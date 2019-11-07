Главная » Вооруженные силы, История, Политика, События

7 ноября- День Великой Октябрьской социалистической революции

10:35. 7 ноября 2019 313 просмотров 22 коммент. Опубликовал:

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции — государственный праздник в СССР. Отмечался в день совершения Октябрьской революции ежегодно 25 октября (7 ноября) и 8 ноября.

Был главным государственным праздником в СССР в 1918—1991 гг. 

Источник: http://pravosudija.net/article/7-noyabrya-den-velikoy-oktyabrskoy-socialisticheskoy-revolyucii

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Великая Октябрьская социалистическая революция — вчера, сегодня, завтра…
... в трёх поколениях праздновали 7 ноябряДень Великой Октябрьской социалистической революции.Хотя отметим, что первые... 7 ноября перестал быть праздником в 2005 году.Как протекала Великая Октябрьская социалистическая революцияНачало...
Значение Великой Октябрьской социалистической революции
...года мы отметим 100-летие Октябрьской социалистической революции. Год столетия революции ...праздновали 7 ноябряДень Великой Октябрьской социалистической революции.Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, ......
Столетняя Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 — 2017: Праздник без праздника?
... использовали и превратили в Великую Октябрьскую социалистическую революцию.БОЛЬШЕВИКИ И ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ«Стоимость рубля... празднуют. Бывший «красный день календаря», 7 ноября — обычный рабочий день, а длинные выходные...
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2016
...-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. «Для нас советских людей 7 ноября – величайший ... человечества, это День Великой Октябрьской революции. 25 октября или 7 ноября произошла Великая октябрьская социалистическая революция под......
К годовщине Великой Победы: дневник партизана Дзяковича — уникальный исторический документ
... жаль самого Бронислава. Великий знаток этой местности. Очень...120] 7 ноября – главный праздник в Советском Союзе – День Великой Октябрьской социалистической революции. [121...аббревиатура Охранных отрядов Национал-социалистической партии Германии. После ...
12 июня - трагическая дата в истории России
... Также нужно выделить 7 ноябряДень Великой Октябрьской социалистической революции, которая открыла новую... можно отмечать 4 ноября как День очередной годовщины изгнания ... о приверженности социализму. Социалистический характер государства заявляется в...

22 Комментария » Оставить комментарий


  • 996 776
    Sergey64 7 ноября 2019 в 11:00

    С Праздником, товарищи!

    Ответить
    7
    • 21797 19069
      ВячеславSergey64 7 ноября 2019 в 14:08

      Хорош этот праздничек… Считалось, что революционеры стремились сделать жизнь в России комфортной и демократичной, сытой и богатой. Вы верите в это? Вы верите в то, что Рокфеллеры, Ротшильды, Шифы с Варбургами вкладывали свои нажитые непосильным трудом деньги в процветание России? Оставьте это пустое занятие. А где же логика? – спросите вы… Логика – в захвате всей России… Яков Шифф, Шпеерсы и Варбурги хорошо подготовились к битве за Россию со своими финансовыми противниками. Они послали не только вождя, но и целую команду будущих руководителей Советской власти из числа трёхсот Нью-Йоркских гангстеров. Эти люди, придя к власти, сразу же отблагодарили своих заокеанских боссов. Первое дело, что они сделали, захватив власть в России, они отправили Шиффу всё золото, находившееся в подвалах Российских банков.

      Английские и американские войска ввелись в Россию единственно с целью обеспече-ния сохранности транспортировки особо ценного груза, а не с целью помощи белым, как активно оповещалось в России. Как только золото было погружено на корабли, следую-щими уехали сами интервенционные войска. Они сделали своё дело и неожиданно для всех уехали, бросив всю хвалёную белую демократию на растерзание Шифовским комис-сарам. Интересно, что банкиры в связи с отправкой золота, приложили все старания к скорейшему заключению мира и окончанию мировой войны. Война уже принесла им тро-феи, поэтому надо было кончать с войной. Им совсем не хотелась, чтобы немцы пустил ко дну корабль с русским золотом. Поэтому золото сидело в России и дожидалось окончания мировой войны. Только для этого и нужны была «англо-мериканская интервенция».

      Богатства утекали из России заграницу к тем силам, которые финансировали рево-люцию. Только за 8 месяцев 1921 года в США поступило 767 тонн золота, львиная доля – из России. В числе главных получателей была фирма еврейского банкира Якова Шиффа, одного из главных спонсоров революционеров. Именно Яков Шифф помог Троцкому сделать головокружительную карьеру сразу по прибытии в Россию летом 1917 года. Троцкий цинично заявлял:
      “Россия – это хворост, который мы бросим в костер мировой революции”.

