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Празднование 7 ноября в Севастополе

21:40. 7 ноября 2019 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Празднование годовщины Октябрьской Революции в Севастополе.













Фото на 360 градусов с прошлогоднего митинга можно посмотреть вот здесь:
http://virtual-sevastopol.ru/album/7_noyabrya/7_noyabrya_2018_360.html

Плюс еще по памятным датам.

Военный парад в Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года.



Митинг-реквием в Ялте в память о погибших на теплоходе "Армения". Транспорт был потоплен 7 ноября 1941 года – точное кол-во погибших неизвестно до сих пор – цифра плавает от 4,5 до 10 тыс.



Помните "Армению".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5407406.html

Метки: 1941, 7 ноября, великая отечественная война, Видео, КПРФ, левые, октябрьская революция, Самара, севастополь, ялта

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