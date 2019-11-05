Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Рината Айгистова.

За прошедшие сутки украинские боевики 23 раза открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На донецком направлении боевики Кокорева из 92-й и Марченко из 28-й бригад вели обстрелы районов н. п. Ясиноватая, Васильевка и Старомихайловка из 82-мм минометов, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики 36-й бригады Гнатова и Коростелева из 128-й бригады вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам н. п.: Ленинское, Октябрь, Куликово, Новоласпа, Сосновское, Новая Таврия и Коминтерново.

Читайте также: «Для чего войска разводили? Чтобы там россияне лазили?» — истерика на Украине из-за визита депутата Госдумы в ЛНР

Всего по территории Республики украинские боевики выпустили 167 различных боеприпасов.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется. Все материалы по фактам преступлений военных преступников Кокорева, Марченко, Гнатова и Коростелева переданы в международные правозащитные организации и Генеральную прокуратуру ДНР.

Отмечается критическое положение дел в вопросах сохранности вооружения и боеприпасов в ВСУ.

Коррупция в этой сфере уже вышла на уровень «Укроборонпрома», и сотрудниками СБУ проводится комплексная проверка руководства госпредприятия, причастного к хищению средств на закупку оборудования по производству 152-мм артиллерийских снарядов.

В связи со сложившейся ситуацией президент Украины В. Зеленский подписал Указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет и боеприпасов на арсеналах, базах и складах ВСУ». Согласно указу, Кабмин должен выделить средства для обеспечения живучести арсеналов ВСУ, а Минобороны поручено провести инвентаризацию запасов вооружения.

Не исключено, что в ближайшее время будет осуществлен ряд подрывов на складах ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Осуществление такого рода диверсий по-прежнему является действенным способом сокрытия хищений вооружения, который в народе прозвали «списание по-украински».

Указ еще не вступил в силу, однако уже вчера в зоне ответственности 1 батальона 92 омбр в районе н. п. Авдеевка отмечена работа сотрудников СБУ с целью проверки фактов хищения оружия и боеприпасов.

Читайте также: У Украины проблемы: народ уже мёрзнет, а Россия не пойдёт на долгосрочный контракт (ВИДЕО)

Данная проверка обусловлена тем, что в ходе поставки в подразделения 92 омбр 82-мм минометов 2Б9 «Василек», взамен изъятых в соответствии с указаниями НГШ ВСУ 120-мм минометов М120-15 «Молот», во время сдачи их на склад отмечено отсутствие трех минометов.

Продолжаем фиксировать прибытие в районы разведения сторон вооруженных групп радикальных националистических организаций.

За истекшие сутки в районы н. п. Николаевка и Новогнатовка отмечено прибытие до 60 человек. В целях противодействия националистам и недопущения эскалации напряжения командование «ООС» задействовало подразделение 131 отдельного разведывательного батальона в н. п. Богдановка. Уже фиксируются случаи столкновений между радикалами и военнослужащими батальона.

С целью исключения распространения данной информации от общественности командованием 128 отдельной горно-штурмовой бригады введен запрет на использование мобильной связи военнослужащими. Для обеспечения этого требования командирам подразделений приказано изъять на временное хранение мобильные телефоны.

Читайте также: Массовое побоище на фронте, группа карателей в тяжёлом состоянии: сводка с Донбасса (ВИДЕО)