Сводки от ополчения Новороссии 06 ноября 2019
- 14:12 ВСУ готовят диверсию на химзаводе: сводка с Донбасса.
- 10:06 МЧС ЛНР продолжают разминирование на участке разведения №2 Золотое.
- 08:50 ВАЖНО: ВСУ нанесли удар по спящей Горловке, разрушен дом (ФОТО).
- 08:28 Зайдут и перережут всех, как собак — житель Донбасса о разведении сил в ДНР.
- 04:23 «Поля возмездия» уносят жизни карателей на Донбассе, боец ЛНР погиб от рук военных преступников (ВИДЕО).
- 01:46 «Мы действительно сепары!» — дончане ответили Зеленскому по «трём шагам» к миру на Донбассе (ВИДЕО).
- 00:00 Известный российский певец прибыл на передовую ДНР к спецназу «Моторолы» (ВИДЕО).
ВСУ готовят диверсию на химзаводе: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
За прошедшие сутки украинские боевики 22 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении каратели Шаповалова и Кащенко из 59-й и 58-й бригад обстреляли н. п. Гольмовский и поселки шахт им. Гагарина и 6/7 г. Горловки из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела поселка шахты 6/7 зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку по ул. Тимирязева, 23 и частичное обесточивание улицы.
На донецком направлении боевики Кокорева из 92-й и Марченко из 28-й бригад вели обстрелы районов н. п. Васильевка, аэропорта и поселка шахты «Трудовской» г. Донецка из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте также: Зайдут и перережут всех, как собак — житель Донбасса о разведении сил в ДНР
На мариупольском направлении боевики 36-й бригады Гнатова и 128-й бригады Коростелева вели огонь из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, комплекса ПТУР, вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Петровское, Новоселовка Вторая, Саханка, Ленинское и Коминтерново.
При нанесении ударов из 120-мм минометов с позиций ВСУ по н. п. Коминтерново произошло возгорание жилого дома по адресу ул. Ахматовой, 18.
Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела со стороны позиций 36-й бригады района н. п. Ленинское получил ранение, несовместимое с жизнью, защитник Республики.
Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 159 различных боеприпасов. Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Все материалы по фактам обстрелов и разрушениям переданы в международные правозащитные организации и генеральную прокуратуру ДНР.
Читайте также: «Мы действительно сепары!» — дончане ответили Зеленскому по «трём шагам» к миру на Донбассе (ВИДЕО)
На фоне попыток международного сообщества наладить процесс разведения сторон от линии боевого соприкосновения командование штаба «ООС» продолжает проводить мероприятия, идущие вразрез с планами по мирному конфликту на Донбассе.
Так, 30 октября командующий «ООС» Кравченко, под надуманным предлогом об имевшихся случаях обстрелов со стороны НМ ДНР, перенес срок разведения сторон в районе н. п. Петровское на 8 ноября.
Понимая, что второй раз такой повод для саботирования развода сил и средств успеха не принесет, так как ОБСЕ усилила мониторинг обстановки на данном участке, командованием «ООС» принято решение осуществить разминирование территории Дзержинского фенольного завода.
Казалось бы, в этом мероприятии нет ничего предосудительного и даже наоборот, свидетельствует о стремлении командования обеспечить безопасность работы на предприятии.
Читайте также: «Ты трепло, почему не в армии?» — житель Луганщины заткнул за пояс украинского «журналиста», не дав сказать ему ни слова (ВИДЕО)
Примечателен тот факт, что в течение 5 лет украинские военные не предпринимали никаких шагов по разминированию территории химического объекта и время проводимых мероприятий выбрано не случайно.
Не исключаем, что в процессе разминирования территории завода будет осуществлена диверсия, результатом которой станет локальное заражение местности и обвинение НМ ДНР в содеянном. Данная провокация рассматривается командованием «ООС» в качестве очередного повода для переноса сроков разведения сторон.
Продолжаем фиксировать последствия празднования в ВСУ «Дня ракетных войск и артиллерии». Так, 3 ноября военнослужащие 15 батальона 58 бригады после массового распития спиртных напитков решили продемонстрировать свои мастерские навыки по стрельбе из миномета.
Результатом стрельбы украинских «робин гудов» стало попадание в боевую разведывательную машину БРМ-1К своей же разведывательной роты. В итоге машина полностью сгорела и осколочное ранение получил старший солдат Нестеренко А.А. По данному факту сотрудниками ВСП проводится разбирательство.
Читайте также: Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МЧС ЛНР продолжают разминирование на участке разведения №2 Золотое
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: ВСУ нанесли удар по спящей Горловке, разрушен дом (ФОТО)
Сегодня утром в результате миномётного обстрела посёлка 6/7 и Мичурина города Горловки была обесточена часть посёлка и разрушен жилой дом.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько.
