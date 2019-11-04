В СМИ и социальных сетях бушует праведное негодование из-за сноса барельефа Маршалу Жукову в Одессе . «Профессиональные русские» вдалбывают людям: одесситы не защитили Жукова, бандеровцы вытирают об одесситов ноги, одесситов все устраивает и т.д. Я вчера обещал написать на эту тему: чего на самом деле этими постами добиваются «профессиональные русские», кому это выгодно и что на самом деле происходит в Одессе и на всей территории Украины, подконтрольной Киеву. Начнем:

Началась эта информационная компания не вчера, еще вначале недели некоторые «профессиональные русские» завывали о том, что в Одессу вошел корабль НАТО и сам Столтенберг гулял по Одессе. Я извиняюсь, а то, что всякие Волкеры, Байдены и остальные Соросы гуляют по Москве – это нормально? Или то, что в Екатеринбурге в ВУЗах явные враги России читают лекции – это тоже нормально?

С другой стороны, а что вы предлагаете сделать? Пристрелить шефа НАТО и взорвать корабль? А сами не желаете попробовать? И на этом месте всегда начинается истерика…

А потом срезали барельеф Маршалу Жукову и понеслась…

Во-первых, никто никого не предупреждал, приехали и срезали. На все про все – полчаса времени, и это они еще затянули.

Во-вторых, те, кто видели, возмутились и закономерно огребли по голове, при полном молчании ментов.

В-третьих, вечером кто-то положил цветы на место, где был барельеф.

Я не знаю чего еще можно сделать в городе, контролируемом бандеровцами. Умереть? Чтобы кому-то было что-то сказать на ютюбе, да в шоу Соловьева еще раз просопеть: «не забудем, не простим»? Уже забыли и простили! Как-то не помнят некоторые «профессиональные русские» бойню в Одессе. Забыли и про то, что 3-го мая 2014-го года в РОВД, в которое свозились выжившие куликовцы, толпа одесситов выломала кованные ворота и выбила бронированные двери, освободив ребят.

А дальше было очень интересно: невесть откуда у СБУ появились списки с адресами куликовцев, и их всех просто пересажали. А вот откуда появились списки – это некоторые «профессиональные русские» прекрасно знают. Но они не расскажут, как спасая свои шкуры, просто слили всех, кого могли.

Такая же история была в Мариуполе, в Харькове, почти во всех городах: невесть откуда СБУ получает адреса сопротивленцев. Я понимаю, что граждане России не знают этого. Они видели и знают только то, что показывает и рассказывает массовое СМИ. Хотя как минимум половина граждан РФ прекрасно понимает, КТО и для ЧЕГО финансирует массовые СМИ.

И тут нарисовывается пан Веселовский, так сказать крымчанин, который наверняка сам гонял правосеков .. или нет? В общем, этот пан на весь «ньюс-фронт» вещает:

Ну что, одэсци, сглотнули? Ещё раз жалкая кучка выкидышей бандеры вытерла о вас нижние конечности. Только не стыдите меня, такого смелого из безопасного Крыма. Я с вашими земляками 9-го мая в 2011-м был на Холме Славы в нацистском Львове. Там нас было три десятка против тысяч фашистов.

А вас сотни тысяч против пары сотен выродков. Но никто не вышел и не закрыл собой барельеф Маршала Победы»

Ну что сказать… молодчага, знатно отработал на раскол, хотя от тебя чего-то другого ждать не стоит. Так вот, в 2011-м менты гоняли фашистов во Львове, не ты храбрец, а государство. К счастью не все и даже не 10% крымчан такие трусливые как ты. Многие на Донбассе повоевали, многие останавливали «автобусы дружбы», шедшие в Крым. И не удивлялись тому, что автобусы эти останавливали и одесситы, и николаевцы, и херсонцы.

Ты очень храбро вышел на референдум и помог Крыму отделиться? Сам или за спиной «зеленые человечки» были? Хотел бы я посмотреть, как ты проголосовал бы, если бы за спиной правосеки или азовцы стояли…

Да и вообще, некоторым панам «профессиональным русским» есть смысл напомнить о том, что Никита Хрущев не только полуостров пририсовал к Украине, а еще и Генический район, который до того был в Крымской области. Но забыли о Геническе «профессиональные русские». Не желает пан Веселовский вернуть историческую справедливость? Или в той истории, что он в школе учил, Геническ был всегда чисто украинским?

Так что сглотни «крымчанин» Веселовский, в крымском Геническе давно нет ни памятников, ни барельефов.

Но не один пан Веселовский так сильно переживает за барельеф Жукова. Всякие беглые… прости господи украинцы (не хочу употреблять слово на «Х»), смывшись с Украины, теперь работают «профессиональными русскими», рассказывая о том, что там не так встали, а тут не так легли. Проходиться по каждому такому пациенту у меня нет ни желания, ни времени, Лев Щаранский очень красиво написал на эту тему:

«Забавно смотреть, как борисенки и витязевы, удравшие с Украины, поливают дерьмом оставшихся одесситов. Что же вы, голубчики, сами не остались показать личным примером? Речь сейчас не о Донбассе, который не струсил, и не о Крыме.. Речь о людях, которые убежали, а теперь учат Россию, как поступать с Украиной. Почему вы сами это допустили?»

Хочу ответить на вопрос: «а где были адекватные одесситы, когда снимали барельеф?»

Ополчение Донбасса в 2014-м году на треть состояло из адекватных одесситов, харьковчан, львовян, киевлян… Еще на треть из парней с Тулы, Рязани, Питера и всей необъятной России. Еще треть из местных ребят.

Адекватные одесситы по большей части на Донбассе, или сидят в украинских СИЗО, очень многие погибли. А где были те, «профессиональные русские», которые не встали и не закрыли собой Славянск? Я не к парням, которые воевали, я к тем, которые поливают дерьмом память о погибших героях, и тех, кто в застенках, кто льет нечистоты в уши их выживших близких.

И если завтра снесут барельеф в моем Николаеве, то я знаю, где в этот момент адекватные николаевцы. У Мозгового была рота николаевцев, в ДНР был отряд под командованием парня с позывным «Ник», отряд николаевцев. Большая часть отряда погибла в Углегорске…

Спросите Фёдорова, которого поменяли в Россию недавно. Он с Николаева. Спросите его – где адекватные? Если даст в морду – будет прав! Он сделал для Николаева больше, чем все стадо «профессиональных русских» для Крыма. А знаете, сколько еще сидит? А я знаю.

Одесса легла… Харьков… Киев… Уверен, скоро скажут, что Славянск лег, Крамоторск, Мариуполь, Северодонецк… Ведь там то же самое, что и в Одессе: ходят нацики, памятники повалили.

Недавно президент – не лох, катался в Золотое, выслушивал местных жителей и общался с воинствующими бомжами. Не хочет Витязева или Веселовский узнать – где адекватные жители Золотого, почему не разогнали нацюков? И тут тоже есть ответ – на «миротворце» почти 60 человек из Золотого, вот они где.

Вы сами стали предателями и пытаетесь придумать себе оправдание своей трусости и низости. Вы работаете на врага, вы – пятая украинская колонна в России, которую готовят под выборы в 2024-м. Или вы думает, что МЫ этого не понимаем?

Но вы сделали одно хорошее дело, вы показали, что недостаточно быть россиянином, надо еще быть РУССКИМ. А вот наоборот можно – не быть гражданином РФ, но быть РУССКИМ! Это доказали своей жизнью те, кому вы в подметки не годитесь.

Закончить хочу письмом одесситки:

Для тех НАШИХ, кто ТАМ есть: мы вас не бросим!