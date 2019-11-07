Празднование 7 ноября в Севастополе

Празднование годовщины Октябрьской Революции в Севастополе.Фото на 360 градусов с прошлогоднего митинга можно посмотреть вот здесь:Плюс еще по памятным датам.Военный парад в Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года.Митинг-реквием в Ялте в память о погибших на теплоходе "Армения". Транспорт был потоплен 7 ноября 1941 года – точное кол-во погибших неизвестно до сих пор – цифра плавает от 4,5 до 10 тыс.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5407406.html