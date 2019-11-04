Единства нет, Гонка вооружений, Неудачная оптимизация // Что случилось? #1
В этом выпуске:
- ВЦИОМ не обнаружил народного единства. 54% опрошенных граждан считают, что единства нет;
- Оптимизация медицины проводится неудачно, публично призналась вице-премьер Голикова;
- США расшатывают устои ВТО, негодует Медведев из кулуаров экономического саммита в Бангкоке;
- Нью-Йорк таймс отмечает дальнешее ухудшение российско-американских отношений;
- США могут сохранить зависимость от российских ракетных двигателей РД-180, предупреждает газета National Interest;
- Иран отмечает сорокалетие штурма американского посольства разгневанными студентами;
- В Гонконге два дня самых яростных беспорядков. Разгромлено несколько станций метро, стычки с полицией происходили в супермаркетах;
- В Пакистане истек ультиматум, предъявленный исламистской оппозицией премьер-министру Имрану Хану;
- Оренбургский суд отказал в удовлетворении иска на 100 триллионов рублей.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось