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В небольшом украинском городке Малороссии г. Мелитополе ( Александровский уезд (Екатеринославской губернии), в небогатой многодетной семье мельника, в 1907 году родился Павел Анатольевич Судоплатов.Маленького Павла отдали в школу в 1914 году. Мальчик успел проучиться пять лет к тому моменту, как не стало его родителей. Он сбежал в Одессу и стал беспризорником в шайке попрошаек. Поняв, что избрал неверный путь, он устроился в порт чернорабочим.В двадцатые годы сироту пристроили к четырнадцатой армии РККА. Его приставили к телеграфисту роты связи, и мальчик оказался участником боев на Польском фронте. В 1921 году в ходе типового досмотра личных вещей у Судоплатова обнаружили запрещенную литературу с пометками. Сделанные им записи позволили полагать, что юноша способен проявить себя в политическом направлении. Его отправили на курсы спецподготовки.По окончании обучения Павла назначили заведующим информационным отделом окружной комиссии ЛКСМУ в Мелитополе. Он был членом правления и секретарем ячейки, а также выполнял обязанности коменданта клуба рабочей молодежи. Следующей ступенью карьеры стала работа младшим оперуполномоченным в ГПУ Мелитополя. Молодой человек контролировал работу агентов, внедренных в греческое, немецкое и болгарское поселения. Судоплатову на тот момент было 17 лет.В 1933 году Павел стал работником иностранного отдела московского ОГПУ, где трудился на благо родины против украинской националистической эмиграции. Судоплатов совершал командировки в Финляндию и Германию, где попал в ближний круг Коновальца, главы украинских националистов.Тот планировал захват украинской территории и создание отдельного государства под курированием фашистской Германии. Результатом поездки в Германию стало доверие Коновальца, первый орден за достижения в работе и личная встреча со Сталиным для доклада.Судоплатову доверили ликвидацию опасного лидера. В ходе операции 1938 года бомбу заложили в коробку любимых конфет Коновальца. Устранение опасной персоны спровоцировало прения между Мельником и Бандерой. Судоплатов бежал в Испанию, где под видом поляка находился в составе НКВД интернационального отряда партизан. В Москве разведчика ждала встреча с Берией.Павел Судоплатов замещал руководителя иностранного отдела в 1938 году, но стать руководителем ему не довелось. Агент остался на позиции заместителя начальника испанского отделения. В этом же году мужчину хотели исключить из партии за взаимодействие с «неблагонадежными» агентами, признанными врагами народа. Но вместо этого на новой встрече со Сталиным разведчик получил приказ возглавить группу по ликвидации Троцкого. Так Павел стал заместителем начальника разведки.В облике «советника Молотова» Судоплатов был в Латвии, участвовал в присоединении Западной Украины к СССР. Ему поручили проведение разведывательных мероприятий при получении первых известий о военных атаках со стороны Германии. Разведчика назначили заместителем начальника штаба НКВД по борьбе с немецким парашютным десантом.В 35 лет мужчина руководил десантом, эскадрильей самолетов и бомбардировщиков. В военное время его группы работали в тылу врага, формировали партизанские отряды и движения в Прибалтике, Украине и Беларуси.Судоплатов участвовал в спецоперациях по зондажу возможности мирных переговоров с немецкими захватчиками. Он пытался помочь выиграть время. Впоследствии многие шаги, предпринятые в поисках лучшего решения для страны, будут вменены ему в вину.С 1941 по 1945 годы Павел Судоплатов руководил проведением радиоигр под названием «Монастырь» и «Березино» с разведчиками Германии.С 1944 года разведка также работала над добычей информации об атомной промышленности.В 1945 году нюансы конструкции атомной бомбы стали достоянием советских агентов. В мемуарах Судоплатов описывал воспоминания о взаимодействии с США по этим вопросам. Коммуникация прекратилась в 1946 году, чтобы продолжиться с английской стороной.