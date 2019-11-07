Парад 7 ноября 1941 и годовщина Октября
11:18. 7 ноября 2019 218 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве сегодня прошел военный парад посвященный очередной годовщине парада 7 ноября 1941 года, который в свою очередь был посвящен годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.
В отличие от парадов на 9 мая, Мавзолей, с которого Сталин принимал парад, за картонками на 7 ноября не прячут.
Как обычно, интерес представляет различная раритеная техника (на видео ближе к концу).
Но разумеется, главный праздник сегодня это конечно же 102-я годовщина Октябрьской Революции, которая изменила как Россию, так и весь остальной мир.
Как ни пытались нивелировать ее значение и последствия, они слишком масштабны и значительны, чтобы это удалось. И по сей день, значительная часть окружающей действительности в стране и мире является прямым или косвенным порождением тех последствий, которые породила Октябрьская Революция.
По всемирно-историческому значению, лишь Великая Французская Революция может сравниться с Октябрем, в рамках которого наш народ освобожденный от эксплуатации доказал, что способен на самые великие свершения.
С праздником, товарищи! С праздником Великого Октября!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5405891.html
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ, ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ !
(Хотя,если царь-немец, Николай-2 Голщейн Готторп был русский,все ето могло и не произойти )
УТВЕРЖДАТЬ, что Гос.переворот в России в 1917г при помощи ГАНГЛИИ ,их русские слуги-массоны,и кудрявые большевики БРОНЩЕЙНА из НЮ-ОРКА ,на деньгах Якова Шифта, Моргана,Вартбурга,РОКИФЕЛЪРА,тов РОТШИЛЬДЕВА,и их “кулак” ,ТГОЙКИ В ТУЖУРКАХ,УБИЛИ БЕЗЧЕТ РУССКИХ ЛЮДЕЙ НА МЕСТО ,БЕЗ СУДА -ЕТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ,ЕТО ПЛЕВОК ПО ПОГИБШИХ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ СОЛДАТ, КРЕСТЬЯНИ, КРАСНЫЕ ,КРОНЩАДТ И ЕГО ЗАЩИТНИКИ,ОТРАВЛЕННЫЕ ТУХАЧЕВСКОГО 40 000 ВОСТАВШИЕ В Тамбомских лессах в 1920г ,8000 УБИТЫЕ В ТУРМЕ В Архангельске ,,,,и многое ,о чем я не знаю !!
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ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ЗАГОВОРА И СВЕРЖЕНИЕ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОРОТА И ИНОСТР.ДИВЕРСИИ:
1
Пример. Книга “Краснознаменный Северный флот”, авторы И.А. Козлов, В.С. Шломин, издание второе, Воениздат, МО СССР, 1977. Стр. 45-61 – о борьбе моряков Северного флота (хотя он стал флотом позже) с иностранными интервентами. Стр. 47-48 – описание репрессий английских интервентов. Из 400 тыс. населения губернии – 50 тыс. побывало в застенках, в Архангельской губернской тюрьме побывало 38 тыс. заключенных (10% населения !!) , 8 тыс. РАССТРЕЛЯНО, 1 тысяча умерла в заключении. За 2 года АНГЛИЙСКИЕ интервенты УНИЧТОЖИЛИ 0,5% населения. “Просвещенная еуропа”. Помните о плавучей тюрьме – линкоре “Чесма” и КОНЦЛАГЕРЕ на острове Мудьюг. И вывезли материальных ценностей на 950 МЛН. ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ. Линкор стоил 30 лямов, т.е. бриты забрали только с севера России 31 НОВЫЙ ЛИНКОР.
Источник: http://politikus.ru/articles/87113-belye-i-zapadnye-partnery.html
Politikus.ru
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2
Расказачивание. Памяти казаков
24 января – одна из черных дат в российской истории.
http://tverdyi-znak.livejournal.com/314874.html
Принято считать, что эта директива, подписанная 29 января Председателем ВЦИК жида ЯКОВА Свердловым, и положила начало так называемому расказачиванию – “казачьему Холокосту”…
Из Директивы ЦК РКП «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах»:
Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам , принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.
Центральный Комитет РКП(б)”.
