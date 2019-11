Русский Межотраслевой Баланс – МОБ

«Published in 1952, the table was used for analysis and planning related to the Korean War.»

«Soon after the BLS study, other governmental organizations, including the U.S. Air Force, began using the I-O framework to analyze their operations and allocation of resources. In preparing an I-O table for 1947, BLS received financial support from the Air Force and the National Security Resources Board.»



Цитируем следующий 4 абзац (https://www.bea.gov/sites/default/files/methodologies/IOmanual_092906.pdf, наш экземпляр):

«However, during the early 1950s, I-O analysis came under intense criticism, as politicians and economists in the United States noted that the Soviet Union used I-O tables as a tool for economic planning. In this hostile political climate, the U.S. government acted to restrict funding for the production of I-O tables. By 1954, the U.S. I-O program came to a complete halt. Ironically, while U.S. critics espoused the communist dangers of the I-O tables, The People’s Republic of China also abandoned the use of I-O tables, claiming that this type of analysis was a tool of the capitalist West…»

Тем не менее, в течение начала 1950-ых, I-O анализ попал под резкую критику, так как политики и экономисты в США отметили, что Советский Союз использовал таблицы I-O в качестве инструмента экономического планирования . В этом враждебном политическом климате, правительство США ограничило финансирование производства/разработки таблиц I-O.



К 1954 году, программа I-O США пришла к полной остановке. Ирония заключалась в том, что в США критиковали коммунистическую опасность I-O таблиц, Народная Республика Китай также отказалась от использования I-O таблиц, утверждая, что этот тип анализа является орудием капиталистического Запада.

Справка:

Для лучшего понимания материала и ответа на вопрос почему военные, спецслужбы США, а не экономисты, госдеп США финансировали русский космизм, русский циклизм и русскую трудовую финансово-экономическую школу следует вернуться к аналитическому исследованию генерал-лейтенанта А.Нечволодова Генштаба Царской Армии в области экономики и финансовой системы (1906 г.). Рекомендуем также ознакомиться с геополитическим анализом Мира генерала Российской империи, Министра Внутренних дел П.Н.Дурново (1914 г.).

Следует вспомнить, что начиная с 1927 г. советские экономисты успешно прогнозировали все мировые кризисы и использовали их в интересах СССР (акад. М.Келдыш, акад. Н.Федоренко)

Обратиться к переписке Сталина, Рузвельта, Черчиля времен Второй Мировой Войны, где И.В. Сталин предлагает союзникам изменить неэффективную политику ковровых бомбежек Германии на политику точечного паралича экономики Германии и его ВПК.



Цель – военная техника выпускается, но не соответствует ТТХ – самолеты не летают, танки обездвижены и т.д., а после войны можно быстро восстановить Германию. Практически И.В. Сталин предложил возглавить стратегическое планирование воздушных операций специалистам в области межотраслевого моделирования.

Дальнейшее изучение, освоение, использование в США МОБ в изложении В. Леонтьева подверглись популистской критике со стороны западных либеральных экономических школ, в т.ч. американских, и либерально настроенных политиков. В результате МОБ программа была остановлена.



Так, в частности, на странице 1-6 в четвертом абзаце (https://www.bea.gov/sites/default/files/methodologies/IOmanual_092906.pdf, наш экземпляр) читатель вдруг обнаруживает странный текст о том, что США решили отказаться от изучения и внедрения I-O таблиц/счетов В. Леонтьева, так как межотраслевой баланс уже давно используется в СССР.



В СССР советскую балансовую модель МОБ применяют как эффективную систему управления и как инструмент экономического анализа, планирования и контроля для всех организаций, отраслей экономики СССР без исключения:

Экономистам BEA.DOC нельзя отказать и в чувстве юмора, далее они пишут:

«Ironically, while U.S. critics espoused the communist dangers of the I-O tables, The People’s Republic of China also abandoned the use of I-O tables, claiming that this type of analysis was a tool of the capitalist West».

