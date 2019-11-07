Календарь #LenRu. Лев Троцкий
15:08. 7 ноября 2019 74 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Время не властно над великими мыслями, которые сегодня так же свежи, как и в ту пору, когда, много веков назад, они зародились в умах их авторов.
Ведь кто то когда то задумался кто такой Троцкий? В этом и вся беда русского народ Большая революция большевиков, это для народа, а то же или что же на самом деле неизвестность для народов России!