставки в Шанхай заглянул Макрон с женой.


Зашли покушать в павильон Франции.




Председатель Си "призывает" инвестировать в Монголию.


Еще один прототип робота.


Преемник Алессандро дель Пьеро и Андреа Пирло в сборной Италии.


Прототип летающего автомобиля.




Робот играющий в теннис.


Модели скоростных поездов.


Смартфоны с поддержкой 5G.


Ящерица в янтаре.


Робот-сортировщик.




Робот-водитель.






Российский "Аурус" сразу в двух цветах. Последняя версия бронированного лимузина.


Модели американской инжнерно-строительной техники.




Бриллиантовая гитара.


Золотой трон с бриллиантами за 12 млн. юаней.




Фрагмент роботизированного автомобильного конвейера.


Еще один.


Хирургический робот.


Новый внедорожник от KIA Motors






Торговый оборот Китая со странами Азии. В 2020 году планируют достичь отметки в 1 трлн. долларов.


На форуме прошла презентация книги "Де-долларизация" посвященная как не трудно заметить из названия, новому финансовому мировому порядку, не основанному на долларе США.


Туфлли частично сделанные на 3D принтере (печатают носок и часть подошвы).


Модель китайского радиотелескопа.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5406354.html

Метки: выставки, дроны, Китай, кнр, макрон, производство, робототехника, роботы, си цзиньпин, технологии, фотографии, Франция, шанхай

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