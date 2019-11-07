Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2019
- 10:11 Веревки для новой власти.
- 05:47 «Украина смертельно больна, её спасает лишь российская электрическая реанимация».
- 03:13 Украина заявила, что победила Россию.
- 03:00 Как раздеть госкомпанию и вывести деньги за границу.
- 02:47 На те же грабли: Зеленский раздаёт должности американцам.
- 01:57 «Напугал пассажиров»: На Порошенко накинулись из-за полёта в эконом-классе (ВИДЕО).
- 00:29 МВФ сделал прогноз по росту ВВП Украины.
- Вчера 23:35 Госсекретарь США отменил свой визит на Украину.
Веревки для новой власти
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«Украина смертельно больна, её спасает лишь российская электрическая реанимация»
Несмотря на недавнюю смену президента Украины, социально-экономические условия существования внутри страны толком не изменились. Более того, в большинстве отраслей по-прежнему наблюдается устойчивый регресс, а подавляющая часть украинцев продолжает нищать.
Отлично можно проиллюстрировать снижение уровня жизни на таком актуальном и насущном вопросе, как тарифы ЖКХ, они по-прежнему остаются неподъемными.
Руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк не так давно заявил в эфире ICTV, что тарифы на электроэнергию для физических и юридических лиц — «как раковая опухоль для всей экономики».
«Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара… Это как раковая опухоль для всей экономики», — сказал украинский политик.
Руководитель ведомства убежден, что решить сложившиеся трудности можно лишь с помощью понижения ставок по тарифам. Несмотря на то, что бюджет сократиться от подобных мер, они абсолютны необходимы, считает чиновник.
Также он подчеркнул, что о европейском будущем и достойных зарплатах можно забыть (хотя о них и так уже никто не вспоминает), если не удастся создать свободный энергетический рынок и преодолеть перекрестное субсидирование.
Напомним, не так давно Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Это стало возможным благодаря тому, что украинский парламент одобрил соответствующие поправки. В противном случае положение было бы ещё более удручающим.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Украина заявила, что победила Россию
Довольно забавные новости пришли от наших западных соседей. Если вы еще не знали, то Украина победила Россию. Только где, в чем и как — одному Богу известно. Но кое-какие подробности все же есть.
Если кто-то испугался, спешу успокоить — эта невнятная и еще не доказанная победа существует только на бумаге. Недалекий министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий (почему недалекий, объясню) заявил, что международные гидрографические организации из Норвегии и Великобритании изъяли некие выпущенные Россией навигационные карты вод Украины из своих каталогов.
То есть, из каталогов просто убрали эти карты. Все. Но Криклий считает, что это принципиально важная победа, потому что эти карты якобы создавали угрозу мореплаванию Украины еще в 2008–2012 годах.
Что-то Незалежная об угрозах не думала в те годы, когда, например, за счет российского транзитного газа и грелась, и жила.
А Криклий, сразу видно, из команды Зеленского — юный, неоперившийся, неотесанный. Про репарации, например, заявлял, что Москва их Киеву должна выплатить за Донбасс. Только вот запамятовал юноша, что в гражданской войне репараций не существует. Хорошо, что хоть с репатриациями не перепутал.
Кстати, Госгидрография Украины не оставляет попыток насолить россиянам в Крыму: например, в августе сего года они планировали объявить режимный район в территориальных водах Крыма!
Якобы для того, чтобы обеспечивать выполнение обязательств перед мировым сообществом — давать возможность мореплавателям спокойно курсировать по данной акватории. Только вот Россия никому не мешает.
А еще, если уж возвращаться к картам, Госгидрография хотела запретить картографирование Крыма. Но это противоречит нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания. Желая насолить России, Украина ставит палки в колеса и себе, и всем остальным!
