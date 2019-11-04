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Чему обучают масонов и иллюминатов… Лекция, которая перевернула мой мир

16:38. 4 ноября 2019 Нет просмотров 14 коммент. Опубликовал:

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Евгений Пупырин - это писатель, блогер, руководитель и участник нескольких тайных организаций. Сегодня мы задали ему пару вопросов о мироустройстве...

Инстаграмм Евгения: https://www.instagram.com/i.pupi/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sMhvfMVVFes

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5953 5391
    жора шапов 4 ноября 2019 в 17:10

    Принцип максимальной простоты понятен, но чел сбивается на экономику ( экономические действия) , а это, всегда , диссонанс с собственными внутренними установками. И потом, разве дуальность есть основа всего ?

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    • 2139 1178
      Voyagerжора шапов 4 ноября 2019 в 17:53

      Вопрос,а что собой представляют внутренние установки?…Которые почему то, должны диссонировать и именно как ты, выразился с (экономическими действиями)?.. Экономика такая же, часть Целого в которую играют те,кто Решил в неё Играть…( у М.Фримена есть мульт “игроки”) посмотри)))
      И потом–дуальность не основа всего. Она основа Созданной ИГРЫ в Жизнь не более. Если ты достигаешь такого уровня как ..-ВОКРУГ МЕНЯ Был НИКТО-.., то весь смысл что, либо делать, теряется в принципе….

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      1
  • 5953 5391
    жора шапов 4 ноября 2019 в 17:58

    Я об мирском . И о практике тут , внизу. Чел сказал, что родители вкинули в чадо алгоритм, например , “Не укради”, “Не обмани” и т.д. А чадо захотело денех , взяло за обрАзец миллионера и, по челу, захотело , в связи с желанием, изменить алгоритм. – Я об этом.

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  • 14393 10935
    Ъ 4 ноября 2019 в 21:39

    Можно стирать все эзотерические ролики с ЯП,после этого….Это лучше всех комментов Вояджера вместе взятых,хотя просмотрел только половину ролика.

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