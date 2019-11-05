Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2019
- 13:47 ВСУ готовят подрывы складов с боеприпасами: сводка с Донбасса.
- 10:23 Специалисты МЧС ЛНР начали процесс разминирования в районе Золотого.
- 08:55 «Нас просто разорвут»: жители Петровского о разведении сил в ДНР.
- 04:30 Массовое побоище на фронте, группа карателей в тяжёлом состоянии: сводка с Донбасса (ВИДЕО).
ВСУ готовят подрывы складов с боеприпасами: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Рината Айгистова.
За прошедшие сутки украинские боевики 23 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На донецком направлении боевики Кокорева из 92-й и Марченко из 28-й бригад вели обстрелы районов н. п. Ясиноватая, Васильевка и Старомихайловка из 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На мариупольском направлении боевики 36-й бригады Гнатова и Коростелева из 128-й бригады вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Ленинское, Октябрь, Куликово, Новоласпа, Сосновское, Новая Таврия и Коминтерново.
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Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 167 различных боеприпасов.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется. Все материалы по фактам преступлений военных преступников Кокорева, Марченко, Гнатова и Коростелева переданы в международные правозащитные организации и Генеральную прокуратуру ДНР.
Отмечается критическое положение дел в вопросах сохранности вооружения и боеприпасов в ВСУ.
Коррупция в этой сфере уже вышла на уровень «Укроборонпрома», и сотрудниками СБУ проводится комплексная проверка руководства госпредприятия, причастного к хищению средств на закупку оборудования по производству 152-мм артиллерийских снарядов.
В связи со сложившейся ситуацией президент Украины В. Зеленский подписал Указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах ВСУ». Согласно указу, Кабмин должен выделить средства для обеспечения живучести арсеналов ВСУ, а Минобороны поручено провести инвентаризацию запасов вооружения.
Не исключено, что в ближайшее время будет осуществлен ряд подрывов на складах ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Осуществление такого рода диверсий по-прежнему является действенным способом сокрытия хищений вооружения, который в народе прозвали «списание по-украински».
Указ еще не вступил в силу, однако уже вчера в зоне ответственности 1 батальона 92 омбр в районе н. п. Авдеевка отмечена работа сотрудников СБУ с целью проверки фактов хищения оружия и боеприпасов.
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Данная проверка обусловлена тем, что в ходе поставки в подразделения 92 омбр 82-мм минометов 2Б9 «Василек», взамен изъятых в соответствии с указаниями НГШ ВСУ 120-мм минометов М120-15 «Молот», во время сдачи их на склад отмечено отсутствие трех минометов.
Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций.
За истекшие сутки в районы н. п. Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек. В целях противодействия националистам и недопущения эскалации напряжения командование «ООС» задействовало подразделение 131 отдельного разведывательного батальона в н. п. Богдановка. Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона.
С целью исключения распространения данной информации от общественности командованием 128 отдельной горно-штурмовой бригады введен запрет на использование мобильной связи военнослужащими. Для обеспечения этого требования командирам подразделений приказано изъять на временное хранение мобильные телефоны.
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Специалисты МЧС ЛНР начали процесс разминирования в районе Золотого
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«Нас просто разорвут»: жители Петровского о разведении сил в ДНР
Очередная попытка развести противоборствующие силы на Донбассе в селе Петровское, что на юге Донецкой республики, вновь провалилась. Стороны обвиняют друг друга и призывают ОБСЕ. Об этом пишет корреспондент «Евразия дэйли», Кристина Мельникова, находящаяся в горячей точке республики.
“На Донбассе провалилась очередная попытка разведения сил в селе Петровском (оно находится южнее Донецка, за Докучаевском). Но не стоит думать, что это плохая новость. Военные и жители «демилитаризуемой» зоны с большим скепсисом (а мирные и со страхом) воспринимают процесс вывода войск, поскольку на их место с большой долей вероятности в скором времени зайдут украинские военные и начнут наводить там свои порядки.
«Це твій котик?» — к нам подходит его сосед, показывая на полосатую кошку возле изрешеченного осколками забора. Он включается в беседу, говорит, что вывод войск чреват последствиями («Хай на месте стоят, пять лет стояли, и все нормально было»), потому что зашедшие украинцы с большой долей вероятности начнут чистки среди мирных жителей за сотрудничество с «террористами». А «сотрудничали» тут все. Военные привозили немощным старикам продукты из магазина, покупали у мирных молоко и яйца, помогали медикаментами, когда было нужно. И все это при желании уже можно отнести к категории пособничества.
