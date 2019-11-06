Трудности эмиграции в Австралию
13:34. 6 ноября 2019 259 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
О трудностях эмиграции и жизни в Австралии от нашей бывшей соотечественницы, которая прожила в Австралии 10 лет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5403751.html
Вот только не надо про трудности! Если “поравалильщик” собрался валить – пусть канает! И чем больше дебилов уканает, тем меньше их останется в России… Блин, а вдруг никого не останется?..
Эмигрантов как послушаешь, так у них всегда трудности. А зачем уезжали? Потому что были трудности!