Век террора: сложнейшая операция российского спецназа (ВИДЕО)

Операция в Беслане в 2004 году была одной из сложнейших по местоположению, по количеству детей и по количеству террористов. Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал общественный деятель из Израиля Яков Кедми.

По его словам, если бы сегодня понадобилось это сделать, то российские спецслужбы сделали выполнили бы задачу намного эффективнее.

«На ошибках учатся. Мы тоже учились на наших ошибках. Больше не у кого было.

В такой ситуации всегда что спрашивает руководство политическое у военных, у спецслужб? Можно провести операцию или нет. Если военные говорят: „Да, мы можем!“, значит пойдут на операцию. Только в одном случае: если нет никакой возможности силой спасти людей, тогда да», — рассказал он.

Кедми отметил, что по той операции было два решения.

«Было решение правительства пойти навстречу террористам, пока не пришли специалисты и не сказали: „А мы можем это сделать“. Проверили — сказали: „Хорошо! Можете? Тогда будем делать!“. Это все решает. Основная цель — это спасти людей. И если в результате операции будут жертвы — это вопрос профессионализма и это вопрос случайности. Это же боль! Но тогда и есть шансы спасти людей, а если не провести операцию, то шансов намного меньше.

И поэтому, когда шансы есть — операция всегда будет. Как она пройдёт — это уже от Господа Бога… Всегда есть случайности», — отметил эксперт.

21 век — век террора

«Вообще 21 век начался с террора, он и будет веком террора. Бороться с ним придется постоянно, — сказал Кедми. — Ликвидировать террор как таковой невозможно, но можно свести его к минимуму, чтобы террористы не могли делать то, что они делают.

Потому что причин для террора сегодня сколько угодно: национальные, религиозные, идеологические. Особенно то, что мы знаем на нашем опыте — террор одиночек. Это самый трудно определяемый.

Сегодня парень или девушка 18 лет — ударило ему что-то в голову, под идеологической доктриной взял или нож, или оружие, или взрывчатку и пошел.

Невозможно это отследить, но бороться с этим можно. И вот одно из основных — это воспитание. Народ должен знать это. Все время должны это понимать и осознавать, а дальше — это уже организация.

Россия прошла серьезнейший путь. И успех России в этой области, в борьбе с террором — то, что подошли к нему очень серьезно.

Я уже рассказывал, как пять лет в вашей стране вырабатывали доктрину борьбы с террором. Пять лет ее вырабатывали! С чего начали? Подвести под борьбу с террором законодательную базу, какие законы надо определять, какие нормативные акты — вот с этого начали. То есть нельзя бороться с террором не на основе закона. Поэтому Россия пошла совершенно правильно и это было принято. А вот результат — сегодня.

Когда это начиналось, я помню: было ужасное положение… Почти никто не знал, что и как делать.

Пытались учиться у других, учить себя. Нигде нет такой ситуации, как была в России, нигде не было таких террористов, как были в России. Нигде не было таких размеров и таких неожиданных форм. Пришлось учиться и это хорошо, в общем.

И поэтому я не зря сказал, что если бы сегодня, не дай бог, надо было провести такую операцию, она была бы намного более успешной. Но всему этому учатся», — заключил Яков Кедми.

1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, террористы захватили и удерживали в здании школы более 1100 заложников. Среди них были дети, их родители, сотрудники школы. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека.

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