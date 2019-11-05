Профессор МПГУ В.Ж.Цветков на радио Вести-FM. “Вопросы истории. Перелом Гражданской войны”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZPirP-ZFXWU
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Из истинного самопожертвования выгод не извлекают, так и я из своего плавания не возьму ничего, от него остаются только рубцы на сердце.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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