Прощаются дружелюбно, продолжая обсуждать разведение сил, собравшее на противоположной стороне поселка журналистов всех федеральных каналов.
Никого не фотографирую. Вдруг разведение сил все же состоится и им за эти фотографии и за эти слова придется отвечать?
Пессимизм военных, которые годами удерживали позиции в районе Петровского, выражен еще более ярко.
И эти опасения небеспочвенны. В свое время ДНР вывела свои войска из Широкино на юге ДНР, куда в скором времени зашли украинские морпехи, обосновавшиеся там всерьез и надолго. И это не единичный случай, а просто один из самых вопиющих. В целом же ВСУ регулярно захватывали «серую зону», приближая свои укрепления к позициям защитников Донбасса. В условиях действия минских запретов на открытие огня сделать это было не так сложно — им ничего не мешало окапываться и обустраивать новые позиции на буферной территории. И никто не может гарантировать, что в этот раз будет иначе.
Кристина Мельникова
Фото:автора
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Массовое побоище на фронте, группа карателей в тяжёлом состоянии: сводка с Донбасса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
С целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия противник продолжает обстрелы территории ЛНР. За прошедшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении подчиненные военного преступника, командира 59 бригады Шаповалова из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли районы н.п. Нижнее Лозовое и Калиново.
На славяносербском направлении боевики 14 бригады ВСУ по приказу Войченко из вооружения БМП-1 обстреляли район н.п. Славяносербск. Всего по территории Республики противник выпустил тридцать восемь различных боеприпасов.
Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет.
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Из-за некомплекта личного состава 59 бригады командованием ВСУ принято решение доукомплектовать соединение за счет перемещения на вакантные должности военнослужащих из других воинских частей, находящихся в тыловых районах.
В этой связи в 59 бригаде отмечается резкое увеличение происшествий и преступлений на фоне конфликтов среди военнослужащих.
Преимущественно в конфронтацию вступают военнослужащие, поддерживающие президента Украины в вопросах мирного урегулирования конфликта и вновь прибывшие в соединение, в основном из западных областей Украины, выступающих против мирных инициатив.
Так, между преступниками 9 батальона данной бригады произошла драка, причиной которой стали разногласия по вопросам разведения сил и средств. В результате конфликта в тяжелом состоянии находятся семь человек.
У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей. Кроме того, один солдат получил огнестрельное ранение брюшной полости.
Командир бригады Шаповалов пытался скрыть это происшествие и с целью недопущения утечки информации разместил пострадавших в санчасти соединения, но о случившемся стало известно родственникам военнослужащих.
Они крайне обеспокоены состоянием здоровья близких и были вынуждены сообщить об этом на горячую линию объединенных сил «Восток-СОС». Для расследования инцидента в 59 бригаду прибыла комиссия штаба «ООС». Военной службой правопорядка по факту массовой драки возбуждено уголовное производство.
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Несмотря на заявления официального Киева о разоружении так называемых «добровольческих» формирований, находящихся в Золотом, нам продолжает поступать информация о присутствии в населенном пункте националистов с оружием.
Боевики, недовольные мирными инициативами Зеленского, проводят в регионе вооруженные провокации с целью дестабилизации обстановки.
Так, по информации местных жителей Золотого, под видом волонтеров в район разведения прибывают националисты, которые проводят провокационные обстрелы как территории ЛНР, так и населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории, пытаясь вынудить украинских боевиков вернуться на исходные рубежи.
Примечательно, что националисты прибывают на Донбасс без оружия, чтобы исключить конфликты с военными на блокпостах.
Непосредственно перед проведением провокаций боевики получают оружие, находящееся в схронах, о которых на прошлой неделе открыто заявлял лидер украинских радикалов Денис Янтарь. Один из подобных схронов был найден саперами ВСУ при проведении второго этапа разведения сил и средств в районе н.п. Катериновка.
По информации источника, 3 ноября инженерными подразделениями ВСУ был найден схрон, в котором находилось два крупнокалиберных пулемета и один автоматический гранатомет с боекомплектом.
По предварительной информации, данное вооружение находится на учете в одной из воинских частей Львовской области, откуда оно и могло попасть в район разведения.
По данному факту следователями военной прокуратуры внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту «незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».
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