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Трудности эмиграции в Австралию

13:34. 6 ноября 2019 259 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


О трудностях эмиграции и жизни в Австралии от нашей бывшей соотечественницы, которая прожила в Австралии 10 лет.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5403751.html

Метки: Австралия, Видео, эмиграция

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12123 7301
    Maleos 6 ноября 2019 в 15:20

    Вот только не надо про трудности! Если “поравалильщик” собрался валить – пусть канает! И чем больше дебилов уканает, тем меньше их останется в России… Блин, а вдруг никого не останется?..

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  • 1502 1234
    Женечка 6 ноября 2019 в 16:42

    Эмигрантов как послушаешь, так у них всегда трудности. А зачем уезжали? Потому что были трудности!

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