Сводки от ополчения Новороссии 06 сентября 2019

Разведка Украины рассказала об «угрозе вторжения» со стороны России

Россия поддерживает высокий уровень угрозы вооруженной агрессии против Украины за счет наращивания группировок своих войск в Крыму. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас на полуострове завершается формирование трех российских дивизий возле границы — это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии.

«Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 — начале 2020 года. То есть это те мероприятия, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении», — сказал Скибицкий.

По его словам, на территории Крыма создана мощная группировка, которая позволяет России проводить операции вообще во всем регионе Черного моря.

«Это и воздушный компонент, перекрывающий всю акваторию Черного моря, это и надводный и подводный флот, сухопутный компонент, который сегодня усилился средствами ПВО, которые достигают нашей территории почти до Киева. Кроме того, ведется наращивание береговых ракетных комплексов, что позволит уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря», — добавил представитель разведки.

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Враг готовится: как каратели используют перемирие на Донбассе — сводка с фронтов ЛНР (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. Обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. За прошедшие сутки противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня. На дебальцевском направлении боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Гараза обстреляли из станкового противотанкового гранатомёта район н.п. Нижнее Лозовое. Жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать. Мы в очередной раз призываем международные организации немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на ВСУ с целью сохранения достигнутого перемирия. Читайте также: Трамп жёстко унизил Польшу, приравняв её к Украине (ВИДЕО) Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры. Нашей разведкой отмечено прибытие двух БМП в район н.п. Причепиловка, размещённых на территории жилого домовладения, одной бронированной эвакуационной машины в жилом районе в н.п. Орехово-Донецкий и одного БТР-70 в районе участка разведения сил и средств «Станица Луганская». Также нашей разведкой отмечается проведение подразделениями противника работ по дооборудованию своих позиций на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое. С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией. Так, в ночь со 2 на 3 сентября преступники ВСУ осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ в районе н.п. Причепиловка. Также факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются СММ ОБСЕ. Читайте также: Собчак приехала в Киев и рассказала, чей Крым (ВИДЕО) Нам продолжает поступать информация о росте уровня коррупции в частях и соединениях ВСУ в зоне карательной операции. Так, по данным наших источников, в магазины населённых пунктов Славянск, Лисичанск и Северодонецк поступили в продажу продукты, предназначенные для бесплатной раздачи военнослужащим 46 отдельной десантно-штурмовой бригады в качестве гуманитарной помощи. Доставка гуманитарной помощи в виде продуктов питания была организованна фондом «Поддержи армию Украины» при содействии группы военно-гражданского сотрудничества ОТГ «Север». Как оказалось, начальник группы подполковник Атаулевич вместо того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по доставке собранной волонтёрами гуманитарной помощи на позиции нуждающимся в еде боевикам, продал их продукты в магазины на подконтрольной «ООС» территории. В свою очередь, соблюдение режима тишины для Народной милиции по-прежнему является одной из важнейших задач. Мы, как и ранее, нацелены на решение конфликта за столом переговоров. Но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан. Читайте также: В Европарламенте просят Зеленского не передавать похищенного командира ПВО ДНР в Россию

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Высший суд: свидетели готовы выступать против украинских военных преступников (ФОТО)

Митинг памяти по случаю 5-й годовщины освобождения поселка от Вооруженных сил Украины 5 сентября состоялся в Сабовке Славяносербского района ЛНР. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе общественного движения «Мир Луганщине». Обращаясь к присутствующим землякам, первый заместитель главы администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко отметил, что события лета 2014 года стали кровавыми страницами в истории Славяносербщины. «Мы знаем, что принесла нам война, и какие тяжелые испытания легли на плечи жителей села Сабовка. Ровно пять лет назад в результате преступного приказа со стороны украинских властей село было обстреляно, погибли 6 мирных жителей. Мы даже не могли представить, что будет открыт огонь из тяжелых орудий! Здесь показал свое истинное лицо преступный режим, который пришел к власти на Украине», — констатировал Крамаренко. «У этой войны еще нет своей истории, она не написана, но у нее есть свидетели, тысячи свидетелей, и будет Высший суд над военными преступниками, которые виновны в убийствах мирных жителей», — добавил Сергей Крамаренко. Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Андрей Лицоев подчеркнул, что место, где проводится митинг, символизирует связь между Великой Отечественной и сегодняшней необъявленной войной Украины против собственного народа, ведь здесь находятся памятник воинам, погибшим в 1941–1945 годах, и закладной камень мирным жителям, погибшим от рук укрофашистов в 2014 году. «Эта связь в наших сердцах очень крепка. Мы тем и сильны, что помним. Историю нужно помнить и чтить, из истории нужно делать выводы. Укрофашисты не сделали выводов, не учли опыт своих учителей, которые в 41-м пришли на нашу землю. Не учли и получили по зубам! И будут получать столько раз, сколько будут пытаться сюда идти», — убежден парламентарий. «Мы, молодежь Луганской Народной Республики, помним о событиях пятилетней давности и свято чтим память погибших. Раскатистые звуки обстрела в августе 2014 года оборвали наше беззаботное детство и оставили в наших сердцах глубокие раны. Каждый день мы своим кропотливым трудом приближаем то время, когда наша родная земля сможет вздохнуть облегченно и радостно под мирным небом Донбасса, — обратилась к землякам председатель детско-юношеской организации «Юная Гвардия», активист молодежного движения района Елизавета Набоженко. Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Александр Ващак провел панихиду по невинно убиенным жителям села. Память погибших почтили минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы к Закладному камню. Читайте также: Захарова рассказала, кто стоит за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу

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Луганчане почтили память павших защитников ЛНР, чьи имена остались неизвестны

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