Следует согласиться с объективной оценкой экономистов Bureau of Economic Analysis of the U.S. Department of Commerce, что советский/русский МОБ и его версия «I-O tables» от русского эмигранта экономиста В. Леонтьева в настоящее время является основой всей мировой экономики и еёсистемы национальных счетов (СНС) для всех стран-членов ООН. Цитируем («Concepts and Methods of the U.S. Input-Output Accounts», стр1-6, https://www.bea.gov/sites/default/files/methodologies/IOmanual_092906.pdf, наш экземпляр):

«While the United States and China discarded the I-O framework, the rest of the world continued to explore the benefits of I-O analysis. Other countries, notably the United Kingdom, began experimenting with developing I-O tables for their own economies. Based on the United Kingdom’s advances and developments, the United Nations created a standard reporting outline for national accounts, including I-O accounts, now known as the System of National Accounts (SNA). Building on several earlier reports that were published in the late 1940s, the first SNA was published in 1953. The SNA framework has since undergone several updates, the latest in 1993».

В 1959 г. СССР на сессии ООН предложили объединить усилия экономистов США (только коллектив В.Леонтьева), других развитых стран-членов ООН и выработать единый поход по МОБ и СНС на основе единых стандартов при формировании исходных статистических баз данных на основе стандартизированной отчетности любых организаций, отраслей, стран-членов ООН от рабочего места персонала до программы межгосударственного сопоставления различных комитетов ООН: Международной организации труда (МОТ), Мирового Банка, МВФ и др.

Несмотря на активное противодействие западных либеральных экономических школ и будущих нобелевских лауреатов по экономике, политиков либерального толка, но при поддержке военных развитых стран-членов в ООН были организованы постоянно действующие комитеты по стандартизации МОБ и СНС.

В частности, советские и американские экономисты в комитетах МОТ ООН выработали стандарты отчетности по персоналу любых организаций стран-членов ООН.



Для этого были унифицированы и формализован статистический учет и отчетность: списков профессий персонала организаций, определены основные профессиональные группы, структурные подразделения организаций, сформулированы правила статистического учета оплаты труда персонала организаций (часовая, годовая, и др.).

Кроме этого экономистами СССР и США (только коллектив В.Леонтьева) проводились совместные работы по унификации, формализации, статистическому учету организаций и их группировке в отрасли, отраслевые группы, отраслевые сектора экономики.



Данный статистический учет любых организаций и их группировке в отрасли потребовал раскрытия, унификации, формализации, статистическому учету различных видов товаров, услуг на основе принципа однородности «производить подобные товары, услуги, подобными технологиями» в рамках теории систем.



Это позволило сблизить учет и отчетность предприятий, организаций (промышленных, финансовых, общественных, государственных и др.) США и СССР, а также других стран-членов ООН. В частности, по статистической детальной отчетности организаций советским и американским статьям отчетности «Материальные затраты» (СССР) и «Purchased goods and services» (США) в разрезе отраслевых, товарных покупок на товарных рынках для формирования прямых материальных затрат (амер. «Total Intermediate»).

Аналогичные работы по стандартизации проводились экономистами СССР и США по всем статьям МОБ и СНС, подчеркнем, начиная с рабочего места персонала любой организации вплоть до уровня межгосударственного сопоставления. Для этого достаточно ознакомиться с программой ООН — межгосударственного сопоставления.

В частности, это потребовало от экономистов СССР и США (только коллектив В.Леонтьева) детализации, унификации, формализации, статистическому учету различных видов по следующим показателям МОБ, СНС: основным средствам (амер. «Fixed assets»), амортизации (амер. «Depreciation»), капиталовложениям (амер. «Investments»), запасам (амер. «Materials and supplies inventory») и т.д.

Практически за период 1959-1979 гг. за два десятилетия экономисты СССР и русская трудовая экономическая школа США (В. Леонтьев) выполнили титаническую экономическую работу, которая до сих пор не по силам всем вместе взятым западным либеральным экономическим школам и их нобелевским лауреатам по экономике.

