Русский марш 2019

Трансляция очередного "Русского марша" в Москве, который проходит на Октябрьском поле. Также марш прошел в Новосибирске.По численности все весьма скромно.Фотографии с сегодняшних русских маршей в Москве, Новосибирске и Екатеринбург (там где снег).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5398399.html