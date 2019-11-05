«Советская оккупация» превратила дремучую Литву в страну всеобщей грамотности

В первой половине XX века Литва была аграрной страной со значительной долей неграмотного населения. Ведение сельского хозяйства не требовало освоения школьной программы, к тому же среднее образование в Литве было платным, и мало кто отдавал детей в школу. В первые годы советской власти Литва была одной из самых безграмотных союзных республик, однако длительное пребывание в составе Советского Союза качественно изменило положение дел. Школьное образование в Литовской ССР сделалось бесплатным и всеобщим и стало первой ступенью на пути технической революции, охватившей Литву во второй половине XX века.

Школьное образование в Литве в межвоенный период

В годы «первой независимости» в Литве имелась бесплатная начальная школа для детей в возрасте от 7 до 14 лет. В 1939 году таких школ в стране насчитывалось около 2,7 тысячи. В свою очередь, средняя школа была платной и состояла из двух ступеней: прогимназии (неполная) и гимназии (полная средняя школа).

Их численность была невелика. Так, в 1939 году на всю страну было всего 97 прогимназий и гимназий, в которых обучалось 20 тысяч детей.

При этом платное среднее образование было практически недоступным для большинства жителей Литвы.

Большое внимание в школах уделялось преподаванию Закона Божьего, а также утверждению посредством образования исключительности литовской нации.

Результаты этой политики отчетливо просматриваются в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой в стране было уничтожено 95% литовских евреев.

В 1928 году вне рамок образовательных институтов оставалось 60% детей школьного возраста. Через два года была проведена реформа системы образования, согласно которой в стране вводилось обязательное всеобщее начальное обучение.

Но реформа не увенчалась успехом. Это наглядно иллюстрирует статистика: в 1938 году четвертый класс столичных каунасских школ закончили всего 10% от первоначальной численности учащихся. В других литовских городах ситуация была аналогичной.

При этом надо учитывать, что обучение в начальных школах не являлось круглогодичным. Так, в первом и втором классах учились всего 4 месяца: с 1 мая по 1 июля и с 1 сентября по 1 ноября. В третьем и четвертом классах занятия проводились 6 месяцев: с 1 ноября по 1 мая. В стране остро стояла проблема нехватки площадей для проведения занятий.

Помимо этого, образование в стране считалось элитарным. По мнению некоторых представителей литовского «просвещенного» класса, для Литвы грамотное население — излишняя роскошь. Так, в одном из номеров газеты «Вайрис» за 1935 год утверждалось: средних школ создано так много, что кое-кого берет сомнение, необходимо ли вообще такое количество школ, и что избыток интеллигенции внушает некоторым людям страх.

Поэтому неудивительно, что в Литве в 1930-е годы было закрыто 7 учительских семинарий; лишь 3 продолжали готовить учителей.

Обратимся к сухим статистическим данным: в предвоенные годы в Литве на 1 тысячу человек приходилось 64 человека со средним и неполным средним образованием и 2 человека с высшим. Треть населения в возрасте от 9 лет и старше в Литве была безграмотной.

В других Прибалтийских государствах численность граждан, закончивших среднюю школу и университет, оказалась выше в три раза. Аграрной Литве школы не нужны.

Советизация системы образования в Литовской ССР

С включением Литвы в состав Советского Союза в 1940 году в системе образования страны произошли качественные изменения.

Во-первых, среднее школьное образование стало бесплатным.

Во-вторых, по всей стране начали открывать свои двери новые школы.

В-третьих, появились средние школы для взрослого населения.

В-четвертых, в учебных образовательных учреждениях трансформировалась модель образования, которая была нацелена на советизацию литовского населения, а также приобретение им актуальных знаний, необходимых для развития народного хозяйства, индустриализации Литвы.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы.

В годы немецкой оккупации многие школы в Литве были закрыты, в других же занятия велись нерегулярно. Около 700 школ на литовской территории были разрушены. Остро стояла проблема нехватки квалифицированных педагогов.

Несмотря на послевоенные трудности, существенные инфраструктурные проблемы, уже в 1946 году число школ в стране на 20% превысило довоенные показатели. При этом численность учебных заведений возросла прежде всего за счет увеличения количества средних школ.

Советской Литве требовались образованные кадры. Система школьного образования была всецело направлена на решение этой задачи.

При этом кадры требовались здесь и сейчас. По этой причине обучение в школе сократилось на один год с 12 до 11 лет.

По сравнению с другими Прибалтийскими республиками в Литовской ССР явственно обнаружилась проблема: не все дети посещали школу. Особенно характерно это было для сельской местности. Послевоенное лихолетье, борьба с «лесными братьями», невооруженное сопротивление советской власти, выражавшееся в нежелании отправлять детей в школу, накладывали отпечаток на социально-гуманитарное положение литовской деревни.

Согласно данным всесоюзной переписи 1959 года, в Литовской ССР число граждан, имевших среднее и неполное среднее образование, на 1 тысячу жителей составляло 303 человека. Ниже показатели были только в Казахской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР.

Еще хуже обстояла ситуация с этой цифрой в сельских поселениях Литовской ССР: всего 96 человек на 1 тысячу жителей и последнее место со значительным отрывом среди всех советских республик.

50-е годы XX века прошли под знаком борьбы за всеобщее среднее образование. И постепенно благодаря реформам и солидным финансовым ассигнованиям на этом поприще были достигнуты серьезные успехи.

Была расширена сеть общеобразовательных школ, выпускники которых получали возможность учиться в высших учебных заведениях других союзных республик, создана необходимая материальная база, в большом количестве выпускались высококвалифицированные педагоги.

Претерпели изменения образовательные программы, внимание в которых акцентировалось на изучении точных прикладных и фундаментальных наук.

В литовском обществе поменялось отношение к школе, которая теперь воспринималась не как место, где «промывают» мозги, а как социальный лифт, позволяющий повысить свой культурный уровень и материальное благополучие.

Уже в 1970-е годы 8 класс окончили 86,2% учеников от первоначально поступивших в школу, в то время как среднесоюзный показатель равнялся 85,5%.

Школьное образование в Литовской ССР было тем самым фундаментом, на котором строились местные кадры для флагманов литовской индустрии — Мажекяйского нефтеперерабатывающего комбината, снабжавшего своей продукцией всю Прибалтику, производственного объединения «Азот» — крупнейшего в СССР предприятия по производству удобрений, Кедайняйского химического завода, машиностроительных, рыбоперерабатывающих, судостроительных, фармацевтических и всех прочих предприятий, которые потомки безграмотных «лесных братьев» после 1991 года назовут «наследием оккупации».

Источник: https://nstarikov.ru/sovetskaja-okkupacija-prevratila-dremuchuju-litvu-v-stranu-vseobshhej-gramotnosti-109994