«Мины были 120-го калибра. Попадание в дом по улице Тимирязева, 23», — уточнил он.
К счастью, обошлось без жертв. «Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
Читайте также: Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зайдут и перережут всех, как собак — житель Донбасса о разведении сил в ДНР
На Донбассе по-прежнему неспокойно. О том, как обстоят дела с разведением сил в селе Петровском, без прикрас рассказал местный житель.
Оказалось, что попытка разведения сил в населенном пункте, расположенном немного южнее Донецка, провалилась. Украинской стороне абсолютно не доверяют, ее даже опасаются.
Мужчина открыто сказал, что, как только ВСУ зайдут, они, как собак «нас тут перережут». Кстати, это уже четвертая попытка развести войска в Петровском. Неудивительно, что местные очень скептически относятся к идее Киева разводить силы именно в этом населенном пункте.
Жители Петровского считают: если военные Украины зайдут на их территорию, они сразу установят свой «орднунг».
Мужчина рассказал, что не скрывают пессимизма по отношению к поведению ВСУ и бойцы Донбасса. За те годы, что они удерживают позиции в Петровском, они повидали всякого.
«Оттяпают кусок земли, займут господствующую высоту, будут нас видеть», — рассказывает один из военных.
Но местные все же переживают не за землю — им страшно за свою жизнь, они реально боятся, что их перережут, как собак. К примеру, ВСУ могут зачищать население за сотрудничество с ополченцами, которых они презрительно называют сепаратистами.
К сожалению, опасения нельзя назвать беспочвенными.
Когда ДНР вывела войска из Широкино, туда зашли морпехи Украины и обосновались там очень прочно. Серая зона тоже часто оказывалась во власти Украины — это приближало укрепления ВСУ к позициям ополченцев.
Украинские военные попросту обустраивали свои позиции на буферной территории — и жители Петровского боятся, что в этот раз будет то же самое.
Читайте также: «Для чего войска разводили? Чтобы там россияне лазили?» — истерика на Украине из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Поля возмездия» уносят жизни карателей на Донбассе, боец ЛНР погиб от рук военных преступников (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
С целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия противник продолжает обстрелы территории ЛНР. За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня.
На попаснянском направлении боевики 72 бригады ВСУ по приказу Богомолова из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район н.п. Калиново.
На славяносербском направлении подчиненные военного преступника, командира 14 бригады Войченко из вооружения БМП-1 обстреляли район н.п. Донецкий.
К сожалению, жертв избежать не удалось. Героически защищая нашу Республику, погиб военнослужащий Народной милиции. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Все сведения о преступлениях командира 14 механизированной бригады Войченко переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу.
Читайте также: «Для чего войска разводили? Чтобы там россияне лазили?» — истерика на Украине из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Оккупанты продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которых производят обстрелы населенных пунктов ЛНР.
Нашей разведкой отмечается размещение двух боевых машин пехоты в жилых массивах н.п. Катериновка и Попасная, а также четырех боевых бронированных машин в частном секторе н.п. Золотое. Вся техника принадлежит 72 бригаде ВСУ.
Вечером 2 ноября наблюдателями Миссии зафиксирован обстрел территории Луганской Народной Республики с позиций 72 бригады ВСУ, расположенных в районе Золотого, что в очередной раз подтверждает нежелание украинских боевиков соблюдать договоренности о всеобъемлющем прекращении огня.
С целью сокрытия вооружения и военной техники, размещенной в нарушение Минских соглашений, киевские каратели продолжают использовать комплексы радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В зоне ответственности 72 бригады ВСУ, в районе н.п. Александрополье Попаснянского района, нами выявлен комплекс «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ, предназначенный для подавления каналов управления БЛА.
Кроме того, с целью создания дополнительных препятствий работе наблюдателей Миссии ОБСЕ, боевики 46 бригады ВСУ установили заграждения из колючей проволоки вокруг мачты камеры видеонаблюдения спецмиссии, расположенной в районе н.п. Станица Луганская.
Читайте также: «Похоронная команда»: странные шаги Запада в расследовании дела «Боинга» MH17 (ВИДЕО)
В то время, когда на участке разведения сил и средств № 2 «Золотое» с обоих сторон ведутся работы по демонтажу фортификационных сооружений и разминированию местности, украинские оккупанты продолжают проведение работ по инженерному оборудованию позиций в других районах вдоль линии соприкосновения.
Так, по информации нашей разведки, военнослужащие 14 бригады ВСУ проводят работы по оборудованию позиций в районе н.п. Крымское.
Зачастую не имея карт минных полей, украинские боевики при проведении инженерных работ подрываются на минах, оставленных их предшественниками, вследствие чего подразделения ВСУ несут небоевые потери.
Только с начала текущей недели в результате подрывов на своих минных полях трое боевиков 14 бригады получили осколочные ранения, одни из них скончался от полученных ран в больнице Северодонецка.
