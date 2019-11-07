7 ноября- День Великой Октябрьской социалистической революции
10:35. 7 ноября 2019 313 просмотров 22 коммент. Опубликовал: feedmatic
Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции — государственный праздник в СССР. Отмечался в день совершения Октябрьской революции ежегодно 25 октября (7 ноября) и 8 ноября.
Был главным государственным праздником в СССР в 1918—1991 гг.
Источник: http://pravosudija.net/article/7-noyabrya-den-velikoy-oktyabrskoy-socialisticheskoy-revolyucii
С Праздником, товарищи!
Хорош этот праздничек… Считалось, что революционеры стремились сделать жизнь в России комфортной и демократичной, сытой и богатой. Вы верите в это? Вы верите в то, что Рокфеллеры, Ротшильды, Шифы с Варбургами вкладывали свои нажитые непосильным трудом деньги в процветание России? Оставьте это пустое занятие. А где же логика? – спросите вы… Логика – в захвате всей России… Яков Шифф, Шпеерсы и Варбурги хорошо подготовились к битве за Россию со своими финансовыми противниками. Они послали не только вождя, но и целую команду будущих руководителей Советской власти из числа трёхсот Нью-Йоркских гангстеров. Эти люди, придя к власти, сразу же отблагодарили своих заокеанских боссов. Первое дело, что они сделали, захватив власть в России, они отправили Шиффу всё золото, находившееся в подвалах Российских банков.
Английские и американские войска ввелись в Россию единственно с целью обеспече-ния сохранности транспортировки особо ценного груза, а не с целью помощи белым, как активно оповещалось в России. Как только золото было погружено на корабли, следую-щими уехали сами интервенционные войска. Они сделали своё дело и неожиданно для всех уехали, бросив всю хвалёную белую демократию на растерзание Шифовским комис-сарам. Интересно, что банкиры в связи с отправкой золота, приложили все старания к скорейшему заключению мира и окончанию мировой войны. Война уже принесла им тро-феи, поэтому надо было кончать с войной. Им совсем не хотелась, чтобы немцы пустил ко дну корабль с русским золотом. Поэтому золото сидело в России и дожидалось окончания мировой войны. Только для этого и нужны была «англо-мериканская интервенция».
Богатства утекали из России заграницу к тем силам, которые финансировали рево-люцию. Только за 8 месяцев 1921 года в США поступило 767 тонн золота, львиная доля – из России. В числе главных получателей была фирма еврейского банкира Якова Шиффа, одного из главных спонсоров революционеров. Именно Яков Шифф помог Троцкому сделать головокружительную карьеру сразу по прибытии в Россию летом 1917 года. Троцкий цинично заявлял:
“Россия – это хворост, который мы бросим в костер мировой революции”.
Всё это вы пишите с позиции сегодняшнего дня…Отбросьте всю троцкистскую шелуху…сегодняшние либероиды и троцкисты-суть одно и то же…и ,если ориентироваться на их ненормальность,то это будет только распространению этой заразы…вирус троцкизма( либерализма) очень заразен,что мы и наблюдаем сегодня…Просто выбросьте этих паразитов из головы,освободив место для большевизма и идеи народного благополучия…того,что имели люди при социализме…Ни один другой строй просто не способен дать простым людям то,что даёт социализм…Ленину-Слава…Сталину-Слава! Слава стране Октября!
Я пишу с позиции здравого смысла… Ты этих большевиков имеешь в виду, – что приплыли к нам на баржах и приехали в опломбированных вагонах?
https://www.youtube.com/watch?v=uuLDM9d06f8
Как бы ни злопыхательствовали либероиды,социализм и коммунизм -единственно возможная форма СПРАВЕДЛИВОГО,социально направленного жизнеустройства…ничего иного не было и не будет…Вперёд в обновлённый СССР! С праздником!
Милаяя Лада, социализм, коммунизм и либерализм с демократией это одно и тоже рабство, только в различных вариациях, ибо всё это изобретено жыдами! Самый справедливый строй, это родоплеменной строй и вечевое право. То есть фашизм!
Почему-то тебе не ставится плюс… И на этом сайте часто стал экран перескакивать с одного места на другое…
Не пойму,откуда взялся мой+…Ставлю-…
Всё смешали до кучи…Тогда что предлагаете вы? Вечный фашизм?
Кстати,коммуна соответствует вашему устремлению к родоплеменному строю и вечевому праву…именно из этого понятия выросло название-КОММУНизм…
Коммуна- (фр.)= община…способ общинного проживания,предполагающий совместную собственность и труд,общность мировоззрения,близость к природе и дистанцирование от норм и установлений социума…( философский словарь)…Что же вы сами себе противоречите?Скорее всего, вам больше нравится фашизм…
Правда, что ли?
А почему нет?
