Сводки от ополчения Новороссии 06 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

За прошедшие сутки украинские боевики 22 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении каратели Шаповалова и Кащенко из 59-й и 58-й бригад обстреляли н. п. Гольмовский и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела поселка шахты 6/7 зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку по ул. Тимирязева, 23 и частичное обесточивание улицы.

На донецком направлении боевики Кокорева из 92-й и Марченко из 28-й бригад вели обстрелы районов н. п. Васильевка, аэропорта и поселка шахты «Трудовской» г. Донецка из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На мариупольском направлении боевики 36-й бригады Гнатова и 128-й бригады Коростелева вели огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, комплекса ПТУР, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Петровское, Новоселовка Вторая, Саханка, Ленинское и Коминтерново.

При нанесении ударов из 120-мм минометов с позиций ВСУ по н. п. Коминтерново произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Ахматовой, 18.

Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела со стороны позиций 36-й бригады района н. п. Ленинское получил ранение, несовместимое с жизнью, защитник Республики.

Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 159 различных боеприпасов. Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Все материалы по фактам обстрелов и разрушениям переданы в международные правозащитные организации и генеральную прокуратуру ДНР.

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На фоне попыток международного сообщества наладить процесс разведения сторон от линии боевого соприкосновения командование штаба «ООС» продолжает проводить мероприятия, идущие вразрез с планами по мирному конфликту на Донбассе.

Так, 30 октября командующий «ООС» Кравченко, под надуманным предлогом об имевшихся случаях обстрелов со стороны НМ ДНР, перенес срок разведения сторон в районе н. п. Петровское на 8 ноября.

Понимая, что второй раз такой повод для саботирования развода сил и средств успеха не принесет, так как ОБСЕ усилила мониторинг обстановки на данном участке, командованием «ООС» принято решение осуществить разминирование территории Дзержинского фенольного завода.

Казалось бы, в этом мероприятии нет ничего предосудительного и даже наоборот, свидетельствует о стремлении командования обеспечить безопасность работы на предприятии.

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Примечателен тот факт, что в течение 5 лет украинские военные не предпринимали никаких шагов по разминированию территории химического объекта и время проводимых мероприятий выбрано не случайно.

Не исключаем, что в процессе разминирования территории завода будет осуществлена диверсия, результатом которой станет локальное заражение местности и обвинение НМ ДНР в содеянном. Данная провокация рассматривается командованием «ООС» в качестве очередного повода для переноса сроков разведения сторон.

Продолжаем фиксировать последствия празднования в ВСУ «Дня ракетных войск и артиллерии». Так, 3 ноября военнослужащие 15 батальона 58 бригады после массового распития спиртных напитков решили продемонстрировать свои мастерские навыки по стрельбе из миномета.

Результатом стрельбы украинских «робин гудов» стало попадание в боевую разведывательную машину БРМ-1К своей же разведывательной роты. В итоге машина полностью сгорела и осколочное ранение получил старший солдат Нестеренко А.А. По данному факту сотрудниками ВСП проводится разбирательство.

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