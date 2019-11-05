Дмитрий Певцов: Зрители развращены блокбастерами

Дмитрий Певцов на сцене уже 35 лет. В честь этой даты он вместе с «Певцовъ-Оркестром» выступит 2 и 3 ноября в Кремлевском дворце с концертами, прозвучит музыка из советского кино. Перед шоу народный артист России в интервью РИА Новости рассказал о своих взглядах на современный кинематограф.

— Ваши концерты в Кремлевском дворце называются «Музыкальные шедевры советского кино». Недавно вы сказали, что в ту эпоху рождались удивительные произведения, а в российском кино ничего подобного нет.

— Насчет шедевров — время покажет. Есть талантливое кино, но такой блестящей киномузыки, как тогда, просто нет. И таких композиторов, как Таривердиев, Фельцман, Петров, Гладков, Френкель, Дунаевский, Окуджава, Крылатов, тоже нет.

— Как думаете, с чем это связано?

— Есть такое ужасное выражение в нашем шоу-бизнесе: «пипл хавает». Сейчас главное — коммерция: либо украсть во время (или до начала) производства, либо заработать любыми способами, сэкономив на чем можно и нельзя, в том числе и на музыке.

А вот в советском кино при профессиональной редактуре и жесткой цензуре были попытки с людьми говорить о том, что волнует — и делать это честно, талантливо, не жалея ни себя, ни кинематографических ресурсов. Сейчас таких попыток почти нет, художников поменьше стало, да и в принципе все помельчало, а актерская профессия вообще девальвировалась.

— Актеры менее талантливы или прикладывают меньше усилий, чтобы вжиться в роль?

— Не в самих актерах дело, а в отношении к профессии. Набирая студентов на очередной курс, я вижу, что для большинства актерская профессия — это умение шутить и придуриваться, как ребята из КВН или Comedy Club. И тогда будет тот самый успех. А что такое настоящая, профессиональная актерская работа — об этом люди имеют мало представления. Только те, кто ходит в театры.

— Как изменить общую тенденцию? Чтобы появились талантливые саундтреки и актеры меньше были заточены только на финансовый успех?

— Один умный человек сказал: «Население беспомощно перед телевидением». Весомая часть того, что у нас творится на ТВ и в интернете, находится за гранью добра и зла, за пределами понятий «мораль», «совесть», «нравственность». Если это транслируется почти в каждом доме, что происходит с незрелыми мозгами и душами, которые взрослеют рядом с такими источниками информации? Нет, профессионалы не исчезают. Но потребности в настоящих глубоких талантах нет. Зато процветает шоу-бизнес, где бесполые существа выходят на сцену в трусах или вообще без них и исполняют чудовищные тексты под пошлые однообразные мелодии.

— Вы недавно снялись в картине «На Париж». В ней блестящий актерский состав, сценарий писал Говорухин, плюс это хорошая человеческая история. Бюджет 180 миллионов, а собрала в прокате девять миллионов с небольшим. И мы возвращаемся к вопросу успеха. Как думаете, почему получилась такая маленькая касса?

— Если бы сейчас Тарковский снял «Зеркало» и фильм показали в прокате, то сколько бы он заработал? Я думаю, еще меньше. Зрители за последние 25 лет развращены блокбастерами, в которые можно включится с любой минуты, жуя попкорн и запивая кока-колой. Многие разучились смотреть кино. Фантастика, монстры, спецэффекты и компьютерная графика, побольше ужасов — вот составляющие успешного проката. Очень сложно вернуть зрителя к осмысленному, душевному, человеческому кино.

Полный текст интервью на сайте РИА-Новости

Дополнительные материалы по теме:

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/dmitriy-pevtsov-zriteli-razvrashhenyi-blokbasterami/