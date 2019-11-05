Час X для старых айфонов стал серьёзным предупреждением для России

4 ноября закончилась1024-я неделя с базовой даты для многих «яблочных» модулей GPS. Но небольшая техническая проблема является признаком серьёзного цивилизационного кризиса.

Интернет без старья?

Интересные всё-таки вещи волнуют жителей нашей страны! Едва ли не сутки верхние строчки в списках новостей занимает предупреждение о том, что старая техника Apple, выпущенная до 2013 года, с 4 ноября перестанет нормально работать. Речь идёт о таких хорошо забытых моделях, как iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. Но в мире, который построил Джобс, мелочей не бывает.

Над поклонниками «яблочной» техники не смеются только ленивые и богатые. Действительно, привязанность к экосистеме из Купертино зачастую выглядит наивно и даже глуповато, особенно в России, где айфон часто воспринимается как «понт». Но для того чтобы вывести в топ превращение своих игрушек в тыкву в день слушаний по импичменту Трампа и серьёзных проблем у Зеленского, надо быть очень мощной и единой социальной группой.

В чём же сейчас проблема? В GPS-модулях, которые, оказывается, надо перепрошивать каждые 1024 недели, то есть примерно 19,5 лет. Предыдущие «дни икс» для старого оборудования пришлись на 6 апреля и 17 августа 2019 года, но они не затронули технику Apple, а значит, и не получили серьёзной медийной огласки. Хотя в апреле проблемы возникли у многих грузовиков, колесящих по российским дорогам: старое навигационное оборудование «встало».

Соответствующий софт есть в обновлении iOS 10.3.4, а если его не установить, то устройства потеряют выход в интернет, сообщают многие СМИ.

В поисках заговора

Понятно, что GPS-модули не имеют отношения к работе интернета — они предназначены для геопозиционирования. В своё время существовала масса телефонов без GPS (практически все кнопочные модели), да и сейчас эти датчики можно отключить на программном уровне, хотя это всё сложнее и сложнее. Получается, что компании Apple просто чрезвычайно интересно видеть ваше местоположение, а если вы не хотите его показывать, то идите и покупайте себе Nokia 3310?

Зная стиль работы Apple и отношение этой компании к пользователям как к дойным коровам, многие легко поверили в эту версию.

На самом деле она не совсем верна: «выключать свет» владельцам раритетов никто не собирается. Устройство лишь перестанет автоматически синхронизировать дату и время, что, в свою очередь, приведёт к проблемам со многими программами: почтой, Safari, iCloud, AppStore. То есть сам по себе интернет отключать не будут, им «просто» станет практически невозможно пользоваться.

Но паника в новостях, предрёкших коллапс для «старых яблочников», очень характерна для современного восприятия мира. Мы понимаем, что наши вещи больше не принадлежат нам.

Конец прекрасной эпохи

Вы замечали, что в последние годы из нашего мира уходит базовое понятие собственности, оформившееся ещё на последних фазах существования первобытнообщинного строя, при так называемом «варварстве»?

Вот купил ты айфон, дорогую полезную вещь, но использовать ты его будешь так, как этого хочет продавец — привязка к учётной записи, iTunes, принудительные обновления и так далее. То есть собственность эта — с очень большими ограничениями. Вообще, всё сложнее честно купить компьютерную программу: теперь нам продают подписки на месяц, полгода, год. Собственность в этой сфере становится сервисом.

Купил ты жильё, дорогую полезную вещь, но использовать ты его будешь так, как этого хочет государство, и если не сможешь заплатить постоянно растущий налог, рано или поздно эту собственность у тебя отберут. Из ниоткуда появляются услуги капитального ремонта, до которого не дожить, вывоза мусора по цене возведения дворца, и этот список в ближайшие годы будет продолжен.

Купил ты автомобиль, дорогую полезную вещь, и автоматически подписался тем самым на целый ряд весьма платных услуг. Причём налог будешь платить, даже если авто никогда не двигается с места, а если, не дай Бог, поехал — акцизы, страховка, парковка, зачастую ещё и платные дороги.

Всё больше покупок совершается под залог предмета покупки, особенно наглядно это видно при ипотеке и автокредите. Фактически до полной расплаты вы не владеете имуществом, вам дают им попользоваться.

Но и собственное жильё ничего не гарантирует — всегда могут прийти большие дяди и переселить тебя куда-нибудь ещё. Это, кстати, далеко не наше ноу-хау, парижане могут рассказать много интересного о своей реновации. И для старых машин существуют ограничения по въезду в районы, где живут и работают эти большие дяди. Это, опять же, ограничение права собственности.

Повсеместная реклама кредитов словно специально нацелена на то, чтобы человек никогда не переставал платить хоть за что-нибудь.

О неприкосновенности же частной собственности в бизнес-отношениях нам и вовсе остаётся лишь мечтать: само право вести предпринимательскую деятельность в России де-факто является государственной услугой, предоставление которой в любой момент могут прекратить.

Понятно, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, но этот «другой» как-то уж слишком навязчив.

* * *

Всё это совершенно не наше, не русское изобретение, но мы с восторгом неофита стараемся оказаться впереди планеты всей. Словно над Россией нависла тень некоего коллективного Стива Джобса или Тима Кука, и мы никак не можем выйти на свет Божий.

Что ж, поскорее обновите систему на айфонах, и стабильной вам связи, счастливого плавания от одной услуги к другой.

Михаил Мельников

Источник: http://voicesevas.ru/news/48138-chas-x-dlya-staryh-ayfonov-stal-sereznym-preduprezhdeniem-dlya-rossii.html