Празднование 7 ноября в Севастополе
21:40. 7 ноября 2019 36 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Празднование годовщины Октябрьской Революции в Севастополе.
Фото на 360 градусов с прошлогоднего митинга можно посмотреть вот здесь:
http://virtual-sevastopol.ru/album/7_noyabrya/7_noyabrya_2018_360.html
Плюс еще по памятным датам.
Военный парад в Самаре в память о параде 7 ноября 1941 года.
Митинг-реквием в Ялте в память о погибших на теплоходе "Армения". Транспорт был потоплен 7 ноября 1941 года – точное кол-во погибших неизвестно до сих пор – цифра плавает от 4,5 до 10 тыс.
Помните "Армению".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5407406.html