Военная разведка России – история зарождения

Военная разведка является одним из старейших видов деятельности государства. В истории России разведывательная служба на всех этапах развития российского государства обеспечивала его военную безопасность, помогала военачальникам и высшим государственным деятелям успешно вести войну.

Начало специфической деятельности по выведыванию военных тайн, замыслов врага, планов по осуществлению набегов, состоянии войск агрессоров, относится к глубокой древности. Князья и воеводы Древней Руси активно использовали разведывательную деятельность, чтобы встретить врага во всеоружии и нанести ему поражение.

Чтобы не допустить внезапности нападения врага, воеводы высылали сторожевые отряды для разведки врага, организовывали наблюдение на наиболее опасных направлениях. Широко практиковался метод захвата пленных с последующим выведыванием у них требуемых сведений. Эти задачи выполняли сторожи – так в допетровские времена назывались небольшие посты по четыре – восемь человек, выставлявшиеся в сторону Крыма, впереди сторожевой линии, с начала весны для наблюдения за движениями вражеских войск. Кроме того, в стан врага засылались соглядатаи – специальные лазутчики, получавшие необходимые сведения в первую очередь путем наблюдения.

На последующих исторических этапах эти направления разведывательной деятельности получили дальнейшее развитие. Было определено, что для обеспечения безопасности государства необходимо иметь сведения о войске соседних государств, в первую очередь тех, кто имел недружественные намерения по отношению к России, а также об их экономическом положении, запасах продовольствия, населении и других ресурсах, а также о местности в предполагаемом районе военных действий.

Получить такие сведения было возможно только через специально подготовленных разведчиков, которые представляли собой наиболее верных, наиболее хитрых и осмотрительных людей, проникавших на территорию противника и возвращавшихся назад с донесениями. Помимо личного наблюдения они привлекали к сотрудничеству и местных граждан, используя различные методы. В русской армии такие люди назывались «конфидентами», а затем – «шпионами». Ведение разведки подобными методами называлось «шпионство».

По мере укрепления российской государственности военной разведывательной деятельности стало уделяться все большее внимание, так как интересы обеспечения безопасности страны требовали информации об обстановке в других государствах и состоянии их армий. В начале ХVII века российские дипломатические представительства, а вместе с ними и военная агентурная сеть, существовали в Персии, Турции, Англии, Голландии, Франции, Дании, Австрии и Польше. Для оказания помощи послам в военных вопросах в дипломатические миссии стали направляться офицеры, которые имели задания от командования русской армии. Они занимались сбором информации о численности, боевом составе, вооруженных сил тех стран, где были аккредитованы, о дислокации войск, их вооружении, характере подготовки, а также о возможности страны по ведению военных действий и намерениях в отношении России. В последующем на основе анализа опыта работы этих офицеров был создан институт русских военных представителей за рубежом, которые стали именоваться военными агентами, а позднее – военными атташе.

Однако, до начала ХХ века разведывательная деятельность в Российской империи практически не была организована. Процесс добывания разведывательной информации носил нерегулярный характер и зависел от складывающейся обстановки. Стратегической разведкой руководил лично царь, а непосредственно на поле боя, то есть на тактическом уровне, её организовывало командование армий и нижестоящих формирований.

Одновременно с созданием органов военного управления, реорганизацией и реформированием российской армии стала определяться и централизованная система военной разведки. 27 февраля 1812 года при Военном министерстве Российской империи была создана Особенная канцелярия, которая стала первым центральным органом управления отечественной военной разведки. В ней было организовано ведение разведки за рубежом, анализ добытых сведений, подготовка разведывательных докладов императору и военному министру.

В дальнейшем название и структура центрального органа военной разведки неоднократно изменялась, но главными задачами продолжали оставаться «сбор статистических и военных сведений об иностранных государствах» и «организация шпионства». В центральных орган военной разведки информация поступала от военных агентов России в зарубежных странах, от офицеров, направлявшихся за рубеж в специальные командировки, а также от посланников и консулов через Министерство иностранных дел.

Во время военных действий за организацию разведывательной службы на поле боя отвечали военачальники и командиры всех степеней. Намерения противника главным образом вскрывали путем использования кавалерии, совершавшей рейды в его тыл. Кроме того, туда же засылались лазутчики, добывавшие важные сведения путем наблюдения и подслушивания. К началу ХХ века в России кавалерию называли глазами армии, а лазутчиков – ее ушами.

По мере перевооружения армии и совершенствования военной техники, менялась и потребность армии в разведывательных сведениях. Стали появляться технические средства разведки.

Практически одновременно с появлением в России первых средств радиосвязи была создана радиотелеграфная разведка, позволившая перехватывать разговоры противника и определять направления на источники радиоизлучений.

Развитие отечественной авиации, в том числе появление аэростатов и дирижаблей, аэропланов, привело к появлению военной разведки, которая могла оперативно вскрывать перемещения войск в тылу противника.

Накануне Первой мировой войны в российской армии имелась достаточно развитая система военной разведки. Она включала центральный орган управления (отдел генерал-квартирмейстера в Главном управлении Генерального штаба), подчинявшиеся ему органы глубокой агентурной разведки, которые получали информацию от тайной агентуры военных агентов России в зарубежных странах.

В штабе каждого фронта имелось разведывательное отделение, которое направляло агентов и лазутчиков в ближайший и оперативный тыл противника. На фронтовом уровне организовывалась войсковая разведка (велась конницей и пехотой), воздушная и радиоразведка.

