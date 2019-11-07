Миф #2: Финляндия не хотела войны
15:08. 7 ноября 2019 95 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Из истинного самопожертвования выгод не извлекают, так и я из своего плавания не возьму ничего, от него остаются только рубцы на сердце.
Коварные азиаты.
Хохол, не стыдно за родственничков?))
А у холопа несть родственники? ОН заднеприводный этнический урод, на при работке у педофилов и прочих западных ценитялях их образа жизни!
Уважаемый. берега-то видеть надо, здесь не хлев и не рюмочная
Я вот не пойму почему Брахман тебя терпит.
На какой помойке такие водятся?
Где азия а где фины?
)))
Ну и ролик бредовый.
Хотя местным Шарикам в самый раз.
Я именно о том же! Что то кому то нерестится, так я всегда к вашему мнению!