Новости Украины и Новороссии 04 ноября 2019

Как многие из вас, наверное, уже слышали, Киев не намерен восстанавливать за свой счёт неподконтрольные ему территории Донбасса, даже если они вернутся в состав Украины.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ТРК «Украина».

Довольно странно слышать о неких репарациях, когда на Украине войны официально нет. Да и выплачивать репарации всегда должна только та страна, которая проиграла войну. Насколько известно, Россия даже не воюет с Украиной.

Не буду расписывать всю тупость подобных решений, но идея в Киеве возникла как ответная реакция на заявление главы мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильды Богнер на Форуме единства в Мариуполе.

Богнер считает, что люди, которые пострадали от конфликта на Донбассе, должны получить репарации, а ответственность за это должно взять правительство Украины. Зрада, не правда ли?

«Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб», — сказала Богнер.

Просто на украинских верхах снова бомбит от такого нежданчика. «Заграница нам поможет» — теперь не про Украину.

То, что в Киеве и не собирались возмещать принесённый им ущерб, ясно давно. И не только по причине перекладывания с больной головы на здоровую, а судя по действиям Киева в плане восстановления инфраструктуры подконтрольных ему территорий Донбасса.

На Западе не один раз выделялись деньги для Донбасса, но дальше, чем до закупки краски, дело так и не дошло. Остальные «гроши» осели в карманах чиновников.

После нескольких попыток финансирования США и ЕС плюнули и перестали выделять деньги. Там, как в чёрной дыре. Сколько ни кинь, а оно проглотит и попросит ещё.

В Киеве даже с необходимой суммой определиться не могут. Тимошенко одно время что-то говорила о 100 млрд евро, Зеленский же, несмотря на своё происхождение, предполагал в 10 раз меньше. Но вот на недавнем инвестиционном форуме в Мариуполе речь уже шла о 372 миллионах, что почти в 270 раз меньше от первоначальной хотелки.

То есть получается, как в том анекдоте:

— Мама, дай полтинник. Пионервожатый за разбитое стекло требует.

— Сколько? 40 рублей? Но 30 рублей — это большая сумма. Тебе и 20 хватит. Иди на холодильнике десятку возьми.

Только в случае с украинскими хотелками мама и десятки не дала. Лишь сказала: «Сам разбил, вот сам и разбирайся». Мама за пакости платить устала. Правда, сын теперь свою вину на других валит, но это временное.

Однако, как бы всё это ни было смешно, а в ситуации просматриваются некоторые моменты. Во-первых, неподконтрольные территории Донбасса уже давно не рассматриваются Украиной как свои, поэтому и деньги вкладывать никто не планирует. Фантомные боли прошли, и культя вместо руки не даёт покоя.

Во-вторых, даже те территории Донбасса, что пока остаются за Киевом, толком не содержатся. Поэтому говорить о стремлении Украины сохранить оставшееся не приходится. Для этого у Киева остались лишь амбиции, но ни сил, ни денег уже нет.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что восстановление ЛДНР в границах 2014 года — вопрос времени. Причём этот вопрос витает уже давно. Единственное, что нам нужно, — ждать момента. А это самое сложное.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»