Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Миф #2: Финляндия не хотела войны

15:08. 7 ноября 2019 95 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TdzVHHLjyJQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервенция в России или неизвестная гражданская, а скорее и Отечественная война 1918 — 1922 годов
... или ненамеренно создаётся миф о Гражданской войне как о войне исключительно между «Белыми...).Сербия — «Сербский батальон»,Север России.Финляндия — Карелия,«Карельский» и «Мурманский» легионы..., «личным делом» русских. Этим они хотели (и хотят) снять с себя...
Видеоблог №57
...что она будет улучшаться. Хотелось бы на этого человека .... Так же, как война с Финляндией была. Вы думаете, ... разжигал эту войну. Недаром в Финляндии эта война называется война Эрко (Эрко... из пропаганды, каких-то мифов, разговоров. Николай Стариков: ...
Истинное лицо Маннергейма
... в книге «Пять мифов в военной истории Финляндии 1940—1944 гг.» отмечает... преступником. Касательно мифа о том, что "МАННЕРГЕЙМ НЕ ХОТЕЛ ПРИЧИНИТЬ ВРЕДА ПЕТЕРБУРГУ... статью, посвященную некоторым аспектам подготовки Финляндии к войне с Советским Союзом (слева...
Вторая мировая война и хозяева Запада.
... Запад и политкорректный миф, созданный по итогам войны о том, что...капиталистической системы. Во время войны СССР с Финляндией генеральные штабы Англии и...СССР сыграла выродившаяся «элита», которая хотела «красиво жить», захватив народную собственность...
Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война "троянцев" за Русскую равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля
...(«Змеёй подколодной» Медеей в греческих мифах) укусом «скорпиона». Меша был военноначальником... дальше идти на войну и переходить ИОРДАН (Дон), Они хотели пасти скот..., Литва, Эстония, Молдавия, Россия, Украина, Финляндия, Польша, Румыния, Болгария и Казахстан...
Тайна 22 июня: второй эшелон зоговора Тухачевского
...., когда чиновники у кормушки не хотели оставлять свои теплые места, но... никто не вспомнил, что Финляндия объявила нам войну раньше, чем Гитлер на... или предательство?, Мартиросян А. Б.Мифы пакта Молотова-Риббентропа, Мартиросян А...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)