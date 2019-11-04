Чему обучают масонов и иллюминатов… Лекция, которая перевернула мой мир

Чему обучают масонов и иллюминатов… Лекция, которая перевернула мой мир
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Евгений Пупырин - это писатель, блогер, руководитель и участник нескольких тайных организаций. Сегодня мы задали ему пару вопросов о мироустройстве...
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Принцип максимальной простоты понятен, но чел сбивается на экономику ( экономические действия) , а это, всегда , диссонанс с собственными внутренними установками. И потом, разве дуальность есть основа всего ?
Вопрос,а что собой представляют внутренние установки?…Которые почему то, должны диссонировать и именно как ты, выразился с (экономическими действиями)?.. Экономика такая же, часть Целого в которую играют те,кто Решил в неё Играть…( у М.Фримена есть мульт “игроки”) посмотри)))
И потом–дуальность не основа всего. Она основа Созданной ИГРЫ в Жизнь не более. Если ты достигаешь такого уровня как ..-ВОКРУГ МЕНЯ Был НИКТО-.., то весь смысл что, либо делать, теряется в принципе….
…
Ну и почему ты убрал этот Пост?!
Я успел его прочитать.
Неужели “постеснялся” своей искренности???
Просто мне так показалось…..
Боится своих желаний.
Жаль… Что это “всё”, на что, Ты Смог Отреагировать……
Забыл что мы договорились не общаться друг с другом…Вспомнил…Стер…
Согласен… Был такой Договор.
А ты Молодец))…Надеюсь Под другими НИКАМИ этого тоже,не будет…
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Но, по делу (если вдруг будет интересно)… Отвечу.
Я об мирском . И о практике тут , внизу. Чел сказал, что родители вкинули в чадо алгоритм, например , “Не укради”, “Не обмани” и т.д. А чадо захотело денех , взяло за обрАзец миллионера и, по челу, захотело , в связи с желанием, изменить алгоритм. – Я об этом.
Ну если, установки родителей так,сильно работают в челе и даже, могут “защищать” себя , оправдывая свое положение, то диссонанс будет Всегда. Это некое сопротивление одной программы другой.
Здесь ВСЕГДА Помогают Знания о Правилах и Порядках Игры в которую входишь.
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Всё таки, ссылочку на фильм Фримена скидываю…(просто так).
Там “грубовато” но,всё же)))
https://www.youtube.com/watch?v=GRNZ0wwNOTc
Просто видео посмотрел. А о дуальности согласен – в игре. На самом деле – есть оттенки. )
Без них ни как….
Бросил в закладки. Благодарствую. Актуально во все времена.
Можно стирать все эзотерические ролики с ЯП,после этого….Это лучше всех комментов Вояджера вместе взятых,хотя просмотрел только половину ролика.