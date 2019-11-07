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Календарь #LenRu. Лев Троцкий

15:08. 7 ноября 2019 74 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yUCPjR-Eh5s

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 414 386
    СПБ 7 ноября 2019 в 16:02

    Ведь кто то когда то задумался кто такой Троцкий? В этом и вся беда русского народ Большая революция большевиков, это для народа, а то же или что же на самом деле неизвестность для народов России!

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