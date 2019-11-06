Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 ноября 2019
- 05:39 «Белые каски» и террористы готовят химоружие и открывают новый фронт против России (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:59 Контроль ущерба.
- 00:20 Бои в горной Латакии.
«Белые каски» и террористы готовят химоружие и открывают новый фронт против России (ФОТО, ВИДЕО)
Так называемые «Силы Гражданской обороны Сирии, более известные как „Белые каски“, вместе с террористами готовят новые провокации в САР с использованием химического оружия», — об этом заявила 1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и оказалась права на все сто процентов.
Псевдогуманитарная организация «Белые каски» недавно получила очередной грант в размере 4,5 миллиона долларов от Вашингтона за свою работу, которая направлена на дискредитацию действий правительственных войск Сирии и ВКС РФ.
Минобороны России неоднократно заявляло о том, что «Белые каски» снимают постановочные видео, а на 40-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и вовсе была представлена доказательная база, основанная на информации предоставленной более чем ста очевидцами, которые рассказывают и приводят видеоматериалы пособничества «белокасочников» с террористами в Сирии.
Однако, пропагандисты боевиков продолжают использовать «Белые каски» в своих целях. Так, 3 ноября, в социальных сетях боевиков было опубликовано одно видео (очень странно, что всего одно), на котором показаны удары по селению Аль-Кафир расположенного на юго-западе провинции Идлиб у грода Джиср эш-Шугур. Но стоит внимательнее присмотреться к ситуации и зная, как работает организация, чуть детальнее разобрать видео.
На кадрах видно, как из тучи пыли выходит девушка с ребенком, которые абсолютно чистые после авиаудара и представитель «касок» говорит им лечь на землю, так как сейчас будет новые взрыв. Как он это определил — загадка.
Сами взрывы тоже совершенно непохожи на разрывы авиационных бомб, реальные взрывы намного мощнее, чем небольшой хлопок на видео. Стоит отметить, что ребенок не плачет, не бежит, да и просто крайне спокоен, как и его мать. В некоторые моменты кажется, что они просто проходили мимо этого шоу.
Далее «Белые каски» чисто случайно встречают машину, где двое детей получили травмы от обстрела. Машина, из которой достают ребят абсолютно целая, без единого повреждения и даже фрукты в кузове остались невредимы. Дети больше похожи на сонных, чем получивших травмы: они не кричат и на видео просто спят. Других ребятишек куда-то непонятно зачем неспешно несут, дети явно не пострадали.
Пропагандисты боевиков так обленились, что сделали фото своего же чистенького «белокасочника», который якобы ранен.
Важно отметить, что ВКС РФ в Сирии ударов по населенному пункту Аль-Кафир вообще не наносила, что подтверждено данными объективного контроля.
Провокации такого типа будут появляться постоянно из-за продолжающегося финансирования со стороны США подобных организаций. Пока у США остается интерес к Сирии и её нефтяным полям на востоке страны, Вашингтон продолжит дестабилизировать обстановку в информационной сфере при помощи новых информационных вбросов.
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Three civilians were martyred and many others injured by Russian air strikes on the village of #Kafir in the town of Jisr al-Shughour, #Idlib pic.twitter.com/9dfXfWSTf5— عبدالله الغفاري (@TNTreports) 4 ноября 2019 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Контроль ущерба
О том как убийство Багдади в Идлибе подорвало пропагандистскую конструкцию об "умеренных повстанцах".
С убийством самопровозглашенного «халифа» ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, дурацкий рассказ, выдвинутый правительственными чиновниками США и пропагандистами смены режима о Идлибе, также был разорван на куски.
Октябрь был тяжелым месяцем для пестрой команды самозваных сирийских экспертов и приверженцев смены режима, которые годами подбадривали так называемых «умеренных мятежников».
Во- первых, боевики «Свободной сирийской армии», коих они давно защищали, наконец, и, несомненно, разоблачены как жестокие экстремисты, коими они всегда были.
Все, что потребовалось для того, чтобы занавес был поднят, это решение президента Трампа дать зеленый свет турецкому вторжению в Сирию , и те некогда «умеренные» мятежники, прошедшие подготовку в ЦРУ, которые долго терроризировали мирных жителей на территории сирийского правительства, оказались группой поддерживаемых Турцией наемников, убивавшими и обезглавливавшими курдов на своем пути по всем регионам северо-восточной Сирии.
