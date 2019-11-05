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Долго жить без старости. Михаил Овсянкин. Часть 2

21:12. 5 ноября 2019 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Жизнь без старости.

Автор-сказитель – Михаил Овсянкин
Часть 1 – https://youtu.be/aAYXTLY9L9U

- Альтернативная история и традиционное питание.
- Опыт сыроедения.
- Долгожительство и зачем оно нужно.
- Причины всех болезней.
- Сохранение генофонда.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8_ilRod3oFM

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