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ЗАГОВОРА И СВЕРЖЕНИЕ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА в 1917г СРЕДСТВАМИ ПЕРЕВОРОТА, ИНОСТР.ДИВЕРСИИ и ТЕРОРА ( На костях русских –шипел БронЩАЙН, Гастрелять ,Немедленно Гастрелять- кричала мумия на Кгасной площади !
ЗАРАНЕЕ ИЗВИНЯЮСЬ моим братьям, ЕСЛИ ОШИБАЮСЬ !
(Хотя,если царь-немец, Николай-2 Голщейн Готторп был русский,все ето могло и не произойти )
УТВЕРЖДАТЬ, что Гос.переворот в России в 1917г при помощи ГАНГЛИИ ,их русские слуги-массоны,и кудрявые большевики БРОНЩЕЙНА из НЮ-ОРКА ,на деньгах Якова Шифта, Моргана,Вартбурга,РОКИФЕЛЪРА,тов РОТШИЛЬДЕВА,и их “кулак” ,ТГОЙКИ В ТУЖУРКАХ,УБИЛИ БЕЗЧЕТ РУССКИХ ЛЮДЕЙ НА МЕСТО ,БЕЗ СУДА -ЕТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ,ЕТО ПЛЕВОК ПО ПОГИБШИХ МИЛЛИОНОВ РУССКИХ СОЛДАТ, КРЕСТЬЯНИ, КРАСНЫЕ ,КРОНЩАДТ И ЕГО ЗАЩИТНИКИ,ОТРАВЛЕННЫЕ ТУХАЧЕВСКОГО 40 000 ВОСТАВШИЕ В Тамбомских лессах в 1920г ,8000 УБИТЫЕ В ТЮРМЕ В Архангельске ,,,,и многое ,о чем я не знаю !!
Примеры:
1
Книга “Краснознаменный Северный флот”, авторы И.А. Козлов, В.С. Шломин, издание второе, Воениздат, МО СССР, 1977.
Стр. 45-61 – о борьбе моряков Северного флота (хотя он стал флотом позже) с иностранными интервентами.
Стр. 47-48 – описание репрессий английских интервентов.
Из 400 тыс. населения губернии – 50 тыс. побывало в застенках, в Архангельской губернской тюрьме побывало 38 тыс. заключенных (10% населения !!) , 8 тыс. РАССТРЕЛЯНО, 1 тысяча умерла в заключении. За 2 года АНГЛИЙСКИЕ интервенты УНИЧТОЖИЛИ 0,5% населения. “Просвещенная еуропа”.
Помните о плавучей тюрьме – линкоре “Чесма” и КОНЦЛАГЕРЕ на острове Мудьюг. И вывезли материальных ценностей на 950 МЛН. ЗОЛОТЫХ РУБЛЕЙ. Линкор стоил 30 лямов, т.е. бриты забрали только с севера России 31 НОВЫЙ ЛИНКОР.
Источник: http://politikus.ru/articles/87113-belye-i-zapadnye-partnery.html
Politikus.ru
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2
Расказачивание. Памяти казаков
24 января – одна из черных дат в российской истории.
http://tverdyi-znak.livejournal.com/314874.html
Принято считать, что эта директива, подписанная 29 января Председателем ВЦИК жида ЯКОВА Свердловым (из СВЕРДЛОВСКА , ХЪ-ХЪ ), и положила начало так называемому расказачиванию – “казачьему Холокосту”…
Из Директивы ЦК РКП «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах»:
Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам , принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.
Центральный Комитет РКП(б)”.
В числе проводимых мероприятий были меры, применяемые в целом в ходе красного террора, к примеру, взятие заложников «пользующихся каким-либо авторитетом», что следует из предписаний Донбюро :
“В целях скорейшей ликвидации казачьей контрреволюции и предупреждения возможных восстаний Донбюро предлагает провести через соответствующие советские учреждения следующее: 1) Во всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и отправить как заложников в районный революционный трибунал. (Уличенные, согласно директиве ЦК, должны быть расстреляны.) 2) При опубликовании приказа о сдаче оружия объявить, что, в случае обнаружения по истечении указанного срока у кого-либо оружия, будет расстрелян не только владелец оружия, но и несколько заложников. 3) В состав ревкома ни в коем случае не могут входить лица казачьего звания, некоммунисты. Ответственность за нарушение указанного возлагается на райревкомы и организатора местного ревкома. 4) Составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех бежавших казаков (то же относится и к кулакам) и без всякого исключения арестовывать и направлять в районные трибуналы, где должна быть применена высшая мера наказания”
Директива Реввоенсовета Южфронта от 16 марта 1919 года:
… Предлагаю к неуклонному исполнению следующее: напрячь все усилия к быстрейшей ликвидации возникших беспорядков путём сосредоточения максимума сил для подавления восстания и путём применения самых суровых мер по отношению к зачинщикам-хуторам:
а) сожжение восставших хуторов;
б) беспощадные расстрелы всех без исключения лиц, принимавших прямое или косвенное участие в восстании;
в) расстрелы через 5 или 10 человек взрослого мужского населения восставших хуторов;
г) массовое взятие заложников из соседних к восставшим хуторам;
д) широкое оповещение населения хуторов станиц и т. д. о том, что все станицы и хутора замеченные в оказании помощи восставшим, будут подвергаться беспощадному истреблению всего взрослого мужского населения и предаваться сожжению при первом случае обнаружения помощи; примерное проведение карательных мер с широким о том оповещением населения.
