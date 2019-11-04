Русский марш 2019
14:02. 4 ноября 2019 866 просмотров 9 коммент. Опубликовал: feedmatic
Трансляция очередного "Русского марша" в Москве, который проходит на Октябрьском поле. Также марш прошел в Новосибирске.
По численности все весьма скромно.
Фотографии с сегодняшних русских маршей в Москве, Новосибирске и Екатеринбург (там где снег).
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5398399.html
Да. Мы пока разрозненны. Но это пока. Пока ещё не начался массовый мор народа и ещё пока не начались массовые репрессии со стороны кремлёвских упырей.
Пока в стране нет голода А вот вывезут продукты за границу .И будет МАРШ. А все к этому идет
Такого позорного марша ещё не было за всё время его проведения…Интересно,это запланированный и осуществлённый слив или недоработки организаторов? Конечно,маршировки это далеко не очень действенный способ отстаивания своих прав …но марши просто ОБЯЗАНЫ показывать СИЛУ ЕДИНСТВА и солидарности,иначе исчезает сам смысл их проведения…Квачков должен застрелиться после такой позорной организации этого важного мероприятия…
От “Русского марша” осталось одно название. Всё зачищено!
Нацики есть,а хитлера нет.)))Где то прячут видимо,довосстребовывания.)))
9000 витязей замочили 300000 аримов.)- и это все что способно придумать цеяру,чтоб стравить часть долба.бов с китайцами.)Старые замусоленные методички столетней давности,скукота.
Привет, Степаныч. Рад видеть. Очень плохо чувствую, но даже если сильно сосредоточиться,
то кроме смеха и сказать нечего. Туфта это все.
Это погода.)Неделю назад одного из бригады увезли на скорой,камни в почках,а ему всего то около 45-ти.Те кто постарше за осень вообще валом мрут.Тесть трех сослуживцев за неделю похоронил.Им правда за 70,но видимо год тяжелый,многие болеют.Один я кручусь как электровеник,хотя если честно усталость тоже мозги туманит,отсыпаюсь весь день,завтра опять уеду на пару деньков косяки доделывать.)
Пока не хочется. На всякий случай. Тот чувак из Костромы (из врагов народа)
личный тренер президента.
На первой фоточке слова из гимна власовцев.
Итак, чисто по картинке: власовцы, монархисты (обычные и почему-то перевернутые), тризубовцы с птичкой(с хохляндии?)), православные октябрята….
Как точно сказал один из митингующих: Когда кончится этот сумасшедший дом?! Надо избавляться. НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ!!!)))