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Наиболее опасные страны для жизни

17:07. 6 ноября 2019 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Статистический сайт Spctator Index, специализирующийся на различной статистике, инфографике и рейтингировании выложил свежий рейтинг по самым опасный для проживания странам мира.
В рейтинг не включены страны, где идет полноценная война, вроде Сирии, Сомали, Афганистана, Йемена и т.д. Украина в рейтинге стоит впереди всей Европы.

1. Brazil
2. South Africa
3. Nigeria
4. Argentina
5. India
6. Peru
7. Kenya
8. Ukraine
9. Turkey
10. Colombia
11. Mexico
12. UK
13. Egypt
14. Philippines
15. Italy
16. US
17. Indonesia
18. Greece
19. Kuwait
20. Thailand

https://twitter.com/spectatorindex/status/1192067411626713088 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5404218.html

Метки: социология, статистика

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