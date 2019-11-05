Планы элиты ясны. Что ждёт РФ в ближайшие годы. Реми Майснер
Известный блогер Реми Майснер о том, как будет меняться положение в РФ в ближайшие годы.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/
#ДеньТВ #РемиМайснер #экономика #элита #потребление
известный марксистский публицист Реми Майснер признался в том, что он – судимый рэкетир и наркоторговец. И в том, что его ближайшие соратники такие же.
https://yuri-loskutov.livejournal.com/978839.html
Опять педофилы в борьбе за справедливость