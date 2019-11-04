Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2019
- 20:01 А хочешь напасть на ломбард в Киеве?.
- 10:29 «Одевай кокошник, уезжай в Россию!» – Маша Гайдар жалуется, что не стала своей для бандеровцев.
- 10:22 Азаров: как создают иллюзию благополучия на Украине.
- 08:31 На Украине заявили о попытке свержения Зеленского (ВИДЕО).
- 07:47 В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону о статусе Донбасса.
- 04:42 Ничейный Донбасс ждёт момента.
- 02:26 Человек похожий на Бабченко бежал в Израиль.
- 01:00 Почему неонацистское меньшинство диктует условия всей Украине?.
- Вчера 23:36 А потом заставили жевать презерватив.
А хочешь напасть на ломбард в Киеве?
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«Одевай кокошник, уезжай в Россию!» – Маша Гайдар жалуется, что не стала своей для бандеровцев
Российская либералка Мария Гайдар, в 2015 году сбежавшая на Украину и работавшая заместителем тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пожаловалась, что так и не стала своей для бандеровцев – ей регулярно напоминали о «москальском» происхождении.
Об этом Гайдар рассказала в эфире YouTube-канала «Кисельные Берега».
«Когда уже всё рушилось с Мишей (Михаилом Саакашвили – прим. ред.), я звонила ему помочь депутатам, подтолкнуть, он сказал, что уже всё, ничего не сделать, это всё не имеет никакого смысла, имеет смысл влиять только на общую политику.
Плюс на меня параллельно начали нападать какие-то местные активисты – буквально несколько человек, но очень неприятно: «Одевай кокошник, уезжай в России», в таком ключе.
И я как-то вдруг осознала, что все эти большие планы, которые строили – всё это будет не сделано, что всё это уже не провести. Мало того, что итог всех усилий – это три активиста, которые меня буквально выгоняют», – возмутилась Гайдар.
Вадим Москаленко, Киев
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Азаров: как создают иллюзию благополучия на Украине
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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского (ВИДЕО)
То, что сейчас принимают за противостояние неонацистов с более-менее адекватной частью украинцев является ничем иным как попыткой свержения Владимира Зеленского. Об этом в эфире украинского телевидения заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.
Повод, по её словам, нашёлся идеальный: разведение сил на Донбассе. Лукаш считает, что миротворческий процесс можно представить как «капитуляцию».
«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку — прим. РВ), шатать», — сказала Лукаш.
Она также отметила, что за Зеленским «нет силовиков».
Оценила Лукаш и результаты работы новой власти.
«Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом.
Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», — заключила она.
Напомним, 1 октября контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», что запустило цепь уличных беспорядков, которые на Украине называются митингами, а после и вовсе спровоцировала противостояние неонацистов с президентом Украины.
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В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону о статусе Донбасса
Верховная Рада не работает над новым законом об особом статусе Донбасса, заявила депутат парламента, глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, Зеленский обещал привлечь к разработке законопроекта заинтересованные стороны – так называемых стейкхолдеров.
Она полагает, что в конце года Зеленский и представители его офиса «бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент».
Ранее в ДНР заявляли, что Украина пытается подменить особый статус Донбасса децентрализацией.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
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Ничейный Донбасс ждёт момента
Как многие из вас, наверное, уже слышали, Киев не намерен восстанавливать за свой счёт неподконтрольные ему территории Донбасса, даже если они вернутся в состав Украины.
«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ТРК «Украина».
Довольно странно слышать о неких репарациях, когда на Украине войны официально нет. Да и выплачивать репарации всегда должна только та страна, которая проиграла войну. Насколько известно, Россия даже не воюет с Украиной.
Не буду расписывать всю тупость подобных решений, но идея в Киеве возникла как ответная реакция на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер на Форуме единства в Мариуполе.
Богнер считает, что люди, которые пострадали от конфликта на Донбассе, должны получить репарации, а ответственность за это должно взять правительство Украины. Зрада, не правда ли?
«Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб», — сказала Богнер.
Просто на украинских верхах снова бомбит от такого нежданчика. «Заграница нам поможет» — теперь не про Украину.
То, что в Киеве и не собирались возмещать принесённый им ущерб, ясно давно. И не только по причине перекладывания с больной головы на здоровую, а судя по действиям Киева в плане восстановления инфраструктуры подконтрольных ему территорий Донбасса.
