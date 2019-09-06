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Зачем России дороги и какие дураки мешают их строить

09:03. 6 сентября 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша», говорили про извечную проблему России — дураков и дороги.

Хронометраж:
00:33 — Правительство снова решило пересмотреть проект скоростной трассы Москва — Казань. Почему изначально железной, а теперь автомобильной дороги нет даже пока в проекте?
07:11 — Если в стране сложилась система, при которой не развивается инфраструктура, то почему ряд крупных проектов все же реализуется?
09:27 — Насколько важна для России транспортная инфраструктура?
13:08 — В последнее время много говорится о транзитном потенциале России. Почему только сейчас и только по инициативе Китая?
15:35 — Чем опасно развитие региональной транспортной инфраструктуры с сопредельными государствами?
18:18 — Крымский мост — исключительно транспортный инфраструктурный проект или нечто большее?
22:00 — Нужно ли в геополитическом контексте рассматривать возможное строительство моста на Сахалин?

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P.S. Предыдущие ролики:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/108293

Метки: блог, Видео

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