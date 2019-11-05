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Каким был фитнес в СССР

12:29. 5 ноября 2019 260 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В СССР был настоящий культ спорта. Во дворах дворовые атлеты крутили «солнышко» на турниках, в квартирах женщины осваивали аэробику по телевизору, а на заводах обязательно была производственная гимнастика…

Воркаут по-советски

Образ советского гражданина был неразрывно связан со спортом. Спорт был в каждом дворе, в каждом доме, спорт выживал в подвалах и процветал на спортплощадках.

В СССР почти в каждом дворе была «хоккейная коробка», которая летом превращалась в футбольное поле, да и турники с брусьями были почти на каждом шагу.

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С другой стороны, приверженцам культуризма, или как он тогда назывался, атлетизма, приходилось взламывать подвалы домов и обустраивать там подпольные «качалки».

На поверхности идеологически правильные спортсмены подтягивались на турнике, качали пресс на шведской стенке.  А в подвалах, самодельными штангами, гантелями и прочими тренажерами, сделанными из всего, что попадалось по руку, «качались» первые советские культуристы.

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Так или иначе, спорт был неотъемлемой частью сознания советского гражданина. Это объяснялось широкой пропагандой советского союза. Призывающие заниматься спортом плакаты, смотрели на работников, занимающихся производственной гимнастикой, день начинался с радиопрограммы «Утренняя зарядка», а школьников заставляли сдавать нормы ГТО. Да и вообще, что ты за мужик если «солнышко» на турнике крутануть не можешь.

Производственная гимнастика – «Пятиминутка бодрости»

Производственная гимнастика, как и многое в СССР, было добровольно-принудительным занятием. Всех рабочих, от доярок до сварщиков, под команды, доносившиеся из радиоприемника, заставляли приседать и бегать на месте.

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«Пятиминутка бодрости» убивала сразу несколько зайцев. Во-первых, люди становились  здоровее и выносливее. Во-вторых, если давать работникам размяться, то и брака будет меньше. Ну и конечно же, как говорил Сталин «необходимо вырастить новое поколение рабочих способных защитить страну грудью от покушений со стороны врагов»

После издания в 1956 году, постановления Президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», спортом занимались все, вне зависимости от желания.

Подошли к вопросу серьезно. Врачи исследовали помещения на пригодность к гимнастике – изучали уровень загазованности и исправность вентиляции, формировались методические советы по производственной гимнастике, а активная часть рабочих выпускала стенбюллетени.

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Перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут на каждом предприятии проводилась гимнастика. Рабочие, не отходя от станка, под чутким руководством общественных инструкторов выполняли физические упражнения.

Власть на местах тоже не осталась в стороне. Вот, что говорится в секретной инструкции по проведению производственной гимнастики в Яузском радиотехническом институте: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения "бег на месте" выполнять упражнение "бег на месте" без участия ног».

В середине 80-х производственная гимнастика сошла не нет, с одной стороны, сверху стали смотреть сквозь пальцы, с другой, она выглядела устаревшей после выхода на телеэкраны ритмической гимнастики

Ритмическая гимнастика, или советская аэробика

Впервые ритмическая гимнастика появилась на телеэкране в 1984 году, и по словам Александра Иваницкого, главреда Главной редакции спортивных программ ЦТ, она «с треском провалилась». Советский гражданин не был готов к переменам. В течение полувека в одно и то же время один и тот же голос проводил зарядку для народа, и народ был доволен. Первый выпуск был встречен шквалом гневных писем от пенсионеров с обвинениями в «кривлянии» и подражании Западу.

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Но чуть позже создатели этой передачи наткнулись на видеокассету с записью уроков, которые вела знаменитая американская актриса Джейн Фонда. Они вдруг поняли, что буквально недавно показывали в эфире практически то же самое.

Переориентировавшись на женскую аудиторию и сменив время вещания, программа вновь вернулась на телеэкраны. Стоит сказать, что советская передача имела сильнейшую методическую базу. Разработкой программы занимались профессионалы из ВНИИФК (Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры), а вели передачу заслуженные советские спортсмены.

И ритмическая гимнастика, которую все чаще называли на западный манер аэробикой, захлестнула страну. Красавицы под ритмичную музыку призывали повторять за ними движения. Сразу вырос спрос на гимнастические купальники, неоновые лосины и шерстяные гетры. Причем последние вошли и в повседневную моду, их носили всегда и везде.