На этот период пришелся пик карьеры Павла Судоплатова. Во время холодной войны он руководил четвертым управлением. Оно прославилось во время Второй мировой войны. 28 чекистов, члены управления, получили награды, звания Героев СССР, а Судоплатов – звание генерал-лейтенанта и статус члена партийного комитета НКГБ.Судоплатов реализовался, работая во внешней разведке. Он постоянно выполнял поручения Сталина и Берии. После смерти вождя для разведчика начался сложный период. Его обвинили в заговоре. Судоплатова арестовали в августе 1953 года по подозрению в планировании захвата власти. Патриота СССР считали организатором терактов против глав государства. Следствие принесло Павлу Судоплатову множество страданий. В 1958 году его дело передали в Военную коллегию Верховного суда. К этому моменту бывший герой претерпел моральные и физические унижения, стал инвалидом и был приговорен к 15 годам заключения в тюрьме. Отбыв срок, разведчик вышел на свободу в 1968 году.Женой Павла Судоплатова была Эмма Каганова. Настоящая фамилия еврейки, к которой он питал страстные чувства, – Коган. Голубоглазая красавица завоевала сердце двадцатилетнего юноши. Она была умна и хороша собой, успела поучиться в Гомельской гимназии, увлекалась искусством и литературой, знала 5 языков.Эмма работала координатором агентуры ГПУ СССР в среде украинской интеллигенции. Девушка приобщила Судоплатова к своим интересам и направляла в работе. Молодые люди поженились в 1928 году. Официально их брак зарегистрировали спустя 23 года.В 1932 году семейная пара переехала для службы в Москву. Эмма работала в секретном политическом отделе руководителем агентуры. Она по-прежнему специализировалась на работе с творческой интеллигенцией. Судоплатов был ориентирован на украинских националистов. В семье разведчиков было двое детей. После смерти отца сыновья давали интервью, в которых освещали деятельность родителей.Несмотря на подвиги, награды и заслуги перед Кремлем, Павел Судоплатов подвергся аресту. В 1953 году он был обвинен в желании уничтожить советское правительство и реставрировать капитализм в Советском Союзе. Годы лишений, которые ему пришлось пережить в заключении во Владимирской тюрьме, сказались на здоровье.Судоплатов пережил 3 инфаркта, один его глаз ослеп, мужчине присвоили инвалидность второй группы, но все это не сломило воли и духа бойца. В 1992 году патриот своей страны дождался полной реабилитации и очищения репутации. Павел Судоплатов скончался в 1996 году в возрасте 95 лет. В 1998 году награды героя были восстановлены указом президента Российской Федерации. Сегодня его фото можно найти в Интернете.Местом захоронения разведчика стало Донское кладбище в Москве. Его могила находится на территории Донского монастыря.Биография Павла Анатольевича Судоплатова богата на непредсказуемые повороты судьбы. Она тесно связана с политической историей страны, поэтому нередко становится основой для книг и фильмов. Образ сотрудника советской разведки освещен в кинопроектах «Дети Арбата» (редкое унылое говно и вранье – прим.мое), «Поединки», «По лезвию бритвы», «Вангелия», «Апперкот для Гитлера».История жизни Павла Судоплатова описана в книгах «Гений террора» и «Волкодав Сталина».Служащий структур госбезопасности, он сам был автором нескольких произведений, в которых описывал свою рабочую деятельность и перипетии, связанные с ней. В числе книг, написанных Судоплатовым, числятся «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930—1950 годы», «Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год», «Победа в тайной войне. 1941—1945 годы».Имя разведчика Судоплатова носят улицы в городах Гагарин и Смоленск.Интервью ветерана Советских спецслужб Павла Судоплатова, записанное незадолго до его смерти.Запрос на Павла Судоплатова в настоящих реалиях актуален как никогда для современной России.и "БАБУШКА ЕДЕТ" опять ко многим в гости.ЖДИТЕ.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9389930.html