В числе проводимых мероприятий были меры, применяемые в целом в ходе красного террора, к примеру, взятие заложников «пользующихся каким-либо авторитетом», что следует из предписаний Донбюро :
“В целях скорейшей ликвидации казачьей контрреволюции и предупреждения возможных восстаний Донбюро предлагает провести через соответствующие советские учреждения следующее: 1) Во всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и отправить как заложников в районный революционный трибунал. (Уличенные, согласно директиве ЦК, должны быть расстреляны.) 2) При опубликовании приказа о сдаче оружия объявить, что, в случае обнаружения по истечении указанного срока у кого-либо оружия, будет расстрелян не только владелец оружия, но и несколько заложников. 3) В состав ревкома ни в коем случае не могут входить лица казачьего звания, некоммунисты. Ответственность за нарушение указанного возлагается на райревкомы и организатора местного ревкома. 4) Составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех бежавших казаков (то же относится и к кулакам) и без всякого исключения арестовывать и направлять в районные трибуналы, где должна быть применена высшая мера наказания”
Директива Реввоенсовета Южфронта от 16 марта 1919 года:
… Предлагаю к неуклонному исполнению следующее: напрячь все усилия к быстрейшей ликвидации возникших беспорядков путём сосредоточения максимума сил для подавления восстания и путём применения самых суровых мер по отношению к зачинщикам-хуторам:
а) сожжение восставших хуторов;
б) беспощадные расстрелы всех без исключения лиц, принимавших прямое или косвенное участие в восстании;
в) расстрелы через 5 или 10 человек взрослого мужского населения восставших хуторов;
г) массовое взятие заложников из соседних к восставшим хуторам;
д) широкое оповещение населения хуторов станиц и т. д. о том, что все станицы и хутора замеченные в оказании помощи восставшим, будут подвергаться беспощадному истреблению всего взрослого мужского населения и предаваться сожжению при первом случае обнаружения помощи; примерное проведение карательных мер с широким о том оповещением населения.
Честь, хвала и вечная память тем воинам, прошедшим парадом и отправившимся отстаивать Москву и побеждать немецко-фашистских захватчиков! А вот октябрьский переоворот не был никаким великим…
К концу XIX века евреи повисли на ногах российского колосса, как злобные собаки: они уже тормозили его ход, но еще не могли остановить или свалить. Иудей Вениамин Дизраэли, ставший лордом Биконсфилдом и премьер-министром Англии, с полным знанием предмета утверждал: “Нет более глупой ошибки, чем представление, будто революции вызываются экономическими причинами”. Хотя населению СССР жидовская пропаганда долгие десятилетия внушала, что народ восстал, замученный непосильным трудом, нищетой и лишениями от помещиков, это была чудовищное и наглое враньё.
Вот лик тех, кто “созидал и строил” светлое настоящее и будущее России. Результаты этого “строительства” хорошо известны. И по сей день это “строительство” на костях Русского народа продолжается. Формы поменялись, суть осталась
Весной 1919 года, перед комиссией Овермана в Сенате США коммерческий атташе США в Петрограде ответственно даёт показания: “Две трети большевиков составляют русские евреи”.
В протоколах 65-й сессии Сената США (запись 439 и 469) записано: “Среди агитаторов были сотни евреев из Даунтауна, восточной окраины Нью-Йорка, а в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 настоящих русских и 371 еврея, причём 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка”.
А ВОТ ПАССАЖИРЫ ПЛОМБИРОВАННЫХ ВАГОНОВ,
пропущенных Германией в Россию в 1917 году.
Это – только ленинский вагон (30 штук)
Абрамович Мая Зеликовна
Айзенбунд Меер Кивович
Арманд Инесса Федоровна
Гоберман Михаил Вульфович
Гребельская Фаня
Кон Елена Феликсовна
Константинович Анна Евгеньевна
Крупская Надежда Константиновна
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич
Линде Иоган-Арнольд Иоганович
Мирингоф Илья Давидович
Мирингоф Мария Ефимовна
Морточкина Валентина Сергеевна (жена Сафарова)
Пейнесон Семен Гершович
Погосская Буня Хемовна (с сыном Рувимом)
Равич Сарра Нахумовна
Радек (Собельсон) Карл Бернгардович
Радомысльская Злата Эвновна
Радомысльский-Зиновьев (Апфельбаум) Овшей-Гершен Аронович
Радомысльский Стефан Овшеевич
Ривкин Залман-Бэрк Осерович
Розенблюм Давид Мордухович
Сафаров (Вольдин) Георгий Иванович
Сковно Абрам Анчилович
Слюсарева Надежда Михайловна
Сокольников (Бриллиант) Гирш Янкелевич
Сулиашвили Давид Сократович
Усиевич Григорий Александрович
Харитонов Моисей Мотькович
Цхакая Михаил Григорьевич
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
Дор.Вячеслав !
