Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 сентября 2019

Сирийские беженцы устроили массовый протест

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Жители Идлиба вышли на протест против боевиков группировки «Хайят Тахрир аш Шам»

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Монстр победил

объективной журналистики

Минуткапропаганды от издания The Economist:1. Пустая победа Асада.2. Сирия на долгие годы отравит регион.3. Несмотря ни на что, монстр победил.4. Оставшиеся повстанцы скрываются в Идлибе, но и он скоро падет.5. Его страна будет несчастна и разделена.6. Верный своему лозунгу он разрушил целые города.7. Пока Асад держится за власть, он будет разжигать джихадистский терроризм.Знатно все-таки у них пригорает от развития событий в Сирии.

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Строгое предупреждение союзнику

После того, как бои в Адене продолжились, а авиация ОАЭ бомбила саудовских марионеток, Эр-Рияд официально предупредил южных сепаратистов и стоящих за ними эмиратчиков, что продолжение этой истории приведет к тяжелым последствиям. https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980615000287 – цинк1. Это конечно прекрасно, когда союзники по коалиции воюющей с хуситами уничтожают прокси друг друга и открыто угрожают тяжелыми последствиями.2. Как заявляют хадисты, открытый мятеж южных сепаратистов был подготовлен офицерами разведки ОАЭ, которые готовили переворот и захват Адена еще с апреля 2019.3. На текущий момент переговоры выглядят так – Эр-Рияд ведет переговоры с STC, потом доносит позизцию STC до Хади, а затем в обратном порядке доводит позицию Хади до STC. Как итог – конфликт продолжается.4. Несмотря на заявления о полном контроле над Аденом, на практике сепаратисты до сих пор контролируют часть административных зданий и военных объектов. В городе идут спорадические вооруженные столкновения.Митинги в Южном Йемене в последние дни собрали сотни тысяч человек в поддержку южных сепаратистов и руководства ОАЭ, которое "заботится о народе Южного Йемена".В целом, существует серьезная вероятность того, что если Саудовская Аравия в ближайшее время не договорится с ОАЭ и их марионетками, то окончательный раскол в антихуситской коалиции станет свершившимся фактом.Хуситы и иранская пресса во всю глумятся и иронизируют над тем, что происходит в саудовской коалиции, величая МБС никчемным болтуном, который не смог достичь в Йемене намеченных целей, несмотря на огромные ресурсы закаченные в эту войну.Касательно ОАЭ, то здесь налицо преследование узкокорыстных интересов – эмиратчики с одной стороны минимизируют издержки от войны, сворачивая активные операции против хуситов (как бесперспективные), а заодно укрепляют свои позиции в Южном Йемене и на Сокотре. Решение о пересмотре политики ОАЭ в Йемене стало прямым следствием поражения саудовской коалиции под Ходейдой. Сейчас мы наблюдаем стратегические последствия той многомесячной битвы – поражение в ней обострило внутренние противоречия внутри лагеря оппонентов хуситов и сейчас уже не похоже, что Эр-Рияду получится собрать достаточно сил, чтобы добиться победы над хуситами военным путем. Все это приближает стратегическую победу Ирана, который руками хуситов добивается ослабления Саудовской Аравии.На фоне подобное развития событий, хуситы продолжили запускать баллистические ракеты по Саудовской Аравии. За вчера запустили 10. ПВО саудитов смогла сбить 6.Хуситы подтверждают, что они будут воевать как с саудовской коалицией, так и с южными сепаратистами и эмиратчиками. Хуситы, как и саудиты, декларируют единый Йемен. Разница лишь в том, что хуситы видят себя рулевыми единого Йемена после войны, а Эр-Рияд хочет видеть там свою марионетку Хади. Но чем дальше идет война, тем более печальными становятся перспективы Хади, с которым воюют даже внутри коалиции, собранной, формально, в его поддержку.

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Коротко по Сирии. 06.09.2019