В Grayzone Макс Блюменталь сообщил, 21 из 28 бывших сирийских фракций «повстанцев» , используемых для вторжения Турции на севере Сирии были ранее вооружены и обучены США .
Почти сразу после того, как этот эпизод стал широко известен, лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был убит во время операции под руководством США в Идлибе, северо-западной сирийском провинции, контролируемой местным филиалом сирийской Аль-Каиды – Хаят Тахрир аш-Шам.
Несмотря на то, что официальные лица США признали, что Идлиб является домом для крупнейшей фракции боевиков «Аль-Каиды» с 11 сентября, сторонники смены режима и само правительство США яростно защищали провинцию, поддерживая ее как последний оплот повстанцев, противостоящих правительству президента Башара.Асада.
После убийства Багдади они были вынуждены оспаривать тот факт, что они помогли предоставить убежище кровожадному правителю ИГИЛ.
После того, как президент США Дональд Трамп объявил о смерти Багдади, ведущие эксперты оттачивали гиперболический комментарий Трампа – «он умер как собака, он умер как трус» – и насмехались над комплиментами президента России, Турции и Сирии за то, что они не препятствовали операции.
Но слон в комнате продолжал оставаться незамеченным или игнорировался: США использовали дипломатические рычаги и угрозу применения военной силы, чтобы удержать хозяев Багдади у власти.
Лишь немногие политические представители осмелились заявить о неудобной правде об Идлибе. Главным среди маргинализированных правдивых людей был кандидат в президенты от Демократической партии и конгрессмен Тулси Габбард.
Во время дебатов в Демократической партии Габбард обвинил Трампа в «поддержке Аль-Каиды» путем защиты Идлиба угрозами применения военной силы.
Сенатор Камала Харрис обрушилась на Габбард, назвав ее «апологетом Асада, который убивал людей в своей стране, как тараканов». Неоконсерватор, обозреватель «Вашингтон пост» Джош Рогин, набросился, написав, что Габбард «помогает Асаду обелить массовое злодеяние».
После обсуждения сайт с проверкой фактов Politifact оценил заявление Габбард как «ложное».
Но не только Габбард сняла маску с тревожных отношений США с Идлибом. В июле 2017 года Бретт МакГерк, бывший специальный представитель президента по глобальной коалиции по противодействию ИГИЛ, объявил, что «провинция Идлиб является крупнейшим убежищем Аль-Каиды с 11 сентября».
В то время как Габбард была целью политического уничтожения, МакГерк просто игнорировался.
Тем временем, миллионы сирийцев, живущих в зоне обстрелов Идлиба, вынуждены были жить по соседству с некоторыми из самых жестоких экстремистов в мире, выдерживая постоянный минометный обстрел и угрозы геноцида против религиозных меньшинств.
Понеся огромные людские потери на протяжении всей жестокой семилетней войны, сирийское правительство на мгновение уступило международному давлению против полномасштабного наступления с целью отвоевать Идлиб.
Но в летние месяцы 2018 года организованное при посредничестве ООН прекращение огня между сирийскими и российскими военными и повстанцами в Идлибе распалось. Когда минометные снаряды продолжали обрушиваться на территорию под контролем Дамаска и убивать мирных жителей, сирийское правительство убедилось в том, что пришло время изгнать Аль-Каиду из ее крепости.
Правительства Западной Европы, казалось, отчаянно пытались сохранить Идлиб в качестве дома для иностранных боевиков, которые были родом из европейских стран и угрожали вернуться, если их джихадистский приют рухнет. Таким образом, правительства ЕС косвенно признают реальность Идлиба как чистилища для экстремистских прокси, которых они использовали, чтобы нанести ущерб Ливии и Сирии, и которые угрожали дестабилизировать их собственные государства.
Соединенные Штаты яростно выступали против операции сирийского правительства, но по другим причинам. В то время как администрация Трампа утверждала, что она отвергла наступление по гуманитарным соображениям, ее заявленный мотив был опровергнут сценами разрушения всего в нескольких сотнях миль отсюда, в иракском городе Мосул, где США использовали то, что тогдашний министр обороны Джим Мэттис назвал «тактика уничтожения». Там США нанесли 1250 воздушных ударов с помощью 29 000 бомб, низведя большую часть города до руин и убив по меньшей мере 9 000 мирных жителей, и все это во имя победы над ИГИЛ.