Вершиной совместной плодотворной работы экономистов всех комитетов ООН по стандартизации МОБ и СНС, по нашему мнению, можно считать уникальное исследование по прогнозированию развития мировой экономики всех стран-членов ООН до 2000 г., выполненную под руководством В.Леонтьева в 1973-1978гг.: Будущее мировой экономики: Доклад группы экспертов ООН во главе с В. Леонтьевым. – М.: Междунар. Отношения. 1979.

Причины краха либеральных западных школ уничижительно описаны в американской экономической прессе – об интеллектуальном убожестве западной либеральной «экономики», но объективно и жестко в тщательном исследовании характера работ, содержащихся в «Американском экономическом журнале» (American Economic Review) — флагмана теоретических журналов по экономике за период 1972-1981гг. Там же даны данные по экспертной оценке диссертационных работ (ДР) по экономике в РФ за период 1992-2013 гг.

Трудно удержаться, чтобы не процитировать главного редактора Business Week «Унылая картина… экономистам стало особенно ясно, насколько интеллектуально отстала их профессия» [Business Week . 1982. 18 Jan . P . 124.].

Далее дан текст В. Леонтьева: «…В редакционной статье ведущего экономического еженедельника Business Week (по поводу выпущенных в 1981 г. ежегодных записок Американской экономической ассоциации), в сущности, говорится, что «король оказался голым»… Но никто из тех, кто участвует в тщательно разработанной и торжественной процессии современной американской академической экономической науки, видимо, не знает этого, а те, кто знает, не осмеливаются говорить».

В заключение отметим. Сразу после убийства Президента АН СССР М. Келдыша по материалам акад. Н.Федоренко русская/советская экономическая школа начала целенаправленно уничтожаться пятой колонной и отечественной «научной» общественностью от «экономики».



Заключительный аккорд по формированию конвейера дураков по производству «экономистов» в РФ был поставлен в 1995 г., напомним, что в США в 1970-1982 г.

Не выдержав это либеральное безобразие акад. Н.Федоренко и его коллеги на одном из заседаний РАН позволили себе резкие, но объективные высказывания, так в частности:

«…Проведенный анализ диссертационных работ свидетельствует… В стране запущен развал державы, а они в своих «научных» работах этот либеральный хаос совершенствуют…» Акад. Н.Федоренко (1995 г.),

«…Вырисовывается очевидный парадокс: экономическая ситуация в стране из года в год ухудшается, а экономическая наука при этом успешно развивается и почти процветает…» д.э.н. И.Дрогобыцкий (1995 г.).

Авторы полностью поддерживают В.Путина, который в Совете Федерации РФ в 2007 г. с возмущением сказал:



«...Нашлепали экономистов и юристов, завтра нашлепаем ассенизаторов, а кто работать, страной управлять будет…».

Благодаря целенаправленному развалу экономической науки и образования в 1991-1993 гг. система управления в РФ в 10-20 раз менее эффективна, чем в США, и в 20-40 раз менее эффективна, чем в СССР. Управление практически отсутствует на всех уровнях: предприятий, регионов, страны:), т.е. на всех уровнях иерархии.



Коррупционная емкость российского законодательства достигла чудовищного уровня 90-95%. Это результат «законотворчества» вашингтонского обкома и их исполнителей либеральных пигмеев, более известных в России как пятая колонна.

Проведем количественную оценку состояния экономического образования. Несложные расчеты показывают:





ВУЗы РФ готовят в 3 раза больше экономистов, чем необходимо народному хозяйству…

ВУЗы РФ готовят в 3 раза больше экономистов, чем необходимо народному хозяйству…



Только 1-3% экономистов соответствуют требованиям образовательных стандартов и отечественной экономики…

Только 1-3% экономистов соответствуют требованиям образовательных стандартов и отечественной экономики…



Реальная нехватка экономистов-профессионалов для народного хозяйства составляет минимум 97-99%…







Образовательный крест России. Современное западное/отечественное либерально-экономическое образование это конвейер по производству дураков. «…У России, как известно, есть две беды — дураки и дороги. В последнее время к ним прибавилась третья — либеральные дураки, которые указывают дороги…» Акад. Д.Львов (1995г.)