      Ответить
      3
      • 11524 6425
        LadaВячеслав 7 ноября 2019 в 15:51

        Всё это вы пишите с позиции сегодняшнего дня…Отбросьте всю троцкистскую шелуху…сегодняшние либероиды и троцкисты-суть одно и то же…и ,если ориентироваться на их ненормальность,то это будет только распространению этой заразы…вирус троцкизма( либерализма) очень заразен,что мы и наблюдаем сегодня…Просто выбросьте этих паразитов из головы,освободив место для большевизма и идеи народного благополучия…того,что имели люди при социализме…Ни один другой строй просто не способен дать простым людям то,что даёт социализм…Ленину-Слава…Сталину-Слава! Слава стране Октября!

        Ответить
           
  • 11524 6425
    Lada 7 ноября 2019 в 11:44

    Как бы ни злопыхательствовали либероиды,социализм и коммунизм -единственно возможная форма СПРАВЕДЛИВОГО,социально направленного жизнеустройства…ничего иного не было и не будет…Вперёд в обновлённый СССР! С праздником!

    Ответить
    3
    • 9006 5416
      XAPOHLada 7 ноября 2019 в 14:01

      Милаяя Лада, социализм, коммунизм и либерализм с демократией это одно и тоже рабство, только в различных вариациях, ибо всё это изобретено жыдами! Самый справедливый строй, это родоплеменной строй и вечевое право. То есть фашизм!

      Ответить
      4
      • 21797 19069
        ВячеславXAPOH 7 ноября 2019 в 14:23

        Почему-то тебе не ставится плюс… И на этом сайте часто стал экран перескакивать с одного места на другое…

        Ответить
        1
      • 11524 6425
        LadaXAPOH 7 ноября 2019 в 16:06

        Не пойму,откуда взялся мой+…Ставлю-…

        Всё смешали до кучи…Тогда что предлагаете вы? Вечный фашизм?
        Кстати,коммуна соответствует вашему устремлению к родоплеменному строю и вечевому праву…именно из этого понятия выросло название-КОММУНизм…
        Коммуна- (фр.)= община…способ общинного проживания,предполагающий совместную собственность и труд,общность мировоззрения,близость к природе и дистанцирование от норм и установлений социума…( философский словарь)…Что же вы сами себе противоречите?Скорее всего, вам больше нравится фашизм…

        Ответить
           
    • 21797 19069
      ВячеславLada 7 ноября 2019 в 14:09

      Правда, что ли?

      Ответить
      1
    • 302 274
      georgi tarabovLada 7 ноября 2019 в 15:10

      БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

      ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ЗАГОВОРА И СВЕРЖЕНИЕ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА в 1917г СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОРОТА, ИНОСТР.ДИВЕРСИИ и ТЕРОРА ( На костях русских –шипел БронЩАЙН, Гастрелять ,Немедленно Гастрелять- кричала мумия на Кгасной площади !

      ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ моим братьям, ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ !

      (Хотя,если царь-немец, Николай-2 Голщейн Готторп был русский,все ето могло и не произойти )
      УТВЕРЖДАТЬ, что Гос.переворот в России в 1917г при помощи ГАНГЛИИ ,их русские слуги-массоны,и кудрявые большевики БРОНЩЕЙНА из НЮ-ОРКА ,на деньгах Якова Шифта, Моргана,Вартбурга,РОКИФЕЛЪРА,тов РОТШИЛЬДЕВА,и их “кулак” ,ТГОЙКИ В ТУЖУРКАХ,УБИЛИ БЕЗЧЕТ РУССКИХ ЛЮДЕЙ НА МЕСТО ,БЕЗ СУДА -ЕТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ,ЕТО ПЛЕВОК ПО ПОГИБШИХ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ СОЛДАТ, КРЕСТЬЯНИ, КРАСНЫЕ ,КРОНЩАДТ И ЕГО ЗАЩИТНИКИ,ОТРАВЛЕННЫЕ ТУХАЧЕВСКОГО 40 000 ВОСТАВШИЕ В Тамбомских лессах в 1920г ,8000 УБИТЫЕ В ТЮРМЕ В Архангельске ,,,,и многое ,о чем я не знаю !!

      Примеры:
      1
      Книга “Краснознаменный Северный флот”, авторы И.А. Козлов, В.С. Шломин, издание второе, Воениздат, МО СССР, 1977.
      Стр. 45-61 – о борьбе моряков Северного флота (хотя он стал флотом позже) с иностранными интервентами.

