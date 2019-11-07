Палиев вместо Жукова. Украина меняет советских маршалов на эсэсовцев

Процесс нацификации Украины, в рамках которого герои советского периода заменяются гитлеровскими пособниками, продолжается. Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского в кресле президента ничего в этом вопросе не изменила.

Снос барельефа с разрешения Минобороны

31 октября 2019 года в Одессе был демонтирован бронзовый барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова. Георгий Константинович в послевоенный период командовал Одесским военным округом, и его деятельности в городе и был посвящен барельеф, размещенный на здании военкомата.

Демонтаж осуществлялся радикалами из организации «Національний спротив», однако действовали они с официального разрешения властей.

Документ, дающий активистам право на проведение работ, был подписан главой квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны Украины по городу Одессе подполковником Конюховым, но по данным украинских журналистов, «добро» на демонтаж дал руководитель областного военкомата полковник Борисов.

Причиной такого решения в документе названо то, что монументы в честь Жукова попадают под так называемый закон о декоммунизации.

Показательная акция

Еще в июне 2018 года бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, отвечая на запрос депутата харьковского облсовета Дмитрия Булаха, заявил, что все памятники маршалу Жукову подлежат демонтажу. В вину Жукову Вятрович поставил участие в подавлении Тамбовского восстания в 1920-х годах, «обречение на уничтожение сотен тысяч украинцев, призванных в 1943 году», подавление мятежа в Венгрии в 1956 году и т. д. Жители Одессы, не согласные с демонтажем барельефа, провели памятную акцию. На месте, где располагался монумент, разместили фотографию маршала, а рядом зажгли поминальные свечи и положили цветы. Но появившиеся в тот же вечер националисты показательно уничтожили этот народный мемориал.

Акция по демонтажу барельефа проводилась показательно, среди бела дня. И потому особенно нелепо звучат сейчас заявления представителей Одесской горадминистрации о том, что снос памятного знака в честь Георгия Жукова был незаконным. Демонтаж продолжался несколько часов и освещался журналистами в режиме онлайн. Будь у властей хотя бы минимальное желание остановить процесс, это можно было бы сделать с легкостью. Однако чиновники предпочли не вмешиваться.

«Неординарная личность»: на западе Украины открыли памятную доску в честь эсэсовца

В тени истории со сносом барельефа Жукова осталось другое событие. Как сообщил на своей странице в Facebоок директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в городе Калуш Ивано-Франковской области состоялось торжественное открытие памятной доски в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева.

Предводитель Фронта национального единства, ярый украинский националист Палиев в годы гитлеровской оккупации активно сотрудничал с нацистами и стал одним из идейных вдохновителей создания украинской дивизии ваффен-СС. Сохранилась фотография, на которой Палиев в нацистской форме рядом с бюстом Гитлера зачитывает документ перед строем новоявленных украинских эсэсовцев.

Гауптштурмфюрер Палиев оказался в числе тех украинских гитлеровских прихвостней, которые были уничтожены Красной армией в бою под Бродами 19 июля 1944 года. Казалось, этот позор Украины навсегда сгинул в безвестности.

Однако ещё в 2011 году мэр Львова Андрей Садовый разрешил установить в городе памятную доску в честь Дмитрия Палиева. Но если в домайданный период подобные вещи наталкивались на сопротивление в украинском обществе, то сейчас они поддерживаются на всех уровнях.

В апреле 2016 года в селе Перевозец, где родился эсэсовец, состоялось празднование его 120-летия. В памятной акции принимали участие военнослужащие, одетые в форму «Галичины». «Мы, жители Перевозца, горды, что такая неординарная личность — наш земляк», — заявила представитель местной администрации Марьяна Масляк.

В 2017 году в Калуше состоялась презентация книги и фильма о Палиеве. В ноябре того же года по поручению городского головы Калуша Игоря Матвийчука в селе Перевозец прошло чествование памяти Дмитрия Палиева с возложением цветов от заместителей городского головы и участников АТО.

Так что нынешнее открытие памятной доски является не вопиющим фактом, а продолжением сложившейся традиции.

Украине не нужны победители фашизма

С формальной точки зрения, даже в рамках нынешнего украинского законодательства почитание таких фигур, как Палиев, недопустимо — тот самый закон о декоммунизации распространяется и на символику и памятные знаки, так или иначе связанные с национал-социализмом. Однако, как видим, это не мешает украинским властям превращать эсэсовцев в героев.

В идеологии современной Украины происходит замещение победителей фашизма, таких как Жуков, теми, кого они победили — нацистскими пособниками вроде Дмитрия Палиева. Никаких корректировок этого процесса после прихода к власти Владимира Зеленского не произошло.

Формально сегодня украинские власти ещё чтят солдат, павших в боях с нацистами в рядах Красной армии. Однако, как мы видим, маршалы Победы в Незалежной уже вне закона. Возможно, пройдет ещё несколько лет, и украинская героика будет ограничиваться только подельниками Бандеры, эсэсовцами из «Галичины» и современными карателями, утопившими Донбасс в крови.

Сил, способных остановить процесс нацификации Украины, в стране сегодня попросту нет.

Источник: https://nstarikov.ru/paliev-vmesto-zhukova-ukraina-menjaet-sovetskih-marshalov-na-jesjesovcev-110038