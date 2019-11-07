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Праздник Хлеба в музее Малые Корелы

21:36. 7 ноября 2019 92 просмотра 5 коммент. Опубликовал:

«Хлеб – батюшка, вода – матушка», «Хлеб хлебу брат», «Худ обед, когда хлеба нет», «Хлеба ни куска, так и в горнице тоска», «Хлеб да вода – мужицкая еда», «Сколько ни думай, а лучше хлеба – соли ни придумаешь».

Корреспондет – ВасильВасиличъ Васильев

- Это только малая часть тех пословиц и поговорок, которые придумали наши предки о хлебе.

На Руси с хлебом были связаны многие обряды, например:

- хлеб брали с собой, отправляясь свататься;
- брали с собой в дорогу, чтобы охранял в пути;
- клали в колыбель к новорожденному;
- с хлебом и солью встречали гостя или молодых по возвращении из церкви после венчания.

О старинных традициях напомнил Праздник Хлеба, который состоялся в музее «Малые Корелы» 15 сентября.
Из-за непогоды все мероприятия были перенесены в помещения и избы, где проходили мастер – классы и различные выставки, а также выступление ансамбля “Новиця”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xmN2DgLCZF8

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9803 1273
    ХОХОЛ 7 ноября 2019 в 22:18

    Смешно.
    Так РУСЬ или Карелы?
    ))
    Всё в кучу.
    Зомбоящик нам втирает что гречку привезли греки но не слышал никто что в Европе её зовут просто
    ТАТАР
    ))

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  • 9803 1273
    ХОХОЛ 7 ноября 2019 в 22:51

    Спасибо!
    Итальянский grano saraceno
    Ирландский ruán
    Французский sarrasin
    Финский tattari

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    • 1563 1275
      ЖенечкаХОХОЛ 7 ноября 2019 в 23:05

      Гречиха произошла от «взятой в полон злым татарином царской дочки Крупенички. Сделал её татарин своей женой, и пошли от них дети мелкие-мелкие, мельчали, пока не превратились в коричневые угловатые зёрна. Старая старуха, проходившая через Золотую орду, захватила с собой невиданное зерно, принесла на Русь и схоронила его в земле русской, на широком поле. И учало то зерно в рост иттить, и из одного зёрнышка выросло семьдесят семь зёрен. Повеяли ветры со всех сторон и разнесли те зёрна на семьдесят семь полей. С той поры на святой Руси и расплодилась гречиха». А на Украине и в Поволжье и по сей день называют «татаркой».

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      1
  • 9803 1273
    ХОХОЛ 7 ноября 2019 в 23:23

    проходившая через Золотую орду, захватила с собой невиданное зерно, принесла на Русь
    )))))
    Термин «Золотая Орда» в форме «Златая Орда» и «Великая Орда Златая» в русских источниках зафиксирован лишь во второй половине XVI века.
    ——
    Фейковая сказочка. Новодел “родноверов” очередной ))

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