      Стр. 47-48 – описание репрессий английских интервентов.

      Из 400 тыс. населения губернии – 50 тыс. побывало в застенках, в Архангельской губернской тюрьме побывало 38 тыс. заключенных (10% населения !!) , 8 тыс. РАССТРЕЛЯНО, 1 тысяча умерла в заключении. За 2 года АНГЛИЙСКИЕ интервенты УНИЧТОЖИЛИ 0,5% населения. “Просвещенная еуропа”.
      Помните о плавучей тюрьме – линкоре “Чесма” и КОНЦЛАГЕРЕ на острове Мудьюг. И вывезли материальных ценностей на 950 МЛН. ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ. Линкор стоил 30 лямов, т.е. бриты забрали только с севера России 31 НОВЫЙ ЛИНКОР.
      Источник: http://politikus.ru/articles/87113-belye-i-zapadnye-partnery.html
      Politikus.ru
      ———
      2
      Расказачивание. Памяти казаков
      24 января – одна из черных дат в российской истории.
      http://tverdyi-znak.livejournal.com/314874.html
      Принято считать, что эта директива, подписанная 29 января Председателем ВЦИК жида ЯКОВА Свердловым (из СВЕРДЛОВСКА , ХЪ-ХЪ ), и положила начало так называемому расказачиванию – “казачьему Холокосту”…

      Из Директивы ЦК РКП «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах»:
      Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
      1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам , принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
      2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
      3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
      4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях.
      5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
      6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
      7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.
      8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
      ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.
      Центральный Комитет РКП(б)”.
      В числе проводимых мероприятий были меры, применяемые в целом в ходе красного террора, к примеру, взятие заложников «пользующихся каким-либо авторитетом», что следует из предписаний Донбюро :
      “В целях скорейшей ликвидации казачьей контрреволюции и предупреждения возможных восстаний Донбюро предлагает провести через соответствующие советские учреждения следующее: 1) Во всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и отправить как заложников в районный революционный трибунал. (Уличенные, согласно директиве ЦК, должны быть расстреляны.) 2) При опубликовании приказа о сдаче оружия объявить, что, в случае обнаружения по истечении указанного срока у кого-либо оружия, будет расстрелян не только владелец оружия, но и несколько заложников. 3) В состав ревкома ни в коем случае не могут входить лица казачьего звания, некоммунисты. Ответственность за нарушение указанного возлагается на райревкомы и организатора местного ревкома. 4) Составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех бежавших казаков (то же относится и к кулакам) и без всякого исключения арестовывать и направлять в районные трибуналы, где должна быть применена высшая мера наказания”
      Директива Реввоенсовета Южфронта от 16 марта 1919 года:
      … Предлагаю к неуклонному исполнению следующее: напрячь все усилия к быстрейшей ликвидации возникших беспорядков путём сосредоточения максимума сил для подавления восстания и путём применения самых суровых мер по отношению к зачинщикам-хуторам:
      а) сожжение восставших хуторов;
      б) беспощадные расстрелы всех без исключения лиц, принимавших прямое или косвенное участие в восстании;
      в) расстрелы через 5 или 10 человек взрослого мужского населения восставших хуторов;
      г) массовое взятие заложников из соседних к восставшим хуторам;
      д) широкое оповещение населения хуторов станиц и т. д. о том, что все станицы и хутора замеченные в оказании помощи восставшим, будут подвергаться беспощадному истреблению всего взрослого мужского населения и предаваться сожжению при первом случае обнаружения помощи; примерное проведение карательных мер с широким о том оповещением населения.

      Ответить
      2
      • 11524 6425
        Ladageorgi tarabov 7 ноября 2019 в 15:34

        по тому и терпеть не могу так называемых изТОРЫков,что они где только и какого г…на не накопают…Я ничего подобного от своих предков(Нижегородская обл.) не слышала и очевидцев подобного не встречала…поэтому сужу по конечному результату,а не по этому мусору…А результат,СССР,был замечательным,сколько бы желчи не выливали сегодня,продавшие страну за тряпки и комфорт…
        А то,что революционерам всегда приходится освобождаться от всякой продажной падали,так это необходимость…и обиженные всегда будут…но их меньщинство…
        К вам с огромным уважением…спасибо за участие…