Расчет прямого ущерба обучения «экономистов«, без учета косвенного ущерба, млрд.$

По нашему мнению, ВАК, Министерство образования и науки РФ при присуждении научных степеней по экономике должны воспользоваться достаточно простой оценкой экономических работ, исследований, предложенной нашими коллегами «Американской экономической ассоциации».

Таблица 1 Удельный вес псевдоэкономических работ, опубликованных в American Economic Review 1972-1981 гг. ( строки выделены серым цветом). Добавлено: Экспертная оценка диссертационных работ (ДР) по экономике в РФ за период 1992-2014 гг.,%

Для остановки конвейера по производству дураков от «экономики», преодоления неэффективного управления на всех уровнях иерархии от организации до правительства РФ, дальнейшего формирования либеральной пятой колоны, оболваниванию нашей талантливой молодежи, а также выбрасывания ежегодно на ветер 2 млрд. долл.США при подготовке «экономистов» предлагается:



Приостановить деятельность всех кандидатов и докторов по экономике, защитившихся в период с 1992 г. по настоящее время. Основная причина очевидна – удельный вес псевдоэкономических работ в РФ достигла чудовищной цифры — 99,1%. В так называемых «экономических» исследованиях, «научных» работах кандидатов и докторов преобладают:











Математические модели, не содержащие статистических данных (6,2%).



Анализ без математических формул и данных (72,7%).



Эмпирический анализ с использованием косвенных статистических оценок, сделанных на основе опубликованных или собранных кем-либо данных (12,5%).



Эмпирический анализ без использования косвенных статистических оценок, основанных на данных, опубликованных в различных изданиях (7,7%).



Итого псевдоэкономических работ (99,1%).











Все желающие возобновить свою научную, преподавательскую деятельность как кандидата, доктора экономических наук обязаны в рамках классификации «Американской экономической ассоциации» откорректировать, дополнить свои научные работы в рамках следующих требований реальной экономики, русской трудовой экономической школы, объективного закона трудовой теории стоимости. Все материалы работы в полном объеме опубликовать на интернет-сайтах ВАК РФ.

Незамедлительно восстановить престиж научной, преподавательской деятельности в России как это было в СССР. Справка. В СССР в ВУЗах средняя оплата труда была в 1,5-1,8 раза выше, чем в среднем в экономике страны.



Поэтому неудивительно, что удвоение ВВП в СССР происходило каждые 10-15лет (темп прироста ВВП 4,5-6,5%), а в США лишь за 20-30 лет (темп прироста ВВП 2,5-3,5%).



В настоящее время такие же соотношения в оплате труда, как и в СССР установлены во всех развитых странах. Например, в США в 2011 г. при средней оплате труда (ЗП) в экономике 54710 $/год (4559 $/мес или 146 тыс.руб./мес Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry) средняя оплата в экономических ВУЗах (в т.ч. НИР) составляла 94450 $/год (7871$/мес или 252 тыс.руб./мес).



Несложные расчеты показывают, что превышение ЗП в экономических ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США составляла 1,73 раз. В среднем превышение ЗП в ВУЗах США по отношению к ЗП в экономике США в 2011 г. составляла 1,5 раз.

Все преподаватели экономических специальностей ВУЗов доказавшие научную ценность своих экономических работ должны быть переведены на новые условия оплаты труда.

Установить жесткие требования к профессорско-преподавательскому составу по проведению регулярных исследований по своим направлениям и их обязательной публикациям на интернет сайтах.



Авторский коллектив «Ноосфера»: С.Е.Дорошко, Г.П.Самарина, В.А.Чекирда, О.Д.Чадаев, М.И.Беляев, Х.М.Мухаббатов,

С.Г.Фатеев, А.В.Гусленко, В.С.Ларичев, Р.Х.Давлетбаев, С.И.Баязитов, А.И.Парахин, К.А.Смирнов (МСИ), Т.Е.Никитина (МСИ), Л.А.Евсеев (МСИ), В.В.Кисула (МСИ),

А.А.Пестравкин (МСИ), И.М.Братищев, Б.Р.Аутеншлюс, Л.Л. Закревский