по тому и терпеть не могу так называемых изТОРЫков,что они где только и какого г…на не накопают…Я ничего подобного от своих предков(Нижегородская обл.) не слышала и очевидцев подобного не встречала…поэтому сужу по конечному результату,а не по этому мусору…А результат,СССР,был замечательным,сколько бы желчи не выливали сегодня,продавшие страну за тряпки и комфорт…
А то,что революционерам всегда приходится освобождаться от всякой продажной падали,так это необходимость…и обиженные всегда будут…но их меньщинство…
К вам с огромным уважением…спасибо за участие…
Да, не прошло и тридцать лет мы все помним как было: можно было пожаловаться на своего начальника, я лично один раз так поступила, когда меня шеф прижимать очень стал..хотя по прошествии лет понимаю, что и я не паинька была.Просто пошла к главному инженеру и пожаловалась.Меня никто не выгонял,не гнобил после этого.Кстати шеф нашего отдела вскоре поменялся, а новый был человеком справедливыми я стала премии получать, оклад повысился..это к слову.Предыдущий шеф остался рядовым сотрудником и наши отношения наладились, все же не тянул он руководителем.К слову сказать татарином был, вредным довольно таки.Может ли такая ситуация произойти при капитализме? Нет, тебя просто сожрут, выгонят, и когда ты на новую службу наниматься придешь-тебе еще и репутацию испортят.
Это так, рассуждение.Квартиры и школы, ВУЗы, Профтеобразование, у всех есть работа и вознаграждение за неё-это было здорово!
С праздником Великого Октября, товарищи и враги, с большим Советским праздником.
Ответ те сударыня на вопрос, кто по своей сути Были Горбачёв, Ельцин, Кравчук, Назырбаев, Снегур и многие другие? Вы так к большому сожалению ничего и не поняли!
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
Даже если мы в чем -то ошибаемся,надо признать ,что если тов. СТАЛИН (ИКОНА НА ВСЕХ ВРЕМЕНАХ ДЛЯ РУСИ )не взял перевес над ТГоцкистами и кГасными баронами из Губернских ЦК,которые кстати его угражали свержением,если отделить Партия от Гос. Управлении в 1933-34 ,мы бы здесь с вами общались бы на ЕНГЕЛИЗКОМ МОВЕ,может быть !
Но я здесь писал ,наверно как и вы ,по причине, что мы “ДЕТИ ” СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ, И ПОДДЕРЖАЛИ ЕГО СОЗДАТЕЛИ ,ПОКА ЕГО НЕ ПРЕДАЛИ У ВАС ,В МОСКВЕ,ЗАЖРАВШИЕСЯ КРАСНЫЕ ПАРТ-АПАРАТЧИКИ,СЫИГРАЛИ ПЛОХУЮ ШУТКУ 20 000 000 честным комунистам по всему СССР !
Те самые , , чьи рожби сення порят синеву в небо частными МУСУЛЕТАМИ, Зап.производства ,а в ” РОСНАНУ-ПОГОДИ ТЕХНОЛОДЖИ” Чубайсята, и Кудринята делают 50см3 моторчики в 21 веке, на смех Японии !
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Вот почему я, рожденной Бурей в Болгарии ,Белорусский зять – пишу здесь,имею моральное право !
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Очень сомнительно , , что ХАВТОР НАЗЫВАЕТ ВАША ТРАГЕДИЯ “ВЕЛИКОЙ ГЯВОЛЮЦИЕЙ ” ,Great Revolution ,ПРЯМО КАК ТЕ 2 ПЕРЕВОРОТА ВО Хранции в 19 веке,когда ПАРИЖ и СЕНА краснели от кровью своих граждан, когда РОТШИЛЬДЫ СВЕРГАЛИ МОНАРХИИ ДЛЯ ОБЛЕКЧЕНИЕ ИХ ТОРГОВЛИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРАЖИ ,когда Гяволюция ВОРОВ УБИВАЛА жраласвоих СЫНОВЕЙ, ЗАТО И ГОЛОВЫ Робеспиера и Дантона – “Клъц-Клъц “- и тишина !
