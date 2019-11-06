Главная » Видео, Наука, Образование, Творчество

Дмитрий Валеев про получение глинозема из руд и отходов

14:52. 6 ноября 2019 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qg31abLStKA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
День Победы в Грозном
Кадыров в своем репертуаре. На 9 мая устроил в центре Грозного театрализованное представление с взятием Рейхстага.Чувствую, что по этому поводу будет сломано немало копий.Источник: colonelcassad.livejournal.com
Российский бизнес и проблемы денежно-кредитной политики. Дмитрий Потапенко
Выступление Дмитрия Потапенко на Российском бизнес-собрании «...
РАЗРЫВ МЕЖДУ УМНЫМИ И ГЛУПЫМИ НАРАСТАЕТ...
... логики, что-то про первобытных людей, что-то про рыцарей. В шестом...
Науку сажают на голодный паек . Почему расходы на исследования в России урезают четвертый год подряд?
В 2017 году расходы на научные исследования в России будут серьезно сокращены. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. «Завершаем 2016 год с бюджетом в 86 млрд. рублей, а бюджет 2017 ...
Сексуальная тантра: хорошо или плохо?
...-моему всё довольно просто. Ирина: Дмитрий, как вы относитесь к тантре...? Совместном развитии мужчины и женщины? Дмитрий Раевский: А что вы подразумеваете... сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Дмитрий Раевский: Теория такова: в человеческом...
Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
.... Как пишет на Эхе Москвы Дмитрий Быков, "такая молчаливость воспринимается уже...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)