        Ответить
        1
  • 3530 3060
    Мирослава 7 ноября 2019 в 12:57

    Да, не прошло и тридцать лет мы все помним как было: можно было пожаловаться на своего начальника, я лично один раз так поступила, когда меня шеф прижимать очень стал..хотя по прошествии лет понимаю, что и я не паинька была.Просто пошла к главному инженеру и пожаловалась.Меня никто не выгонял,не гнобил после этого.Кстати шеф нашего отдела вскоре поменялся, а новый был человеком справедливыми я стала премии получать, оклад повысился..это к слову.Предыдущий шеф остался рядовым сотрудником и наши отношения наладились, все же не тянул он руководителем.К слову сказать татарином был, вредным довольно таки.Может ли такая ситуация произойти при капитализме? Нет, тебя просто сожрут, выгонят, и когда ты на новую службу наниматься придешь-тебе еще и репутацию испортят.
    Это так, рассуждение.Квартиры и школы, ВУЗы, Профтеобразование, у всех есть работа и вознаграждение за неё-это было здорово!
    С праздником Великого Октября, товарищи и враги, с большим Советским праздником.

    Ответить
    3
    • 414 386
      СПБМирослава 7 ноября 2019 в 14:08

      Ответ те сударыня на вопрос, кто по своей сути Были Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Назырбаев, Снегур и многие другие? Вы так к большому сожалению ничего и не поняли!

      Ответить
      1
    • 302 274
      georgi tarabovМирослава 7 ноября 2019 в 15:24

      БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ

      Даже если мы в чем -то ошибаемся,надо признать ,что если тов. СТАЛИН (ИКОНА НА ВСЕХ ВРЕМЕНАХ ДЛЯ РУСИ )не взял перевес над ТГоцкистами и кГасными баронами из Губернских ЦК,которые кстати его угражали свержением,если отделить Партия от Гос. Управлении в 1933-34 ,мы бы здесь с вами общались бы на ЕНГЕЛИЗКОМ МОВЕ,может быть !
      Но я здесь писал ,наверно как и вы ,по причине, что мы “ДЕТИ ” СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ, И ПОДДЕРЖАЛИ ЕГО СОЗДАТЕЛИ ,ПОКА ЕГО НЕ ПРЕДАЛИ У ВАС ,В МОСКВЕ,ЗАЖРАВШИЕСЯ КРАСНЫЕ ПАРТ-АПАРАТЧИКИ,СЫИГРАЛИ ПЛОХУЮ ШУТКУ 20 000 000 честным комунистам по всему СССР !
      Те самые , , чьи рожби сення порят синеву в небо частными МУСУЛЕТАМИ, Зап.производства ,а в ” РОСНАНУ-ПОГОДИ ТЕХНОЛОДЖИ” Чубайсята, и Кудринята делают 50см3 моторчики в 21 веке, на смех Японии !
      —–
      Вот почему я, рожденной Бурей в Болгарии ,Белорусский зять – пишу здесь,имею моральное право !
      ———
      Очень сомнительно , , что ХАВТОР НАЗЫВАЕТ ВАША ТРАГЕДИЯ “ВЕЛИКОЙ ГЯВОЛЮЦИЕЙ ” ,Great Revolution ,ПРЯМО КАК ТЕ 2 ПЕРЕВОРОТА ВО Хранции в 19 веке,когда ПАРИЖ и СЕНА краснели от кровью своих граждан, когда РОТШИЛЬДЫ СВЕРГАЛИ МОНАРХИИ ДЛЯ ОБЛЕКЧЕНИЕ ИХ ТОРГОВЛИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРАЖИ ,когда Гяволюция ВОРОВ УБИВАЛА жраласвоих СЫНОВЕЙ, ЗАТО И ГОЛОВЫ Робеспиера и Дантона – “Клъц-Клъц “- и тишина !
      А на МИРОВОЙ ДОРОГЕ МАХИНАЦИИ И БАНКОВСКИХ ТРЮКАХ , ЖИДЫ-СИОНИСТЫ КУПАЛИСЯ В ЦАРСКОМ ЗОЛОТЕ , , И НАЧАЛИ ПОКУПАТЬ ТИТЛЫ- СТАТЬ БЛАГОРОДНЫМИ ,А НЕ ПРЕЗРЯННЫМИ ПРОЦЕНЩИКИ И ШИКЕЛЬгрубераФ !
      Вспомним БЕНЯджамин ИЗРАЕЛИеф-лорТ БикУнсфилт, бЪрон ЕдмУнд Ротшильдев, который дал в нач. 20 века Синедриону 30 муленаФ $,ЧТОБЫ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛЕНИИ В ПАЛЕСТИНЕ , ДЛЯ БУДУЩИХ “БОГОВЫБРАННЫХ” от Рогатого !
      ЖИДЫ работают 50 лет на опережение Славян , , а мы пляшем и кричим- ” СЛАВА МУМИЯМ ПО ПЛОЩАДЯМ ”
      То,что мои русские братья кричат-одна беда, другая,ето факт, что вы превращаете нещастье Русского народа във ФАРС И ГОС. Политику, на смех пиратаФ из ГОНДОНА ,организаторы всей етой мясорубкой на земле Сев. Борея, и даже КОРОНА и ЯЙЦА Фаберже у них сення ,понимайш !Бабуля Виктория ,а ?
      Русская бабушка Н-1 !
      Надоело !
      ———
      дорогие русские – Мы , болгары , вас любим всеотдайно , и благодарные за 2 жызнь, которую нам подарила РОССИЯ ценою 60 000 своих сыновей в 1878г – ПОКЛОН ТРИЖДИ ВАМ , ДОСТОЙНЫЕ ХОМО САПИЕНСЫ , КОРОНУ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПКОЙ , ОСОБЕННО СЕННЯ , когда в действие план КАЛЕРГИ , ,А. Даллеса и факе Нюз ВВС, со всеми очень „ученные“ Енгелицкие scientists из СИРИЙСКОЙ конСЕРЕватории в Гондоне- для унищожение християнство на РУСИ ,и прилежащие територии!