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР о действиях бесконтрольных боевиков на Донбассе
В связи с низким уровнем профессионализма и участившимися случаями подрыва солдат ВСУ на своих минных полях, командование «ООС» организовало проверки подчиненных подразделений.
Так, в зонах ответственности 14 и 59 бригад ВСУ отмечена работа комиссии инженерной службы штаба «ООС», которая выполняет задачи по проверке соответствия оборудования фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений установленным требованиям. Работа еще одной комиссии отмечена в подразделениях 46 бригады ВСУ.
Так, по данным наших источников, в связи с регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ в подразделения бригады прибыли представители военной службы правопорядка.
В ходе работы комиссии сотрудниками ВСП были задержаны четверо военнослужащих 1 БТГР 46 одшбр, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. В бригаде проводится расследование и выявление каналов доставки наркотических веществ военнослужащим.
Читайте также: Массовое побоище на фронте, группа карателей в тяжёлом состоянии: сводка с Донбасса (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Мы действительно сепары!» — дончане ответили Зеленскому по «трём шагам» к миру на Донбассе (ВИДЕО)
Жители Донбасса рассказали, считают ли они себя сепаратистами и каким видят будущее своего края, ответив на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных трех шагах по достижению мира на востоке страны.
Видеоподборку с высказываний Зеленского и реакции на них жителей Донецка сделали пропагандисты проекта «Донбасс.Реалии» от «Радио Свобода».
В частности, речь шла о завершения горячей фазы войны, примирении людей и реинтеграции.
Например, людям показали выступление Зеленского, где он спрашивал украинцев: могут ли они представить себе картину, что однажды приедут в Донецк и, надев футболку с украинской символикой и окутавшись государственным флагом Украины, выйдут в таком виде на улицу.
На это дончане, в большинстве, ответили отрицательно.
«Мне кажется, что это в области фантастики»;
«Это его мечты. Но ни им, ни кем-либо другим они не смогут воплотиться»;
«Пусть мечтает. Мы, дончане, доброжелательный народ»;
«Пусть пройдутся, вопросов нет. Нас ни к чему это не обязывает, их тоже. Мы не противники, а друзья, можно сказать»;
«Ну, это кинокомедия. У него все предложения — одно исключает другое. Это все возвращается к тому же, что было при Порошенко»;
«Сейчас, когда людей уже столкнули лбами и пошли противоречия, это будет их раздражать. Им будет неприятно и даже противно, с ненавистью будут относиться», — поделились мнением они.
Также, как предположил Зеленский, граждан из Донецка и Луганска, независимо от их отношения к Республикам, без исключения будут называть «сепарами».
«Это не ругательства. Мы действительно „сепары“. Ну, а что, нет? У нас другие ценности, мы по-другому смотрим на то, что нас окружает»;
«Нам уже все равно, как нас называют», «Глупости это, никакие не „сепары“. Человек должен быть свободен и чувствовать себя комфортно, иметь свои права и свободы. А Галичина навязывает нам свои культуру, героев. Это нам не подходит», — прокомментировали дончане.
Также они высказались о гипотетическом возврате Донбасса под контроль Украины, а также примирения жителей западных и восточных областей.
«Для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, она должна покаяться за то, что сделала!»;
«Они должны просить прощения, они — перед нами… Пока между людьми кровь, думаю, не скоро все это будет. Они не согласятся, так как тоже очень много потеряли. Имею в виду тех матерей, которым приходили похоронки. А у нас вообще — мы детей теряли. Нас обстреливали. Не мы же пришли к ним на западную Украину!»;
«Пока эти нацики руководят там во главе с Аваковым… Так что я Соловьева каждый день смотрю»;
«Должно пройти какое-то время, и даже ни одно поколение, чтобы это все забылось», — подытожили жители Донецка.
Читайте также: У Украины проблемы: народ уже мёрзнет, а Россия не пойдёт на долгосрочный контракт (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Известный российский певец прибыл на передовую ДНР к спецназу «Моторолы» (ВИДЕО)
Один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед бойцами батальона «Спарта», сообщает Telegram-канал военкора Семёна Пегова WarGonzo.
«Вадим Самойлов приехал в Донецкий аэропорт, чтобы поздравить легендарный донбасский батальон им. Арсена Павлова „Спарта“ с Днём разведчика.
Музыкант исполнил на фронте хиты „Агаты Кристи“, а также свои новые песни о войне», — рассказали авторы канала.
Читайте также: «Он был лучшим командиром Новороссии, прагматиком и бойцом», — военкор Дубовой о Мотороле (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс продолжает разминирование, а ВСУ наносят удары по спящей Горловке. Во главе ДНР отпетый мошенник Пушилин. Вот это новости!