На фронте к западу от Алеппо сирийская военная пропаганда через установленные громкоговорители передает сообщение следующего характера:Данная пропаганда ведется на фоне подтягивания резервов САА (на различных видео отмечалась переброска танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также дополнительных сил пехоты) на фронт к западу и юго-западу от Алеппо.Данная операция может быть увязана с дальнейшими действиями САА и ВКС РФ в южном Идлибе по разблокированию трассы Хама-Алеппо, которую Турция была обязана разблокировать еще к декабрю прошлого года.Срок "до 15 октября" очевидно связан с какими-то временными дедлайнами, установленными на переговорах Путина и Эрдогана в Москве. По всей видимости, если Турция не сможет добиться выполнения своих обязательств, боевиков к западу от Алеппо начнут укатывать также, как поступили с их подельниками в южном Идлибе.В "Блумберг" в подготовке наступления снова обвиняют Пригожина и ЧВК "Вагнер", мол, "российские ЧВК" скоро зачистят весь Идлиб (включая столицу провинции), после чего победа Асада будет окончательной. Никаких фактов в подтверждение решающей роли ЧВК в текущих или грядущих операциях как обычно не приведено.Прочее.1. МО РФ опровергло информацию "Коммерсанта", что в Южном Идлибе на минах подорвались сотрудники ССО и якобы было 3-е 200х. Данная информация была объявлена фейком. Стоит отметить, что заявившие об этом боевики также не предоставили фото или видео в подтверждение своих заявлений.2. Российские военные полностью взяли под контроль территорию вокруг турецкого обсервационного пункта в Мореке, где без особого практического смысла сидит турецкий гарнизон. Эрдоган упорствует и не хочет уходить, но влияние этой группы турецких военных на события в Идлибе сейчас околонулевое.3. Российские БПЛА ведут активную разведку местности в районе Маарат-ан-Нумана, что увязывают с перспективами возобновления наступления с целью овладения данным городом. Турецкий опорник на трассе Хан-Шейхун-Маарат-ан-Нуман вряд ли может служить серьезным препятствием, потому что его как и обсервационный пункт в Мореке всегда можно обойти с востока и запада, оставив "наблюдать" глубоко в тылу САА.4. Эрдоган, в перерывах между заявлению на тему того, как хорошо было бы, если бы у Турции было ядерное оружие, угрожает Европе, что если "зоны деэскалации" в Сирии потерпят неудачу, то Европу снова захлестнет поток мигрантов из Сирии. С учетом того, как публика с помощью зеленых автобусов годами собиралась в Идлибе, Европе могут светить "лучшие люди". Разумеется, Эрдоган пытается привлечь Европу к поддержке своей линии в Идлибе, которая изрядно пошатнулась после ликвидации Эль-Латаминского выступа.5. В столице провинции Идлиб прошли митинги сторонников "Хайят Тахрир-аш-Шам" (читай "Ан-Нусра" и "Аль-Каида" в одном флаконе – кто сказал, что сторонники "Аль-Каиды" не могут ходить на митинги). Митингующие потребовали прекратить нападки на "Хайят Тахрир-аш-Шам", называли тех, кто выступает против данной группировки предателями и лягушками (сторонниками Асада), а митинги против "Ан-Нусры" назвали частью сирийско-российского заговора против Идлиба и "Хайят Тахрир-аш-Шам". Это было новости сирийской демократии. В свободном Идлибе у каждой террористической группировки есть право на свободу собраний и свободу слова. А на территории "кровавого тирана" таких свобод для террористических группировок нет. Поэтому тирания хуже демократии!PS. На заглавном фото Асма Асад посещает центр по реабилитации и протезированию ветеранов войны. Надписи на доске: "Алеппо обречен", "Сирийская революция победит" и "Асад должен уйти".

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Сообщения о гибели группы российского спецназа в Сирии: ответ Минобороны и другие подробности

Вечером в четверг Министерство обороны России прокомментировало данные СМИ о гибели российских спецназовцев в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Перед этим либеральные издания сообщили, что трое российских военных якобы погибли в САР. По их словам, ещё двое офицеров получили ранения при подрыве на минах на границе провинций Идлиб и Хама. В материале «Ведомостей» утверждается, что 4 сентября около 22:00 группа из восьми спецназовцев «осуществляла переход в опорный пункт с целью наблюдения за противником без пересечения линии соприкосновения» в районе населённого пункта Джурин . Спецгруппа разделилась на две подгруппы, которые вскоре по очереди подорвались на двух ОЗМ-72 (осколочных заградительных минах). Ответ Минобороны «Никаких „российских наблюдательных постов“ в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих, не соответствует действительности», — заявила пресс-служба оборонного ведомства. В Минобороны отметили, что автор статьи неоднократно публиковал ложную информацию на основе слухов. Ситуацию проанализировали авторы военно-политического телеграм-канала Astra Militarum. «Как и ожидалось, Минобороны РФ не стало терпеть откровенную лажу о „трех погибших российских военных в Идлибе“ и выкатило официальное опровержение. Собственно, в чем был цимуc: Издание „Ведомости“ (которое еще лет пять назад было таким махровым рассадником идиотизма, что мы просто складывали эту пакость для того, чтобы окна конопатить вместе с рекламными газетками) сообщило со ссылкой на своего „военно-дипломатического источника“, что вечером 4 сентября в районе населенного пункта Джурин в Сирии произошел инцидент, в результате которого якобы погибли трое офицеров Вооруженных сил России. Любопытно здесь то, что первым о „неком инциденте“ сообщили ни фига не „Ведомости“, а издание Al-Masdar News (ливанское СМИ, – прим. РВ), которое хоть и является постоянным источником новостей из Сирии, никак не фильтрует поступающую информацию, в том числе и из источников „зелени“, джихадистов и прочей сволочи. И никак ее, эту информацию, не анализирует. Скорее всего, никакого „военно-дипломатического источника“ „Ведомостей“ нет — мы имеем лишь кальку с Аль-Масдара, ноги которой растут, как несложно догадаться, в твиттерах протурецких боевиков „Джебхат аль-Ватания лил Тахрир“. Уж кто-кто, а они готовы всегда приврать о своих достижениях и представить налет или обстрел на позиции сирийских войск как „битву с российскими спецназовцами“. Коллеги, прежде чем постить новости из Сирии, стараемся держать голову холодной и проверять информацию по три-четыре раза. Ибо помните: наши враги не дремлют…» Читайте также: Россия открыла рыбзавод на Курилах, Япония в ярости (ФОТО)

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