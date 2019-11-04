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Русский марш 2019

14:02. 4 ноября 2019 866 просмотров 9 коммент. Опубликовал:


Трансляция очередного "Русского марша" в Москве, который проходит на Октябрьском поле. Также марш прошел в Новосибирске.
По численности все весьма скромно.







Фотографии с сегодняшних русских маршей в Москве, Новосибирске и Екатеринбург (там где снег).




















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5398399.html

Метки: Видео, Митинги, Москва, национализм, русский марш

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8983 5397
    XAPOH 4 ноября 2019 в 17:52

    Да. Мы пока разрозненны. Но это пока. Пока ещё не начался массовый мор народа и ещё пока не начались массовые репрессии со стороны кремлёвских упырей.

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    2
  • 11481 6386
    Lada 4 ноября 2019 в 19:00

    Такого позорного марша ещё не было за всё время его проведения…Интересно,это запланированный и осуществлённый слив или недоработки организаторов? Конечно,маршировки это далеко не очень действенный способ отстаивания своих прав …но марши просто ОБЯЗАНЫ показывать СИЛУ ЕДИНСТВА и солидарности,иначе исчезает сам смысл их проведения…Квачков должен застрелиться после такой позорной организации этого важного мероприятия…

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    1
  • 148 132
    ФЕДОР ЗИМИН 4 ноября 2019 в 19:44

    От “Русского марша” осталось одно название. Всё зачищено!

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    2
  • 34748 17752
    Степаныч 4 ноября 2019 в 22:47

    Нацики есть,а хитлера нет.)))Где то прячут видимо,довосстребовывания.)))
    9000 витязей замочили 300000 аримов.)- и это все что способно придумать цеяру,чтоб стравить часть долба.бов с китайцами.)Старые замусоленные методички столетней давности,скукота.

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    • 1912 1136
      чужойСтепаныч 4 ноября 2019 в 23:11

      Привет, Степаныч. Рад видеть. Очень плохо чувствую, но даже если сильно сосредоточиться,
      то кроме смеха и сказать нечего. Туфта это все.

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      1
      • 34748 17752
        Степаныччужой 4 ноября 2019 в 23:50

        Это погода.)Неделю назад одного из бригады увезли на скорой,камни в почках,а ему всего то около 45-ти.Те кто постарше за осень вообще валом мрут.Тесть трех сослуживцев за неделю похоронил.Им правда за 70,но видимо год тяжелый,многие болеют.Один я кручусь как электровеник,хотя если честно усталость тоже мозги туманит,отсыпаюсь весь день,завтра опять уеду на пару деньков косяки доделывать.)

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        1
  • 619 457
    Золотой_дракон 5 ноября 2019 в 11:56

    На первой фоточке слова из гимна власовцев.

    Итак, чисто по картинке: власовцы, монархисты (обычные и почему-то перевернутые), тризубовцы с птичкой(с хохляндии?)), православные октябрята….

    Как точно сказал один из митингующих: Когда кончится этот сумасшедший дом?! Надо избавляться. НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ!!!)))

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