Новости Украины и Новороссии 07 ноября 2019

Несмотря на недавнюю смену президента Украины, социально-экономические условия существования внутри страны толком не изменились. Более того, в большинстве отраслей по-прежнему наблюдается устойчивый регресс, а подавляющая часть украинцев продолжает нищать.

Отлично можно проиллюстрировать снижение уровня жизни на таком актуальном и насущном вопросе, как тарифы ЖКХ, они по-прежнему остаются неподъемными.

Руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк не так давно заявил в эфире ICTV, что тарифы на электроэнергию для физических и юридических лиц — «как раковая опухоль для всей экономики».

«Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара… Это как раковая опухоль для всей экономики», — сказал украинский политик.

Руководитель ведомства убежден, что решить сложившиеся трудности можно лишь с помощью понижения ставок по тарифам. Несмотря на то, что бюджет сократиться от подобных мер, они абсолютны необходимы, считает чиновник.

Также он подчеркнул, что о европейском будущем и достойных зарплатах можно забыть (хотя о них и так уже никто не вспоминает), если не удастся создать свободный энергетический рынок и преодолеть перекрестное субсидирование.

Напомним, не так давно Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Это стало возможным благодаря тому, что украинский парламент одобрил соответствующие поправки. В противном случае положение было бы ещё более удручающим.

Читайте также: Украине предрекают техногенную катастрофу

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»