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Как раздеть госкомпанию и вывести деньги за границу
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На те же грабли: Зеленский раздаёт должности американцам
Украинский народ сильно заблуждался, поверив в красивые предвыборные речи Зеленского, ведь новый президент «незалежной» просто решил скопировать политический курс своего предшественника Порошенко. И это несмотря на то, что последние месяцы руководства Петра Алексеевича обернулись для него всенародной ненавистью. Теперь на эту тропу решил встать и новый глава государства.
Мало того, что он не закончил войну, хотя именно из-за этой идеи народ и оказал ему поддержку, так он ещё и решил заполнить чиновничий аппарат американцами. На сайте главы страны уже появился указ, фиксирующий американского юриста Эндрю Романа Мака в должности внештатного советника президента.
Он должен специализироваться на сделках с участием США, Украины и стран СНГ, а также консультировать украинские компании и их партнеров в вопросах взаимодействия с американцами. Также он сведущ в координации трансграничных споров.
Проще говоря, очередная подсадная утка, которая будет передавать указания, что и как делать Зеленскому.
То же самое исповедовал и Порошенко, когда американские советники сидели во главе стола на правительственных совещаниях, принимая политические решения за чужое государство. Причём при Зеленском представители США уже добрались и до киевских военных.
Так, гендиректор «Укроборонпрома» заявил, что к ним уже направлены специалисты, якобы лично назначенные Трампом. И явно не для того, чтобы создать на Украине какие-то сверхсекретные оружейные разработки.
Возможно, так проще потом будет сделать из «незалежной» военную базу в своё индивидуальное пользование.
На Украине, видимо, ещё осталось что-то, что можно разворовать или использовать в своих целях. Ничего нового, однако новость явно не самая хорошая. А страдать от этого снова придется рядовым украинцам, на чьём доверии вновь проехались украинские политики.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Напугал пассажиров»: На Порошенко накинулись из-за полёта в эконом-классе (ВИДЕО)
Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эконом-классе, когда летел в Харьков. Об этом сообщил блогер Андрей Луганский.
«Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются», — написал он.
Однако на кадрах видно, что пассажиры не волнуются, а спокойно воспринимают присутствие политика на борту самолета. Многих пользователей Сети такой поступок бывшего главы государства возмутил.
«Что он там забыл? Напугал людей. Следующая серия какая? Электрички уже были, экскурсия по Львову тоже, эконом-класс в самолете, что дальше? Автобус, автостоп? В такси не пустили», — написал один из комментаторов.
«Эта дешевая залипуха для дебилов? Ну типа у него вообще нет миллиардов и он экономит на каждой копеечке?! Если бы хотел показать совсем близость к народу, то лучше бы на плацкарте поехал, а то на самолете тоже не очень дешево летать. И Андрюха совсем случайно оказался там», — написал еще один пользователь.
«Лететь с Парашенко в одном самолете стыдно и неприятно!» — подытожил третий комментатор.
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МВФ сделал прогноз по росту ВВП Украины
Международный валютный фонд прогнозирует рост реального внутреннего продукта Украины в 2019–2020 годах на уровне 3,0%.
Об этом говорится в докладе Фода за ноябрь 2019 года под названием Regional Economic Outlook: Europe.
Согласно прогнозу МВФ, рост реального внутреннего продукта Украины будет на уровне 3,0%, как в этом году, так и в следующем.
Однако, уже в 2021 году ВВП Украины незначительно ускорится — до 3,1%.
Тем временем в Европейском банке реконструкции и развития прогнозируют, что в этом году украинская экономика вырастет на 3,3%, а в следующем ускорится до 3,5%.
Ранее Минэкономики в обновленном макроэкономическом прогнозе улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,8% до 3,5%, в 2020-м с 3,3% до 3,7%.
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Госсекретарь США отменил свой визит на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свой визит на Украину. Власти страны связывают это с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.
Новость передает экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram, он ссылается на бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера.
По словам Лещенко, визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как Помпео поступило предложение. Пайфер также сообщил Лещенко, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео.
Госсекретарь США объяснил позицию администрации Трампа в отношении Украины: «Это нация с глубокой историей коррупции — и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкая: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это — уменьшить риск коррупции».
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