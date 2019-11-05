Раскопки римских вилл. Сохранность мозаики
10:47. 5 ноября 2019 842 просмотра 10 коммент. Опубликовал: feedmatic
Археологов почему-то не удивляют слои глины с камнями, под которыми сохранились полы римских вилл.
Раскопки в Турции. Всегда удивляла сохранность мозаичных полов римских вилл. Здания нет, а мозаика почти в первозданном виде.
Мое мнение, что катаклизм уничтожил строения, завалил мозаичный пол. Именно по-этому они находятся в такой сохранности. Варвары, разрушившие Рим и ее империю – здесь не причем. Оцените на какой глубине находится эта мозаика
Древнее строение: видны поваленные колонны, камни и грунт. Завоеватели так не разрушают. Мозаику уничтожили бы в первую очередь
На заднем плане видна толщина грунта
Это уже участок раскапываемой мозаики в Израиле. Тоже под многометровым слоем грунта с камнями
Полы римской виллы в Англии. Так же под толщами грунта и камней
На многих мозаичных полах есть надписи, имена персонажей
И их можно прочесть по-русски
Как-то попадалась фотография, где имена совершенно отчетливо читаются только по-русски. Интересно, как их читают историки?
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Читаются но не по русски а по славянски.
Ибо славянский произошёл от древнегреческого.
И в Россию его принесли ЦЕРКОВНИКИ.
А вера была при Романовых и ДО РПЦ Сталинизде
Греко-Кафолическая ортодоксальная (правоВерная) церковь (ныне РПЦ) стала называться правоСлавной только с 8 сентября 1943 года.
Т.е славяне это христанский новодел.
Никаких “древних” быть не могло ибо не было СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ.
Ну и какие тогда были эти не-славяне по Вашей версии?
А если следовать Вашей логике, то слово Хохол возникло в момент, когда Вы на этом сайте свой никнейм прописали
Древние славяне это как древние коммунисты или древние автолюбители.
Да! Были некие древние племена.
Ни славянами ни коммунистами ни автолюбителями они не были.
Впрочем боюсь Вам это не понять.
А , если учесть что древних ГРЕКОВ ВООЩЕ не было никогда, а была Южная Русь-ТАРТАРИЯ, которая простиралась до (включая) Египта и всего Ближнего Востока…, то!!! А РУССКИЙ язык испокон веков (миллиарды лет) является одним из языков межгалактического общения. А фсё остальное выдумки серо-водородных и их лизоблюдов.
Русский язык в Российской империи придумал Пушкин А.С.
ДО Пушкина его не было.
Был церковно-славянский.
Этак Вы и древних пионеров и октябрят вспомните.
А их тоже не было.
Коммунисты их придумали гораздо позже.
Потому если и было что-то ЕДИНОЕ с праязыком то это не РУСЬ а то что было ДО НЕЁ
БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
” Ибо славянский произошёл от древнегреческого.
И в Россию его принесли ЦЕРКОВНИКИ.”
ХОХОЛЬЧИК , , , И КОЛИТСЯ И ВИНОГРАД КИСЛЫЙ ,ДА ? (по ЕЗОП,ЛАФОНТЕН, КРИЛОВ )
1
Не надо морочить головы моим русским братьям, про греки и т.д ,ибо греки пришли из Египта 3000 лет B.C.,даже у тов .професор Клесов был толстый намек ,что они тоже кудряво-черненькие как етиопские юдеи !
иначе в нашей общей с РОССИИ азбукой есть греческие буквы ,тоже и еврейские, только те, которые отвечают нашими звуками-те ,с которыми ты здесь какаеш неустанно днем и ночью ,мерзавец !
