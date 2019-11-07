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Палиев вместо Жукова. Украина меняет советских маршалов на эсэсовцев

09:04. 7 ноября 2019 108 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Андрей Сидорчик

Процесс нацификации Украины, в рамках которого герои советского периода заменяются гитлеровскими пособниками, продолжается. Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского в кресле президента ничего в этом вопросе не изменила.

Снос барельефа с разрешения Минобороны

31 октября 2019 года в Одессе был демонтирован бронзовый барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова. Георгий Константинович в послевоенный период командовал Одесским военным округом, и его деятельности в городе и был посвящен барельеф, размещенный на здании военкомата.

Демонтаж осуществлялся радикалами из организации «Національний спротив», однако действовали они с официального разрешения властей.

Документ, дающий активистам право на проведение работ, был подписан главой квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны Украины по городу Одессе подполковником Конюховым, но по данным украинских журналистов, «добро» на демонтаж дал руководитель областного военкомата полковник Борисов.

Палиев вместо Жукова. Украина меняет советских маршалов на эсэсовцев

Снос барельфа с разрешения Минобороны. © / Кадр youtube.com

Причиной такого решения в документе названо то, что монументы в честь Жукова попадают под так называемый закон о декоммунизации.

Показательная акция

Еще в июне 2018 года бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, отвечая на запрос депутата харьковского облсовета Дмитрия Булаха, заявил, что все памятники маршалу Жукову подлежат демонтажу. В вину Жукову Вятрович поставил участие в подавлении Тамбовского восстания в 1920-х годах, «обречение на уничтожение сотен тысяч украинцев, призванных в 1943 году», подавление мятежа в Венгрии в 1956 году и т. д. Жители Одессы, не согласные с демонтажем барельефа, провели памятную акцию. На месте, где располагался монумент, разместили фотографию маршала, а рядом зажгли поминальные свечи и положили цветы. Но появившиеся в тот же вечер националисты показательно уничтожили этот народный мемориал.

Акция по демонтажу барельефа проводилась показательно, среди бела дня. И потому особенно нелепо звучат сейчас заявления представителей Одесской горадминистрации о том, что снос памятного знака в честь Георгия Жукова был незаконным. Демонтаж продолжался несколько часов и освещался журналистами в режиме онлайн. Будь у властей хотя бы минимальное желание остановить процесс, это можно было бы сделать с легкостью. Однако чиновники предпочли не вмешиваться.

«Неординарная личность»: на западе Украины открыли памятную доску в честь эсэсовца

В тени истории со сносом барельефа Жукова осталось другое событие. Как сообщил на своей странице в Facebоок директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в городе Калуш Ивано-Франковской области состоялось торжественное открытие памятной доски в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева.

Предводитель Фронта национального единства, ярый украинский националист Палиев в годы гитлеровской оккупации активно сотрудничал с нацистами и стал одним из идейных вдохновителей создания украинской дивизии ваффен-СС. Сохранилась фотография, на которой Палиев в нацистской форме рядом с бюстом Гитлера зачитывает документ перед строем новоявленных украинских эсэсовцев.

Гауптштурмфюрер Палиев оказался в числе тех украинских гитлеровских прихвостней, которые были уничтожены Красной армией в бою под Бродами 19 июля 1944 года. Казалось, этот позор Украины навсегда сгинул в безвестности.

Однако ещё в 2011 году мэр Львова Андрей Садовый разрешил установить в городе памятную доску в честь Дмитрия Палиева. Но если в домайданный период подобные вещи наталкивались на сопротивление в украинском обществе, то сейчас они поддерживаются на всех уровнях.

В апреле 2016 года в селе Перевозец, где родился эсэсовец, состоялось празднование его 120-летия. В памятной акции принимали участие военнослужащие, одетые в форму «Галичины». «Мы, жители Перевозца, горды, что такая неординарная личность — наш земляк», — заявила представитель местной администрации Марьяна Масляк.

В 2017 году в Калуше состоялась презентация книги и фильма о Палиеве. В ноябре того же года по поручению городского головы Калуша Игоря Матвийчука в селе Перевозец прошло чествование памяти Дмитрия Палиева с возложением цветов от заместителей городского головы и участников АТО.

Так что нынешнее открытие памятной доски является не вопиющим фактом, а продолжением сложившейся традиции.

Украине не нужны победители фашизма

С формальной точки зрения, даже в рамках нынешнего украинского законодательства почитание таких фигур, как Палиев, недопустимо — тот самый закон о декоммунизации распространяется и на символику и памятные знаки, так или иначе связанные с национал-социализмом. Однако, как видим, это не мешает украинским властям превращать эсэсовцев в героев.

В идеологии современной Украины происходит замещение победителей фашизма, таких как Жуков, теми, кого они победили — нацистскими пособниками вроде Дмитрия Палиева. Никаких корректировок этого процесса после прихода к власти Владимира Зеленского не произошло.

Формально сегодня украинские власти ещё чтят солдат, павших в боях с нацистами в рядах Красной армии. Однако, как мы видим, маршалы Победы в Незалежной уже вне закона. Возможно, пройдет ещё несколько лет, и украинская героика будет ограничиваться только подельниками Бандеры, эсэсовцами из «Галичины» и современными карателями, утопившими Донбасс в крови.

Сил, способных остановить процесс нацификации Украины, в стране сегодня попросту нет.

Источник: https://nstarikov.ru/paliev-vmesto-zhukova-ukraina-menjaet-sovetskih-marshalov-na-jesjesovcev-110038

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 395 375
    СПБ 7 ноября 2019 в 10:33

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