На Западе не один раз выделялись деньги для Донбасса, но дальше, чем до закупки краски, дело так и не дошло. Остальные «гроши» осели в карманах чиновников.
После нескольких попыток финансирования США и ЕС плюнули и перестали выделять деньги. Там, как в чёрной дыре. Сколько ни кинь, а оно проглотит и попросит ещё.
В Киеве даже с необходимой суммой определиться не могут. Тимошенко одно время что-то говорила о 100 млрд евро, Зеленский же, несмотря на своё происхождение, предполагал в 10 раз меньше. Но вот на недавнем инвестиционном форуме в Мариуполе речь уже шла о 372 миллионах, что почти в 270 раз меньше от первоначальной хотелки.
То есть получается, как в том анекдоте:
— Мама, дай полтинник. Пионервожатый за разбитое стекло требует.
— Сколько? 40 рублей? Но 30 рублей — это большая сумма. Тебе и 20 хватит. Иди на холодильнике десятку возьми.
Только в случае с украинскими хотелками мама и десятки не дала. Лишь сказала: «Сам разбил, вот сам и разбирайся». Мама за пакости платить устала. Правда, сын теперь свою вину на других валит, но это временное.
Однако, как бы всё это ни было смешно, а в ситуации просматриваются некоторые моменты. Во-первых, неподконтрольные территории Донбасса уже давно не рассматриваются Украиной как свои, поэтому и деньги вкладывать никто не планирует. Фантомные боли прошли, и культя вместо руки не даёт покоя.
Во-вторых, даже те территории Донбасса, что пока остаются за Киевом, толком не содержатся. Поэтому говорить о стремлении Украины сохранить оставшееся не приходится. Для этого у Киева остались лишь амбиции, но ни сил, ни денег уже нет.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что восстановление ЛДНР в границах 2014 года — вопрос времени. Причём этот вопрос витает уже давно. Единственное, что нам нужно, — ждать момента. А это самое сложное.
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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Человек похожий на Бабченко бежал в Израиль
Ой вэй, таки эта история становится все веселее.
Человек похожий на Бабченко бежал из Украины в Израиль.
Оттуда до Химок совсем далеко.
Нет ли в заявлении Портнова антисемитизма и оскорбления нового жителя Израиля?
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Почему неонацистское меньшинство диктует условия всей Украине?
Известный одесский журналист Юрий Ткачев продолжает рассуждать на тему сноса барельефа Жукова в его родном городе.
Надо отдать должное российским товарищам: степень их адекватности в оценке реакции одесситов или, допустим, харьковчан на те или иные события за несколько лет существенно выросла. Однако некоторые ошибки в понимании всё-таки остались.
Ключевой неверный тезис: ах, мол, активное меньшинство сумело подчинить себе государство и с его помощью задавить большинство.
Дело не в активном меньшинстве. А точнее, активное меньшинство тоже является инструментом, и не более того. За ним стоят очень серьёзные, влиятельные и могущественные силы, которые вкладывают очень серьёзные деньги и ресурсы в происходящие процессы.
Вы же знаете, как работает, скажем, рейдерский захват? Чёткие пацаны, порешав с судами, ментами, прокуратурой и спецслужбами, заходят на предприятие и ставят своего директора — обычно какого-то левого чувака, задача которого быстро подписать все нужные бумаги, чтобы спилить активы предприятия. Да, подписывает всё этот конкретный чувак. Но ведь не в нём проблема.
«Активное меньшинство» — вот этот вот чувак с печатью. Не более, хотя и не менее. Не будь за этим активным меньшинством организаторов рейдерского захвата, оно сидело бы тихо, пускало пузыри носом, как сидело до процедуры захвата.
Но в итоге против «пассивного большинства» выступает и рейдернутое государство, и меньшинство, и заказчики. У них деньги, ресурсы, власть, СМИ. У большинства — голый х** наперевес. И ни союзников, ни, по большому счёту, друзей.
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А потом заставили жевать презерватив
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Сегодня в Донецке и Луганске отмечают российский День народного единства. В школах “ЛДНР” проводят параллели между смутой 1612 года и Майданом
Кто-ж прикроет Зельца ?
Ну Маша просто тупая дура, ведь националисты многие в детстве читали произведение РВС! Советую и тебе его прочитать, можешь дойдёт по чему нацики так вашу семью не любят!