Праздник Хлеба в музее Малые Корелы

«Хлеб – батюшка, вода – матушка», «Хлеб хлебу брат», «Худ обед, когда хлеба нет», «Хлеба ни куска, так и в горнице тоска», «Хлеб да вода – мужицкая еда», «Сколько ни думай, а лучше хлеба – соли ни придумаешь».



Корреспондет – ВасильВасиличъ Васильев



- Это только малая часть тех пословиц и поговорок, которые придумали наши предки о хлебе.



На Руси с хлебом были связаны многие обряды, например:



- хлеб брали с собой, отправляясь свататься;

- брали с собой в дорогу, чтобы охранял в пути;

- клали в колыбель к новорожденному;

- с хлебом и солью встречали гостя или молодых по возвращении из церкви после венчания.



О старинных традициях напомнил Праздник Хлеба, который состоялся в музее «Малые Корелы» 15 сентября.

Из-за непогоды все мероприятия были перенесены в помещения и избы, где проходили мастер – классы и различные выставки, а также выступление ансамбля “Новиця”



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xmN2DgLCZF8