2
Ты неграмотный , , если не читал , что тов .СТАЛИН СОДЕЙСТВОВАЛ для возстановления 10 000 християнских храмов на РУСИ -СССР ,разрушенные от ЖИДО-САРАНЧИ ИЗ НЮ-ОРКА ,ПАРХАТЫЕ с ТУЖУРКАМИ И ГОРЯЧИМИ МАУЗЕРАМИ, , ПОСЛАННЫЕ БОЛЬНЫМИ БАНКИРАМИ УСА ОТ ЛЕВКЕМИИ,ЗСЛЕДСТВИЕ СОДОМИЯ И INBREADING (Inbreeding is the genetically production of organisms that are closely related genetically ) ,женились как и САКС-КОБУРГЫ НА СЕСТРЫ И ПЛЕМЯННИЦЫ , ДАБЫ СОХРАНИТЬ БАБЛО !
3
“И в Россию его принесли ЦЕРКОВНИКИ-БОЛГАРЫ ,ОДИН ИЗ НИХ -КИПРИЯН СТАЛ ПАТРИАРХ ВСЕЯ РУСИ, И ЛИЧНО Д.ДОНСКОЙ встречал его под Москвой !
А княгиня ОЛГА,мать Светослава, ЕТО ДОЧЬ БОЛГ.ЦАРЯ СИМЕОНА,И ЕГО ВЕК НАЗЫВАЮТ “ЗОЛОТЫМ” , ПОТОМУ -ЧТО ОН СТАЛ ОПЕКУНОМ ТЕМ 7 УЧЕНИКАМ Кирила и Мефодия ,вернувшись из рабство ,угнанные жидами , и выкупленные одним греческим боярин В Италии !
В Витебске против театра им. ЯКУБА КОЛОСА есть старый параклис ,построен от княгиня ОЛГА-сам видел, потрогал !
Так ети наши ,славяно-болг.учители перевели библию на церковно-болгарском,а начали писать в ОХРИДЕ, И ПОТОМ ПО ВСЕЙ Болгарии , чтобы попы не БЛЕЯЛИ по гречески в церквах, и многие другие книги, ШЕСТОДНЕВ- ЙОАНА ЗЛАТОУСТОГО, И ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ОНИ ПОТРАТИЛИ КОЖА ОТ ЯГНЕНОК НА БРОЙ 30 000 000 ЖИВОТНЫХ-не была бумага в те времена, и тот жид роден около 1398 година в германския град Майнц-Йоханес Генсфлайш цур Ладен цум Гутенберг с его печатная машина еще не родился, ТАКАЯ У НИХ ОГРОМНАЯ РАБОТА БЫЛА !
4
Глупо терять время с тобой- враг людской !
Живи, плодись , и чем меньше -тем лучше ,не доГоГой !
Вообще-то Болгары это ВОЛГАРИ.
Просто написано латиницей.
BОLGARI
И там есть с чем разбираться и вроде есть интересные летописи
Вот только не ВАМ а людям УМНЫМ ))
короче, твои пис-писания разбросанные , ни 1 факт связан с другим , , логика называли на РУСИ во времена СТАЛИНА , и изучали ее в школах, к большому изумлению през. Д.Кенеди , которого угробили демократично , , но ,до тебя она далеко, а твое жонглирование словами похож ,как будь-то играеш баскетбол,сам със себе си -и бросаеш мяч налево ,направо-куда очи твои гледат-только чтоб нагадить как кот на ковре – пфу !
“Как-то попадалась фотография, где имена совершенно отчетливо читаются только по-русски.” – а как по мне, так на мозаике с территории Израиля на нас глядят типично русские лица. Только это огромный мировой секрет. И поэтому “ученые” “историки” слово Ваня продолжают и будут продолжать читать как Иуания (ну, или Иоанэс)
Лица как лица.
В чём их русскость или финскость или украинскость?
Ваня это и есть упрощённое ” Иуаня или Иоанес”
Имя Иван (Иоанн, Йоханан) имеет библейское происхождение и пришло всесте с христианством.
Ну и генетика тех кто похоронен в Израиле с “русскими лицами” не бьётся с генетикой современной России.
Мы пришлые с Урала.
ТАТАРЫ скифы
+ фины-скандинавы+угро-венгры.
Читайте больше.
Это давно не тавйна.