      Ответить
      1
  • 1275 941
    МариКа 7 ноября 2019 в 15:25

    А по мне, что тогда рабство, что сейчас.

    Ответить
    2
    • 11524 6425
      LadaМариКа 7 ноября 2019 в 15:39

      Поясните,если не трудно,где в СССР вы увидели рабство…

      Ответить
         
      • 1275 941
        МариКаLada 7 ноября 2019 в 16:18

        длинный рассказ, попробую тезисно: работала на Скорой, первоначальный оклад- 65 р 50 коп. что бы прожить, нужно было работать на 1,5 ставки, это сутки двое, сутки спишь, вторые приходишь в себя)))
        Подработки в других организациях запрещены категорически!
        Ну, и как это можно назвать? Я уж и не говорю о принудительном распределение после окончания учебного заведения. И ещё, ни когда не забуду бесконечные очереди абсолютно везде, отсутствие товаров первой необходимости, хотя, я живу в Москве, как было на периферии, даже представить сложно. Ожидание вывоза мороженных костей и последующая , почти драка и выхватывание из рук друг у друга, оставили неизгладимое чувство унижения на всю жизнь!

        Ответить
           
    • 7864 2709
      nikolayМариКа 7 ноября 2019 в 15:40

      Социализм и капитализм для русского человека чуждые понятия.

      Ответить
         
      • 11524 6425
        Ladanikolay 7 ноября 2019 в 16:33

        Никак нет…Очень даже близкие…Социализм – это первая стадия коммунизма, а коммунизм- это и есть прообраз коммуны, как ОБЩИННОГО строя… Общинность -это и есть менталитет русского человека…именно поэтому идеи построения коммунизма так быстро овладели народом! Это как раз то, что заложено в нашей приРОДе изначально…Именно это не учли ОНИ, протолкнув нам революцию…Для них характерен эгоцентризм, как антипод общинности…и ОНИ просчитались…И когда поняли, что получили обратный результат, спохватились и загнали к нам целую плеЯДу провокаторов и предателей( имена всем известны)…Которые активно действуют и по сей день…Подрубили ростки коммуны на корню…
        Но СЕМЕНА брошены, всходы мы увидели: и они были такими светлыми, радостными, созидательными, что отказаться от этого коммунистического мировоззрения невозможно…Но строить «коммунизм» следует несколько иными способами и методами…и учитывая допущенные ошибки…
        РS: прошу учесть то, что идеи коммуны мне близки, хотя коммунистов в нашем роду не было…

        Ответить
           
  • 1070 910
    Антон 7 ноября 2019 в 15:38

    Большевики спасли Россию. После либерально-буржуазного переворота в феврале 1917 года, свергнувшего царя, страна катилась в пропасть, власть, как говорили, валялась под ногами. Большевики подхватили страну на краю пропасти, победили в войне против иностранных интервентов и их местных приспешников и воссоздали империю.

    Кстати, среди тех, кто защищал страну от интервентов и восстанавливал ее, было много служивших еще при царской власти, в том числе представителей императорского Генштаба. Но были при власти и “попутчики”, которые проявили себя как последние негодяи. Их позже вычистил И.В. Сталин.

    Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая путь к построению справедливого государства для всех!

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)