Зачем России дороги и какие дураки мешают их строить

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша», говорили про извечную проблему России — дураков и дороги.

Хронометраж:

00:33 — Правительство снова решило пересмотреть проект скоростной трассы Москва — Казань. Почему изначально железной, а теперь автомобильной дороги нет даже пока в проекте?

07:11 — Если в стране сложилась система, при которой не развивается инфраструктура, то почему ряд крупных проектов все же реализуется?

09:27 — Насколько важна для России транспортная инфраструктура?

13:08 — В последнее время много говорится о транзитном потенциале России. Почему только сейчас и только по инициативе Китая?

15:35 — Чем опасно развитие региональной транспортной инфраструктуры с сопредельными государствами?

18:18 — Крымский мост — исключительно транспортный инфраструктурный проект или нечто большее?

22:00 — Нужно ли в геополитическом контексте рассматривать возможное строительство моста на Сахалин?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/108293