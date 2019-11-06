Дмитрий Валеев про получение глинозема из руд и отходов
14:52. 6 ноября 2019 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Как ни странно, здесь, в океане, находясь в одиночестве, я всё полнее познаю людей. Получается, что смысл жизни большинства из них – в достижении материального благополучия. Но кто живет лишь этим, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить.