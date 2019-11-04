Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на радио “Спутник”. “Почему 4 ноября не народный праздник?”

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь.
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Значит так,господа-товарищи и ПРОЧИЕ…немножко “не” Правильного:
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1. ЕДИНЕНИЕ(людей в стране)- хорошая и необходимая Идея,НО…
этого ЯВНО НЕТ при НЫНЕшней,т.н.”российскОЙ-власти”["МАСТИ"]!
И…НЕ будет,пока в РФ – ПАРАЗИТарий “ед-ро”ССня – править будет!
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_Правдиво ТО,что ЭТОТ день – НЕ день “единения”,
и то,что ЭТО ТАК – Вне сомнения!
_Этот Т.Н.”праздник” СОЗДАЛА – НЫНЕшняя “власть”…
НЫНЕшняя…в РФ правящая – Коррупционная “МАСТЬ”!
Т.Н.”единением” с Народом – эта “МАСТЬ” прикрывается!!!
Но никакой “нароДНОй” властью – она НЕ является!!!
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-> И вообще – Полит–ХЕLLOYИНОМ…ЭТОТ день
(4 ноября) – Уже называется…
Правящий РЕЖИМ – где может СКРЫВАЕТСЯ…
* НЫНЕшнИМИ политиканами – Русь ОБМАНывается!!!
* ДУРИТ нынешний РЕЖИМ – в России Народ!
* Этот,Т.Н.”праздник” – Россия НЕ признаёт!!!
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—> НЫНЕшние,в России во-власти – ДЛЯ Руси ЧУЖИЕ…
ОБМАНывают,ГРАБЯТ и…”УТИЛИЗИРУЮТ” – ОНИ народ!
НЫНе во-власти в России – из ЧУЖ`ИХ…полит-СБРОД!
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России Нужно Полит-Социальное ЕДИНЕНИЕ,
для…этИХ…НЫНЕшнИХ…СВЕРЖЕНИЯ,Руси Очищения!!!
* Русь будут до тех пор ДУРИТЬ,пока на Руси будут продолжать,
вот ЭТИ…НЫНЕшние(ПАРАЗИТАРИЙ) – править И рулить…!
…Именно НЫНЕшний,полит-РЕЖИМ в России – НЕ даёт России Жить!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 04-11-19.