Хотя Вашингтон отказывался говорить об этом прямо, он ясно видел, что Идлиб, контролируемый «Аль-Каидой», могущественная дубина, которая ослабит сирийские вооруженные силы и заставит Асада вести переговоры. Эта циничная стратегия использовалась на протяжении всей грязной войны с Сирией и встречала мало сопротивления в правительстве США. Редкий фрагмент инакомыслия был передан Обаме в секретной записке Агентства военной разведки 2012 года, которая предсказывала создание «салафитского княжества» или «исламского государства» в восточной Сирии. Вместо того чтобы принимать меры против распространения Исламского государства в Сирии, администрация Обамы просто стояла рядом и наблюдала за развитием анклава джихадистов, надеясь, что это заставит Асада уступить давлению, чтобы он ушел. Их холодные расчеты были почти успешными, пока Россия не вмешалась и не изменила ход войны в пользу Асада.
И все это время самопровозглашенные сирийские эксперты, размещенные в аналитических центрах, настаивали на том, что для победы над ИГИЛ необходимо было передать больше оружия так называемым «умеренным повстанцам», в том числе местным союзникам из «Аль-Каиды».
Как только Трамп выпустил свой поздний ночной твит с объявлением «ЧТО-ТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ПРОСТО ПРОИЗОШЛО» и сообщения о том, что Багдади был убит, начал распространяться, масса аналитических центров работающих на смену режима перешла в режим контроля ущерба, симулируя изумление, что лидер ИГИЛ мог быть спрятан в оплоте "Аль-Каиды" Идлибе, который, как они настаивали, отвергает идеологию Такфири.
«Это шокирует,» заявил бывший израильский военный и аналитик Элизабет Цурки, который долгое время выступал в поддержку "повстанцев".
Редактор Daily Beast и давний неоконсервативный оперативник Майкл Вайс назвали местонахождение Багдади «странным».
Соавтор Вайса Хасан Хассан заверил своих читателей, что «ни при каких обстоятельствах Аль-Каида или другие джихадисты не помогут ИГИЛ скрыть Багдади».
Сотрудник аналитического центра Ближневосточного института Чарльз Листер заявил, что «будет удивлен, если Багдади сделал Идлиб полупостоянным укрытием», и даже отрицал, что Аль-Каида контролировала Идлиб.
Дженнифер Кафарелла, исследователь неоконсервативного Института изучения войны, чья предшественница была уволена после того, как было установлено, что она подделала свою докторскую степень, заявила, что «Багдади в Идлибе будет вау».
Эмма Билс, сотрудник мозгового центра из Южной Турции и Бейрута, назвала появление Багдади в Идлибе «чем-то удивительным».
Одним из немногих академических экспертов по проблемам терроризма и джихадистов, который не был удивлен, увидев, что Багдади бежит в Идлиб, был профессор Северо-Восточного университета Макс Абрамс .
«Масса аналитических центров получает деньги за анализ ИГИЛ и Сирии», – сказал он The Grayzone. «Те же самые ученые мужи, которые так явно ошиблись в основных вопросах ИГИЛ и Сирии, теперь шокированы тем, что Багдади прятался в Идлибе, оплоте оппозиции. Это потому, что с самого первого дня они утверждают, что ИГИЛ не является частью оппозиции Асаду, а скорее его союзником. И они пытаются "минимизировать" ту часть оппозиции, которая рассматривается как крайняя».
После падения столицы Исламского государства в восточном сирийском городе Ракка в конце 2017 года местонахождение Багдади было неизвестно. Но не было секретом, что тысячи его бойцов сбежали в Идлиб. Там они объединили свои силы со своими братьями-джихадистами и укрепили правителей Идлиба из Аль-Каиды. О присутствии боевиков ИГИЛ в Идлибе даже сообщалось в англоязычных СМИ , и их называли «спящими ячейками».
«Для тех из нас, кто понимал, что ИГИЛ и Асад не являются друзьями, и что повстанцы уже давно заражены «Аль-Каидой», неудивительно, что лидер ИГИЛ открыл свой "магазин" в центре оппозиции, где Аль-Каида и ее друзья – доминирующие группы », – объяснил Абрамс.