А на МИРОВОЙ ДОРОГЕ МАХИНАЦИИ И БАНКОВСКИХ ТРЮКАХ , ЖИДЫ-СИОНИСТЫ КУПАЛИСЯ В ЦАРСКОМ ЗОЛОТЕ , , И НАЧАЛИ ПОКУПАТЬ ТИТЛЫ- СТАТЬ БЛАГОРОДНЫМИ ,А НЕ ПРЕЗРЯННЫМИ ПРОЦЕНЩИКИ И ШИКЕЛЬгрубераФ !
Вспомним БЕНЯджамин ИЗРАЕЛИеф-лорТ БикУнсфилт, бЪрон ЕдмУнд Ротшильдев, который дал в нач. 20 века Синедриону 30 муленаФ $,ЧТОБЫ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛЕНИИ В ПАЛЕСТИНЕ , ДЛЯ БУДУЩИХ “БОГОВЫБРАННЫХ” от Рогатого !
ЖИДЫ работают 50 лет на опережение Славян , , а мы пляшем и кричим- ” СЛАВА МУМИЯМ ПО ПЛОЩАДЯМ ”
То,что мои русские братья кричат-одна беда, другая,ето факт, что вы превращаете нещастье Русского народа във ФАРС И ГОС. Политику, на смех пиратаФ из ГОНДОНА ,организаторы всей етой мясорубкой на земле Сев. Борея, и даже КОРОНА и ЯЙЦА Фаберже у них сення ,понимайш !Бабуля Виктория ,а ?
Русская бабушка Н-1 !
Надоело !
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дорогие русские – Мы , болгары , вас любим всеотдайно , и благодарные за 2 жызнь, которую нам подарила РОССИЯ ценою 60 000 своих сыновей в 1878г – ПОКЛОН ТРИЖДИ ВАМ , ДОСТОЙНЫЕ ХОМО САПИЕНСЫ , КОРОНУ ДЛЯ ВСЕЙ ЕВРОПКОЙ , ОСОБЕННО СЕННЯ , когда в действие план КАЛЕРГИ , ,А. Даллеса и факе Нюз ВВС, со всеми очень „ученные“ Енгелицкие scientists из СИРИЙСКОЙ конСЕРЕватории в Гондоне- для унищожение християнство на РУСИ ,и прилежащие територии!
А по мне, что тогда рабство, что сейчас.
Поясните,если не трудно,где в СССР вы увидели рабство…
длинный рассказ, попробую тезисно: работала на Скорой, первоначальный оклад- 65 р 50 коп. что бы прожить, нужно было работать на 1,5 ставки, это сутки двое, сутки спишь, вторые приходишь в себя)))
Подработки в других организациях запрещены категорически!
Ну, и как это можно назвать? Я уж и не говорю о принудительном распределение после окончания учебного заведения. И ещё, ни когда не забуду бесконечные очереди абсолютно везде, отсутствие товаров первой необходимости, хотя, я живу в Москве, как было на периферии, даже представить сложно. Ожидание вывоза мороженных костей и последующая , почти драка и выхватывание из рук друг у друга, оставили неизгладимое чувство унижения на всю жизнь!
Социализм и капитализм для русского человека чуждые понятия.
Никак нет…Очень даже близкие…Социализм – это первая стадия коммунизма, а коммунизм- это и есть прообраз коммуны, как ОБЩИННОГО строя… Общинность -это и есть менталитет русского человека…именно поэтому идеи построения коммунизма так быстро овладели народом! Это как раз то, что заложено в нашей приРОДе изначально…Именно это не учли ОНИ, протолкнув нам революцию…Для них характерен эгоцентризм, как антипод общинности…и ОНИ просчитались…И когда поняли, что получили обратный результат, спохватились и загнали к нам целую плеЯДу провокаторов и предателей( имена всем известны)…Которые активно действуют и по сей день…Подрубили ростки коммуны на корню…
Но СЕМЕНА брошены, всходы мы увидели: и они были такими светлыми, радостными, созидательными, что отказаться от этого коммунистического мировоззрения невозможно…Но строить «коммунизм» следует несколько иными способами и методами…и учитывая допущенные ошибки…
РS: прошу учесть то, что идеи коммуны мне близки, хотя коммунистов в нашем роду не было…
Большевики спасли Россию. После либерально-буржуазного переворота в феврале 1917 года, свергнувшего царя, страна катилась в пропасть, власть, как говорили, валялась под ногами. Большевики подхватили страну на краю пропасти, победили в войне против иностранных интервентов и их местных приспешников и воссоздали империю.
Кстати, среди тех, кто защищал страну от интервентов и восстанавливал ее, было много служивших еще при царской власти, в том числе представителей императорского Генштаба. Но были при власти и “попутчики”, которые проявили себя как последние негодяи. Их позже вычистил И.В. Сталин.
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая путь к построению справедливого государства для всех!
Именно так!