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Музыка, которая звучала в выпусках, по стилю была близка с синти-поп. Компания «Мелодия» в 1984 году выпустила пластинку «Ритмическая гимнастика» с музыкой и голосом диктора, который руководил процессом. Популярность аэробики подтолкнула группу «Дисплей» записать культовую песню «Радость движения».

Позже Ритмическая гимнастика сошла на нет, сменившись другими видами аэробики.

Хулахуп

На волне активных занятий спортом в СССР выпускалось много спортивных снарядов для занятий дома, даже сейчас многие могут найти у себя в гараже диск здоровья «Грация» или металлический обруч хулахуп.

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Идеологически правильное название его — обруч, именно так его называли дикторы спортивных мероприятий. В 60-е годы все повально крутили обруч. Особенно широкое распространение он получил после выхода фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен». После сцены, где героиня фильма ловко крутит хулахуп, металлическое кольцо стало мечтой каждой советской девочки.

Название пришло из английского языка, Hula – гавайский танец, в основе которого лежит покачивание бедер, и hoop – обруч.

At the height of the hula hoop craze, various techniques are demonstrated in Los Angeles Aug. 20, 1958 as children ranging from 2 to 16 years old competed for prizes on "Art Linkletter's House Party" show. Groups including the Girl Scouts, Brownies, Blue Birds and Campfire Girls were represented. (AP Photo)

Хулахуп крутили везде: на представлениях в цирке, дома перед телевизором и в городских дворах. Женщины видели в железном обруче решение всех проблем, связанных с фигурой. Появились пластиковые версии хулахупа, и даже с рифленой внутренней стороной. Но некоторые поговаривали, что обруч расшатывает кости и приводит к болезням почек.

Со временем металлический круг перекочевал на балкон или за шкаф, а особо умелые переделали его в телевизионную антенну.

«Грация»

Еще один спортивный тренажер, который предназначался для коррекции фигуры, – диск здоровья, он же «Грация». Он состоял из двух дисков, которые закреплялись на одной оси и могли крутиться относительно друг друга.

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Женщины крутились вполоборота, стоя на диске. Дети садились на диск и раскручивали друг друга, пока голова не закружится. А самый оригинальный способ применения нашли мужчины: они ставили телевизор на этот диск и могли спокойно поворачивать его экраном в любую сторону.

Гимнастический ролик

Как и в случае с обручем и хулахупом, гимнастический ролик обрел популярность среди женского населения. Мужчины больше занимались на улице, в городах было множество уличных тренажеров, турников, гимнастических колец. Женщины же, урвав минутку между домашними делами, занимались дома. Правда, освоить ролик могли только подготовленные люди, мало кто мог осилить хотя бы 10 повторений.

Эспандер

Исключительно мужской тренажер – эспандер, их в советское время было несколько видов. Во-первых, это кистевой эспандер, который сжимали все представители мужского пола. Они тоже были разных видов, самым распространенным был обычный резиновый «бублик» черного или синего цвета.

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Его каждое поколение использовало по своему. Взрослые мужики разминали руки за рулем, стоя на светофоре, или тренировались дома, задумчиво глядя в телевизор. Молодежь, а особенно спортсмены, сжимали резиновый «бублик» повсеместно: должны же девушки видеть, какие они спортивные. А вот мальчики, устав от сжиманий эспандера на силу, понимали, что им вполне можно и футбол в школьном коридоре погонять.

Кистевые эспандеры были разные – упомянутый ранее резиновый, пластиковый и даже металлический. Встречались и гибриды – 1-2 килограммовые гантели, разделенные посередине пружинами, этакие гантели-эспандеры.

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Во-вторых, эспандеры были растяжные, тут основными пользователями были мужчины постарше. Те кто помоложе ходили в секции, а вот более взрослое поколение занималось дома или во дворе. В спортивных «трениках» и заправленной в них майкой мужчины растягивали снаряд, чередуя подходы за спиной и перед грудью.

Эспандер – вещь опасная, может из рук вырваться и кого-нибудь из домочадцев покалечить, да и от детей надо было хранить подальше. Но самое неприятное, что пружины, как адский эпилятор, рвали волосы на шее и затылке у спортсменов.

Даниил Замешаев

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Источник: http://2planeta.ru/news/kakim_byl_fitnes_v_sssr/2019-11-05-80670

Метки: история и археология

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