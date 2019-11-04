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Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на радио “Спутник”. “Почему 4 ноября не народный праздник?”

14:49. 4 ноября 2019 350 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5Lin5psCWgo

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 190 170
    Valeriy Bondarik 4 ноября 2019 в 22:06

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Значит так,господа-товарищи и ПРОЧИЕ…немножко “не” Правильного:
    ““““““““““““““““““
    1. ЕДИНЕНИЕ(людей в стране)- хорошая и необходимая Идея,НО…
    этого ЯВНО НЕТ при НЫНЕшней,т.н.”российскОЙ-власти”["МАСТИ"]!
    И…НЕ будет,пока в РФ – ПАРАЗИТарий “ед-ро”ССня – править будет!
    ““““““““““““““““““““““““`
    _Правдиво ТО,что ЭТОТ день – НЕ день “единения”,
    и то,что ЭТО ТАК – Вне сомнения!
    _Этот Т.Н.”праздник” СОЗДАЛА – НЫНЕшняя “власть”…
    НЫНЕшняя…в РФ правящая – Коррупционная “МАСТЬ”!
    Т.Н.”единением” с Народом – эта “МАСТЬ” прикрывается!!!
    Но никакой “нароДНОй” властью – она НЕ является!!!
    “““““““““““““““
    -> И вообще – Полит–ХЕLLOYИНОМ…ЭТОТ день
    (4 ноября) – Уже называется…
    Правящий РЕЖИМ – где может СКРЫВАЕТСЯ…
    * НЫНЕшнИМИ политиканами – Русь ОБМАНывается!!!
    * ДУРИТ нынешний РЕЖИМ – в России Народ!
    * Этот,Т.Н.”праздник” – Россия НЕ признаёт!!!
    “““““““““““““““““““““`
    —> НЫНЕшние,в России во-власти – ДЛЯ Руси ЧУЖИЕ…
    ОБМАНывают,ГРАБЯТ и…”УТИЛИЗИРУЮТ” – ОНИ народ!
    НЫНе во-власти в России – из ЧУЖ`ИХ…полит-СБРОД!
    “““““““““““`
    России Нужно Полит-Социальное ЕДИНЕНИЕ,
    для…этИХ…НЫНЕшнИХ…СВЕРЖЕНИЯ,Руси Очищения!!!
    * Русь будут до тех пор ДУРИТЬ,пока на Руси будут продолжать,
    вот ЭТИ…НЫНЕшние(ПАРАЗИТАРИЙ) – править И рулить…!
    …Именно НЫНЕшний,полит-РЕЖИМ в России – НЕ даёт России Жить!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 04-11-19.

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