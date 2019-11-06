Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Кружок диалектики (2019–2020). 01. «Переход Суждения наличного бытия в Суждение рефлексии» М.В.Попов

21:25. 6 ноября 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QwZ-JQqEf_0

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кружок диалектики (2018-2019). 11. «Переход положительного суждения в отрицательное». М.В.Попов.
... занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме "Переход положительного суждения в...
Кружок диалектики (2018-2019). 12. «Отрицательное суждение». М.В.Попов.
... любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме "Отрицательное суждение". Рассматривался переход к положительному... 2019 года. Тема - Бесконечное суждение, переход от суждений наличного бытия к...
Кружок диалектики (2018-2019). 03. «Единичное». М.В.Попов.
... гегелевской диалектики по теме "Единичное". Рассматривалось единичное как конкретно всеобщее и переход...
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... меняться. Практически почти каждый переход поляризации электромагнитного поля сопровождается перемещением...«Квантовая физика») разделяют на диалектику Эйнштейна, диалектику Бора и т.д. ...к знанию юношей, и организует кружок под названием «Общество любителей ...
Игры в „методологию” или под чью дудку танцуют „технократы”?
...не все могли воспринять формально.Диалектика«Субъективная диалектика» по форме представляет собой...псевдометодология через так называемый «методологический кружок» Г.П. Щедровицкого.О ...потом и юридическо-политическая власть переходит к ним.»В позднее ...
Библеизм, марксизм, туннельные сценарии и лабиринты
...вместо раскрытия смысла древнего искусства диалектики, сформулировал весьма ограниченную свою ... а с точки зрения перехода к будущему анти толпо-«элитарному...представители иудейства, сплотившиеся и образовавшие кружок “друзей нового просвещения”. Правительство...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)