Российские военные разведчики добились значительных результатов по добыванию необходимой информации. Ими были получено много важных документов, раскрывавших планы Австро-Венгрии и Германии по ведению войны против России., планы крепостей, других военных объектов. Тайные агенты, лазутчики, разведдозоры, посты радиоразведки непрерывно докладывали в штабы большое количество разведывательной информации. Получили дальнейшее развитие теория и практика ведения разведывательной деятельности во время войны.

Сразу после Октябрьской революции наступил сложный период в деятельности военной разведки. Первоначально новая власть не обращала внимания на эту структуру, разведорганы продолжали действовать как и ранее. Вместе с тем, большая часть сотрудников центрального аппарата, большинство военных агентов за рубежом категорически отказались работать с большевиками.

В связи со складывающейся неблагоприятной военно-политической обстановкой, советское руководство стало принимать меры по созданию новых разведывательных структур. В состав различных органов военного управления включались разведывательные подразделения, но они действовали разрозненно и неэффективно.

В этих условиях 5 ноября 1918 года был создан центральный орган военной разведки Красной Армии – Регистрационное управление Полевого штаба Революционного военного совета Республики. Он объединил все предшествующие военно-разведывательные структуры и стал отвечать за организацию агентурной деятельности, обработку и доведение до руководства страны и вооруженных сил разведывательной информации.

В сложных условиях Гражданской войны и иностранной военной интервенции началось создание военной разведки молодой Советской республики. Преодолевая огромные трудности, связанные с отсутствием подготовленных кадров, финансовых средств, неопытностью руководителей в Центре и нижестоящих организациях, советская военная разведка в целом успешно решала поставленные руководством страны задачи – детальное вскрытие деятельности группировок белогвардейцев и интервентов на различных фронтах. К концу Гражданской войны советская военная разведка превратилась в мощную организацию, способную добывать и обрабатывать разведывательную информацию в тылу противника и за рубежом. Был укреплен центральный орган военной разведки, который первоначально руководил только агентурной работой, но впоследствии стал управлять деятельностью всех видов военной разведки. В этот же период существенное развитие получила глубокая агентурная разведка, действовавшая в зарубежных странах с опорой на нелегальные резидентуры. Появилась специальная радиосвязь для передачи в Центр разведывательной информации от источников, находящихся далеко от наших границ и в тылу противника. Значительно усилилась радиоразведка, подразделения которой имелись и в военных округах. Появилась дешифровальная служба, позволяющая получать важные сведения путем раскрытия кодов зашифрованных телеграмм. В ВВС Красной Армии были приняты на вооружение специальные самолеты-разведчики, обеспечивающие ведение воздушной разведки. Свои органы разведки появились и в Военно-Морском Флоте.

Составляя краткий исторический обзор истории возникновения отечественной военной разведки, нельзя обойти вниманием первого начальника советской военной разведки – Семена Ивановича Аралова.

Семен Иванович Аралов родился в 1880 году в семье купца. Русский. Окончил частное коммерческое училище, работал бухгалтером Государственного банка Российской империи.

В 1902 году призвался вольноопределяющимся в Перновский 3-й гренадерский полк. В 1904 году получил отсрочку от службы ввиду болезни.

В 1905 году вновь призван в армию во время Русско-японской войны.

В 1903—1907 и 1912—1913 годах принимал активное участие в революционной деятельности РКП(б), работал пропагандистом, агитатором, распространителем литературы, организатором явок. Организовывал восстание в гарнизоне Харбина, участвовал в 1905 году в декабрьском вооруженном восстании в Москве.

В 1914 году призван в действующую армию с присвоением звания прапорщик. Непосредственно участвовал более чем в 20 боях, был в окружении. Первую мировую войну закончил командиром роты в чине штабс-капитана, награжден пятью орденами.

С началом февральской революции 1917 года – активный меньшевик, был избран членом сначала полкового, а затем дивизионного и армейского солдатских комитетов.

В 1917 году возобновил партийную работу, вступил в ВКП(б).

В Красной Армии с января 1918 года. Начал работу в Московском военном округе, затем перешел в Оперативный отдел Народного комиссариата по военным делам.

С 5 ноября 1918 года по 15 июня 1919 года являлся первым начальником Регистрационного управления Полевого штаба Революционного военного совета Республики (РВСР).

В 1919 –1920 гг. – на фронтах Гражданской войны.

В июле 1920 года был назначен заместителем командующего Украинским военным округом.

В 1921 году переведен в Народный комиссариат иностранных дел. Был полпредом Советской России в Литве, Турции, Латвии. Далее работал в Высшем совете народного хозяйства, Народном комиссариате финансов.

Участвовал в Великой Отечественной войне. В возрасте 60 лет добровольцем вступил в 21-ю дивизию народного ополчения. Был назначен помощником начальника оперативного отделения штаба дивизии. Впоследствии служил начальником трофейного отделения в штабе 33-й армии.

В 1946 году уволен в отставку по возрасту. До 1957 года находился на партийной работе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, «Знак Почета», пятью орденами Российской империи, многими медалями СССР и Польши.

Семен Иванович Аралов скончался в 1969 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Источник: https://nstarikov.ru/voennaja-razvedka-rossii-istorija-zarozhdenija-109990