Даже если мы в чем -то ошибаемся,надо признать ,что если тов. СТАЛИН (ИКОНА НА ВСЕХ ВРЕМЕНАХ ДЛЯ РУСИ )не взял перевес над ТГоцкистами и кГасными баронами из Губернских ЦК,которые кстати его угражали свержением,если отделить Партия от Гос. Управлении в 1933-34 ,мы бы здесь с вами общались бы на ЕНГЕЛИЗКОМ МОВЕ,может быть !
Но я здесь писал ,наверно как и вы ,по причине, что мы “ДЕТИ ” СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ, И ПОДДЕРЖАЛИ ЕГО СОЗДАТЕЛИ ,ПОКА ЕГО НЕ ПРЕДАЛИ У ВАС ,В МОСКВЕ,ЗАЖРАВШИЕСЯ КРАСНЫЕ ПАРТ-АПАРАТЧИКИ,СЫИГРАЛИ ПЛОХУЮ ШУТКУ 20 000 000 честным комунистам по всему СССР !
Те самые , , чьи рожби сення порят синеву в небо частными МУСУЛЕТАМИ, Зап.производства ,а в ” РОСНАНУ-ПОГОДИ ТЕХНОЛОДЖИ” Чубайсята, и Кудринята делают 50см3 моторчики в 21 веке, на смех Японии !
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Вот почему я, рожденной Бурей в Болгарии ,Белорусский зять – пишу здесь,имею моральное право !
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Очень сомнительно , , что ХАВТОР НАЗЫВАЕТ ВАША ТРАГЕДИЯ “ВЕЛИКОЙ ГЯВОЛЮЦИЕЙ ” ,Great Revolution ,ПРЯМО КАК ТЕ 2 ПЕРЕВОРОТА ВО Хранции в 19 веке,когда ПАРИЖ и СЕНА краснели от кровью своих граждан, когда РОТШИЛЬДЫ СВЕРГАЛИ МОНАРХИИ ДЛЯ ОБЛЕКЧЕНИЕ ИХ ТОРГОВЛИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРАЖИ ,когда Гяволюция ВОРОВ УБИВАЛА жраласвоих СЫНОВЕЙ, ЗАТО И ГОЛОВЫ Робеспиера и Дантона – “Клъц-Клъц “- и тишина !
А на МИРОВОЙ ДОРОГЕ МАХИНАЦИИ И БАНКОВСКИХ ТРЮКАХ , ЖИДЫ-СИОНИСТЫ КУПАЛИСЯ В ЦАРСКОМ ЗОЛОТЕ , , И НАЧАЛИ ПОКУПАТЬ ТИТЛЫ- СТАТЬ БЛАГОРОДНЫМИ ,А НЕ ПРЕЗРЯННЫМИ ПРОЦЕНЩИКИ И ШИКЕЛЬгрубераФ !
Вспомним Беняджамин ИЗРАЕЛИеф-лорТ БикУнсфилт, бЪрон ЕдмУнд Ротшильдев, который дал в нач. 20 века Синедриону 30 муленаФ $,ЧТОБЫ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛЕНИИ В ПАЛЕСТИНЕ , ДЛЯ БУДУЩИХ “БОГОВЫБРАННЫХ” от Рогатого !
ЖИДЫ работают 50 лет на опережение Славян , , а мы пляшем и кричим- ” СЛАВА МУМИЯМ ПО ПЛОЩАДЯМ”
Надоело !
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дорогие русские – Мы , болгары , вас любим всеотдайно , и благодарные за 2 жызнь, которую нам подарила РОССИЯ ценою 60 000 своих сыновей в 1878г – ПОКЛОН ТРИЖДИ ВАМ , ДОСТОЙНЫЕ ХОМО САПИЕНСЫ , КОРОНУ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПКОЙ , ОСОБЕННО СЕННЯ , когда в действие план КАЛЕРГИ , ,А. Даллеса и факе Нюз ВВС, со всеми очень „ученные“ Енгелицкие scientists из СИРИЙСКОЙ конСЕРЕватории в Гондоне- для унищожение християнство на РУСИ ,и прилежащие територии!
Нет ничего вечного… Пройдёт и эта полоса неудач… Народ – не молчаливый скот. Он – терпеливый палач…
В Париже весь народ празднует день взятия Бастилии, а день взятия Эрмитажа, теперь под запретом. Те кто Бастилию взяли между прочим королеве голову рубили не тайком в горах, а в Париже самом. У нынешней власти способность перенимать на западе не хорошее а плохое, всё плохое тащат нам на верёвке.