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Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

14:54. 7 ноября 2019 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

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Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан. С такой инициативой выступает Минстрой, сообщает в четверг газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По задумке Минстроя такие дома следует включить в региональные трехлетние подпрограммы капитального ремонта. Финансировать их предлагается за счет средств граждан либо по решению местных властей софинансировать их из регионального или муниципального бюджетов.

В рамках таких программ предлагается проводить только необходимые работы, которые будут заключаться в том, чтобы поддерживать безопасное для жильцов состояние таких домов, пока они не будут признаны аварийными.

Издание отмечает, что разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Положения этого документа сейчас обсуждаются на разных площадках.

 

Источник: https://www.rbc.ru/society/07/11/2019/5dc386119a794706c4837369?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1916 1140
    чужой 7 ноября 2019 в 15:13

    Граждане предложили финансировать министерство за счет министерства.

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    2
  • 9787 1289
    ХОХОЛ 7 ноября 2019 в 16:19

    Гражданам ПОДАРИЛИ дома. Они их собственность. Они их ЗАСРАЛИ. Кто им должен их ремонтировать? Может пора министерство оплодотворения создать чтоб мужьям жён оплодотворять раз сами НЕ ХОТЯТ.

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