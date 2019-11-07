Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан. С такой инициативой выступает Минстрой, сообщает в четверг газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.



По задумке Минстроя такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. Финансировать их предлагается за счет средств граждан либо по решению местных властей софинансировать их из регионального или муниципального бюджетов.

В рамках таких программ предлагается проводить только необходимые работы, которые будут заключаться в том, чтобы поддерживать безопасное для жильцов состояние таких домов, пока они не будут признаны аварийными.

Издание отмечает, что разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются на разных площадках.





Источник: https://www.rbc.ru/society/07/11/2019/5dc386119a794706c4837369?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews