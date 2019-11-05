Дмитрий Певцов: Зрители развращены блокбастерами
Дмитрий Певцов на сцене уже 35 лет. В честь этой даты он вместе с «Певцовъ-Оркестром» выступит 2 и 3 ноября в Кремлевском дворце с концертами, прозвучит музыка из советского кино. Перед шоу народный артист России в интервью РИА Новости рассказал о своих взглядах на современный кинематограф.
— Ваши концерты в Кремлевском дворце называются «Музыкальные шедевры советского кино». Недавно вы сказали, что в ту эпоху рождались удивительные произведения, а в российском кино ничего подобного нет.
— Насчет шедевров — время покажет. Есть талантливое кино, но такой блестящей киномузыки, как тогда, просто нет. И таких композиторов, как Таривердиев, Фельцман, Петров, Гладков, Френкель, Дунаевский, Окуджава, Крылатов, тоже нет.
— Как думаете, с чем это связано?
— Есть такое ужасное выражение в нашем шоу-бизнесе: «пипл хавает». Сейчас главное — коммерция: либо украсть во время (или до начала) производства, либо заработать любыми способами, сэкономив на чем можно и нельзя, в том числе и на музыке.
А вот в советском кино при профессиональной редактуре и жесткой цензуре были попытки с людьми говорить о том, что волнует — и делать это честно, талантливо, не жалея ни себя, ни кинематографических ресурсов. Сейчас таких попыток почти нет, художников поменьше стало, да и в принципе все помельчало, а актерская профессия вообще девальвировалась.
— Актеры менее талантливы или прикладывают меньше усилий, чтобы вжиться в роль?
— Не в самих актерах дело, а в отношении к профессии. Набирая студентов на очередной курс, я вижу, что для большинства актерская профессия — это умение шутить и придуриваться, как ребята из КВН или Comedy Club. И тогда будет тот самый успех. А что такое настоящая, профессиональная актерская работа — об этом люди имеют мало представления. Только те, кто ходит в театры.
— Как изменить общую тенденцию? Чтобы появились талантливые саундтреки и актеры меньше были заточены только на финансовый успех?
— Один умный человек сказал: «Население беспомощно перед телевидением». Весомая часть того, что у нас творится на ТВ и в интернете, находится за гранью добра и зла, за пределами понятий «мораль», «совесть», «нравственность». Если это транслируется почти в каждом доме, что происходит с незрелыми мозгами и душами, которые взрослеют рядом с такими источниками информации? Нет, профессионалы не исчезают. Но потребности в настоящих глубоких талантах нет. Зато процветает шоу-бизнес, где бесполые существа выходят на сцену в трусах или вообще без них и исполняют чудовищные тексты под пошлые однообразные мелодии.
— Вы недавно снялись в картине «На Париж». В ней блестящий актерский состав, сценарий писал Говорухин, плюс это хорошая человеческая история. Бюджет 180 миллионов, а собрала в прокате девять миллионов с небольшим. И мы возвращаемся к вопросу успеха. Как думаете, почему получилась такая маленькая касса?
— Если бы сейчас Тарковский снял «Зеркало» и фильм показали в прокате, то сколько бы он заработал? Я думаю, еще меньше. Зрители за последние 25 лет развращены блокбастерами, в которые можно включится с любой минуты, жуя попкорн и запивая кока-колой. Многие разучились смотреть кино. Фантастика, монстры, спецэффекты и компьютерная графика, побольше ужасов — вот составляющие успешного проката. Очень сложно вернуть зрителя к осмысленному, душевному, человеческому кино.
Полный текст интервью на сайте РИА-Новости
Дополнительные материалы по теме:
Какой процент фильмов не окупается в прокате?
Источник: https://whatisgood.ru/press/events/dmitriy-pevtsov-zriteli-razvrashhenyi-blokbasterami/
Хорошо ,что разговор начат ,давно пора ,все уже кричит о пошлости и серости и БИзНЕСЕ ,черт бы его побрал.Тоже и на Западе ,и там кричат ,недавно выступили Бред Пит и Мэл Гибсон и рассказали ужасы об использовании детей в Голливуде,сектанстве насильников ,вплоть до жертвенного приношения .Т.е. специально пипл разлагают ,деморализуют и наши гомосеки это только начало ,жалкие копии.А потом винят матерей ,что они сами туда тащат детей ,желая реализации своих планов ,но дак они уже прошли ранее это.Певцов прошел черту ,у него погиб его сын ,почти рядом с ним,не должен он это делать ради пиара ,думаю он сознательно на это пошел,его подвергнут обструкции все эти голубые ,кагтавые ,которые уже в принципе не могут творить,нарушившие природу вещей.Будем надеяться ,что это начало выздоровления общества,хотя сомневаюсь -бандерлоги заняты ,чего еще желать.