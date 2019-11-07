Парад 7 ноября 1941 и годовщина Октября

С праздником, товарищи! С праздником Великого Октября!

В Москве сегодня прошел военный парад посвященный очередной годовщине парада 7 ноября 1941 года, который в свою очередь был посвящен годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции.В отличие от парадов на 9 мая, Мавзолей, с которого Сталин принимал парад, за картонками на 7 ноября не прячут.Как обычно, интерес представляет различная раритеная техника (на видео ближе к концу).Но разумеется, главный праздник сегодня это конечно же 102-я годовщина Октябрьской Революции, которая изменила как Россию, так и весь остальной мир.Как ни пытались нивелировать ее значение и последствия, они слишком масштабны и значительны, чтобы это удалось. И по сей день, значительная часть окружающей действительности в стране и мире является прямым или косвенным порождением тех последствий, которые породила Октябрьская Революция.По всемирно-историческому значению, лишь Великая Французская Революция может сравниться с Октябрем, в рамках которого наш народ освобожденный от эксплуатации доказал, что способен на самые великие свершения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5405891.html