Он добавил: «Почему Багдади пошел туда? Не потому что он иррациональный. Багдади отправился туда по простой причине: это лучшее место для него, чтобы найти сочувствующих, чтобы набирать людей и перестраивать Халифат».
Те же самые эксперты, которые были шокированы присутствием Багдади в Идлибе, стремились преуменьшить экстремистскую природу переименованного местного филиала Аль-Каиды, известного как HTS, изображали его как заклятого врага ИГИЛ. По сути, они рекламировали экстремистскую группу, ответственную за теракты 11 сентября, как группу «умеренных мятежников».
«HTS когда-то был таким же экстремистским, как и они, с корнями в Аль-Каиде. Но, поскольку Россия и Асад победили, а все помнят о крахе сверхжесткого Исламского государства, лидеры HTS придерживаются более мягкого, прагматичного подхода к набору в армию », – пишет Элизабет Цурков в издании Внешняя политика в сентябре.
Среди всех ученых мужей, стремящихся переделать образ «Аль-Каиды», Чарльз Листер был, пожалуй, самым энергичным. Во время встречи в 2017 году на Капитолийском холме Листер заявил, что «Аль-Каида действительно поняла это правильно».
Затем, в августе этого года, он написал, что HTS «продолжает развиваться интригующими путями – в более политически зрелое и интеллектуальное джихадистское движение», явно стремясь добиться признания группы не террористической организацией.
Майкл Вайс, самозваный эксперт по Сирии и России, который никогда не посещал Россию и не говорит ни по-арабски, ни по-русски, жестко критиковал предупреждение от разведывательного агентства ФСБ России в ноябре 2018 года о том, что «Аль-Каида» и ИГИЛ могут слиться, осудив это как ложное оправдание для нападения на Идлиб.
Обеление «Аль-Каиды» распространилось на страницы общественного мнения «Нью-Йорк Таймс», где неолиберальный обозреватель Томас Фридман призвал США вооружиться и создать бесполетную зону вокруг «умеренных мятежников в Идлибе» и «отойти от борьбы с территориями под контролем ИГИЛ в Сирии».
Хотя такое мышление может показаться абсурдным, возмутительным и даже предательским для среднего американца, мышление Фридмана подчеркнуло преобладающее мышление среди политиков в Вашингтоне.
Среди них был бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, который был движущей силой решения президента Обамы в 2012 году ввести в действие скрытую программу подготовки и оснащения ЦРУ на несколько миллиардов долларов . Фактически, в 2015 году Петреус делал покупки для США, чтобы напрямую вооружить боевиков «Аль-Каиды» .
После защиты Идлиба как убежища для бойцов джихада, от которых США годами зависели, Трамп радостно использует смерть Багдади в сезон выборов. Тем временем пропагандисты смены режима, которые отбеливали правителей Идлиба, скрываются от ответа.
С взрывом, который убил давнего лидера ИГИЛ, их мошенническое повествование также было разорвано на куски.
Дэн Коэн
https://thegrayzone.com/2019/10/29/by-protecting-idlib-the-us-created-a-safe-haven-for-baghdadi-and-isis/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Бои в горной Латакии
Военкоры Anna-News снова на фронте в Сирии.
На сей раз их путь лежит в горные районы северо-восточной Латакии, где идет суровая горная война в очень сложной местности.
И да, сирийская армия заняла часть нефтяных полей в районе Румейлана.
Это уже к вопросу об утверждениях, что США нефть северо-восточной Сирии Асаду не отдадут. Уже приходится отдавать, пока по частям.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
англосаксы ведут войны только для того что бы захватить и присвоить чужую нефть! По смотрите что творится в Ираке? Нищета, голод коррупция и что ответил ставленники НАТО и демократии, да просто расстрелы демонстрантов, А в это время пиндосы просто грабят вывозя нефть через свои компании и под охраной НАТО! То же самое и в Ливии, а теперь не стесняясь и в Сирии. В этом и заключается вся демократия. Вот в Сирии опять пиндосы разыгрывают афганский вариант, платят курдам что бы те стали закидывать камнями наших солдат, а мы их продолжаем кормить! Ну что сложно объяснить руководству курдов, что армия РФ может отойти в сторону и дать туркам порезвится и всё. Но нет очередные грабли!
Дня на два.