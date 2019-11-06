Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 ноября 2019

Так называемые «Силы Гражданской обороны Сирии, более известные как „Белые каски“, вместе с террористами готовят новые провокации в САР с использованием химического оружия», — об этом заявила 1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и оказалась права на все сто процентов.

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» недавно получила очередной грант в размере 4,5 миллиона долларов от Вашингтона за свою работу, которая направлена на дискредитацию действий правительственных войск Сирии и ВКС РФ.

Минобороны России неоднократно заявляло о том, что «Белые каски» снимают постановочные видео, а на 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и вовсе была представлена доказательная база, основанная на информации предоставленной более чем ста очевидцами, которые рассказывают и приводят видеоматериалы пособничества «белокасочников» с террористами в Сирии.

Однако, пропагандисты боевиков продолжают использовать «Белые каски» в своих целях. Так, 3 ноября, в социальных сетях боевиков было опубликовано одно видео (очень странно, что всего одно), на котором показаны удары по селению Аль-Кафир расположенного на юго-западе провинции Идлиб у грода Джиср эш-Шугур. Но стоит внимательнее присмотреться к ситуации и зная, как работает организация, чуть детальнее разобрать видео.

На кадрах видно, как из тучи пыли выходит девушка с ребенком, которые абсолютно чистые после авиаудара и представитель «касок» говорит им лечь на землю, так как сейчас будет новые взрыв. Как он это определил — загадка.

Сами взрывы тоже совершенно непохожи на разрывы авиационных бомб, реальные взрывы намного мощнее, чем небольшой хлопок на видео. Стоит отметить, что ребенок не плачет, не бежит, да и просто крайне спокоен, как и его мать. В некоторые моменты кажется, что они просто проходили мимо этого шоу.

Далее «Белые каски» чисто случайно встречают машину, где двое детей получили травмы от обстрела. Машина, из которой достают ребят абсолютно целая, без единого повреждения и даже фрукты в кузове остались невредимы. Дети больше похожи на сонных, чем получивших травмы: они не кричат и на видео просто спят. Других ребятишек куда-то непонятно зачем неспешно несут, дети явно не пострадали.

Пропагандисты боевиков так обленились, что сделали фото своего же чистенького «белокасочника», который якобы ранен.

Важно отметить, что ВКС РФ в Сирии ударов по населенному пункту Аль-Кафир вообще не наносила, что подтверждено данными объективного контроля.

Провокации такого типа будут появляться постоянно из-за продолжающегося финансирования со стороны США подобных организаций. Пока у США остается интерес к Сирии и её нефтяным полям на востоке страны, Вашингтон продолжит дестабилизировать обстановку в информационной сфере при помощи новых информационных вбросов.

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