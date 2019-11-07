Праздник Хлеба в музее Малые Корелы
«Хлеб – батюшка, вода – матушка», «Хлеб хлебу брат», «Худ обед, когда хлеба нет», «Хлеба ни куска, так и в горнице тоска», «Хлеб да вода – мужицкая еда», «Сколько ни думай, а лучше хлеба – соли ни придумаешь».
Корреспондет – ВасильВасиличъ Васильев
- Это только малая часть тех пословиц и поговорок, которые придумали наши предки о хлебе.
На Руси с хлебом были связаны многие обряды, например:
- хлеб брали с собой, отправляясь свататься;
- брали с собой в дорогу, чтобы охранял в пути;
- клали в колыбель к новорожденному;
- с хлебом и солью встречали гостя или молодых по возвращении из церкви после венчания.
О старинных традициях напомнил Праздник Хлеба, который состоялся в музее «Малые Корелы» 15 сентября.
Из-за непогоды все мероприятия были перенесены в помещения и избы, где проходили мастер – классы и различные выставки, а также выступление ансамбля “Новиця”
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Смешно.
Так РУСЬ или Карелы?
))
Всё в кучу.
Зомбоящик нам втирает что гречку привезли греки но не слышал никто что в Европе её зовут просто
ТАТАР
))
Эстония Цэ Эвропа? А по-болгарски-елда. Это что значит?
https://www.indifferentlanguages.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0
Спасибо!
Итальянский grano saraceno
Ирландский ruán
Французский sarrasin
Финский tattari
Гречиха произошла от «взятой в полон злым татарином царской дочки Крупенички. Сделал её татарин своей женой, и пошли от них дети мелкие-мелкие, мельчали, пока не превратились в коричневые угловатые зёрна. Старая старуха, проходившая через Золотую орду, захватила с собой невиданное зерно, принесла на Русь и схоронила его в земле русской, на широком поле. И учало то зерно в рост иттить, и из одного зёрнышка выросло семьдесят семь зёрен. Повеяли ветры со всех сторон и разнесли те зёрна на семьдесят семь полей. С той поры на святой Руси и расплодилась гречиха». А на Украине и в Поволжье и по сей день называют «татаркой».
проходившая через Золотую орду, захватила с собой невиданное зерно, принесла на Русь
)))))
Термин «Золотая Орда» в форме «Златая Орда» и «Великая Орда Златая» в русских источниках зафиксирован лишь во второй половине XVI века.
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Фейковая сказочка. Новодел “родноверов” очередной ))