Алтай – духовный центр Земли. Алексей Орлов и Акай Кине

Акай Кимович Кине – житель алтайской земли, занимается возрождением и развитием традиций Алтая. В 2006 году создал Межрегиональную общественную организация “Духовный центр “Алтай.



Алексей Орлов и Акай Кине



Как рассказал Акай Кине, Алтай – пуповина Земли, которую необходимо выровнить, поставить на место, и через неё оздоровить Матушку – Землю. Оздоровление, по его словам, происходит через пробуждение генной памяти Земли, и через память Земли пробуждаются люди, что ведет к оздоровлению всех живых организмов.

Акай поведал о том, что такое «Белая Вера», кто такие шумеры, о традициях и культуре алтайского народа.

Также вы узнаете, почему же Алтай – центр духовного развития Земли и что единит народы нашей страны. Об этом и многом другом вы узнаете, посмотрев этот ролик.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tZtwJ8N7xkI