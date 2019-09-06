Россия ищет союзников в Африке

В число внешнеполитических интересов Кремля попал целый континент. В октябре в Сочи пройдет саммит «Россия — Африка», на который приглашены главы всех государств и региональных организаций Черного континента.

Председательствовать на саммите будут Владимир Путин и глава Африканского союза (АС), а также президент Египта Абдель Ас-Сиси. Напомним, генерал стал политиком после того, как армия Египта взяла власть в этой стране, подавив «арабскую весну». До Ас-Сиси главой АС был Муамар Каддафи.

Предстоящее событие — первое такого масштаба внешнеполитическая инициатива Москвы. До этого нечто подобное делал Китай, вот уже два десятилетия осуществляющий успешную экономическую экспансию на Черном континенте, экспортируя оттуда ресурсы. Москва взяла пример с Пекина?

Африканские страны могут помочь Москве преодолеть часть экономических проблем, вызванных западными санкциями, а Москва, в свою очередь, может поделиться с ними технологиями, которых в Африке очень не хватает. Такое мнение танзанийский лоббист Гидеон Шу высказал в интервью изданию Eurasia Review.

России необходимо «вернуться в ту эпоху, когда она помогала Африке выбираться из пут неоколониализма», считает он. Желание понятное, но зачем это надо России?

— Не повторим ли мы ошибки СССР, который порой оказывал безвозмездную помощь в обмен на клятвы африканских вождей в приверженности марксизму?

— Африка вновь становится пространством противостояния двух геополитических блоков: западного, во главе с США и России, которая возвращается на континент, понеся серьезные издержки от своего ухода оттуда после распада СССР.

— Издержки? Вроде бы перестали дотировать тамошние режимы…

— Это в первую очередь издержки безопасности. Оставив Африку, мы открыли возможность для беспрепятственного вхождения туда геополитического Запада со своими неоколониальными проектами, облеченными в формат экономической эксплуатации, а не прямого присутствия, как было раньше. Оперативный метод Запада — разжечь конфликты, поставить под контроль ресурсную базу и за счет этого наживаться.

С уходом России Африка стала территорией экспериментов по созданию террористических сетей, типа ДАИШ (ИГИЛ* — авт.). Сформировавшись там, укрепившись, они должны были по замыслу западных стратегов двинуться дальше, вглубь Евразии. Сначала на Ближний Восток, в сторону Ирана, затем в Закавказье, российский Северный Кавказ, Среднюю Азию. Таков был проект, и он продолжает существовать.

Другое дело, что благодаря ситуации в Сирии в Москве поняли, что невозможно обезопасить себя, не вернув свое влияние на африканском континенте. И для нашего возвращения туда есть предпосылки.

— Какие?

— Запад продолжает реализовывать там свою колониальную политику. Ведь формально, уходя из Африки, западные империи разделили ее на так называемые национальные государства, чьи границы не отвечают ни историческому расселению народов, ни переплетению сложных конфессиональных структур, ни экономической целесообразности. Положив офицерскую линейку на карту, Запад разделил континент по живому, разрезав народы, языки, ландшафты, традиции случайным образом, спровоцировав конфликты, которые раздирают Африку по сей день. Это на руку Западу.

Появление России дает шанс для нового переформатирования африканского пространства, где субъектами станут народы, этносы, культуры и языки — то есть органические общности. А искусственное механическое разделение Запада эпохи модерна станет менее значимым, будет размыто в пользу более крупных образований. По сути, это возвращение традиционных моделей государственности — сухопутных империй. Это станет восстановлением справедливости.

— Перекраивание карты целого континента — серьезная претензия…

— Есть ещё один проект Запада. Это создание в Африке новой человеческой общности. Не сумев из-за падения ментального уровня колонизировать Луну, Марс, Запад направил свой взгляд на Черный континент, как будто это пустая территория. Примерно такая, какой была для переселенцев из Европы Северная Америка, несмотря на существование миллионов индейцев. В Африке можно попробовать все сделать с нуля. С чистого листа. Это сейчас обсуждается.

Это абсолютно античеловеческий проект, лишенный традиционных культур, религий, сдерживающих в их понимании развитие. Там в космического вида городах будут жить чуть ли не бесполые существа, которых станут обслуживать роботы и т. п. Этого так и не удалось сделать в Америке, потому что отцы-основатели все-таки занесли туда остатки европейской культуры, протестантскую этику и т. п.

Ради реализации этой утопии африканцев приравняют к живой природе, тому, от чего Африку надо «очистить». Как-то утилизировать, стравить друг с другом, чтобы они друг друга поубивали, заморить голодом, заколоть инъекциями, которые ведут к бесплодию, заморить СПИДом и т. п. Все ради того, чтобы освободить пространство для такого проекта будущего. Так что если Россия сейчас активно не вмешается, Африку, возможно, ждет уничтожение традиционного для него соцветия.

— Ужас какой. Будем надеяться, что это все останется утопией. Кстати, пока Россия только планирует вернуться в Африку, пока же там активно работает Китай.

— Китай, если брать реальный, а не виртуальный сектор — это экономика № 1 в мире. Он захлебывается от избытка денег. Пекин ищет любые способы для инвестиций. И Африка для него подходит. Но речь там идет только об экономической экспансии, которая всегда вторична по отношению к геополитике, безопасности, военному влиянию. Поэтому можно много инвестировать в Африку, но если Запад решит забрать ее себе, то можно потерять все. Появится очередной ДАИШ и все конфискует в пользу джихада.

— Видимо, поэтому на саммите в Сочи будет глава Африканского союза и президент Египта Ас-Сиси? Чтобы гарантировать наши будущие инвестиции…

— Реализуемая, сейчас внешняя политика России — наша сильная сторона. В отличие от внутренней, о которой даже не хочется говорить. Москве удалось стать одним из главных факторов, потеснив США после их провала в Сирии. Это стало возможно благодаря тому, что был принят на вооружение геополитический метод. Геополитика стала основой стратегического планирования, построения союзов и устранения угроз.

Выстраивание отношений Путина с Ас-Сиси, с индийским лидером Моди, с Си Цзиньпином — это выстраивание силовых геополитических осей, представляющих собой конструкцию грядущего многополярного мира, идущего на смену американской западной однополярности. Это большая игра, и Россия имеет в ней сейчас первый голос, как главный катализатор многополярности.

И естественно, выстраивая многополярный мир, мы не можем игнорировать Африку, делать вид, что нам плевать, что там происходит. Никакого справедливого мира без Черного континента не получится. И здесь Россия ищет в Африке союзника. Да, мы потеряли, точнее, сдали позорно Каддафи, чуть не проиграв вообще все, но сегодня берем реванш. Панафриканский проект, как альтернатива западному уничтожению континента, — это спасение для Африки, возвращение влияния России и одна из силовых составляющих грядущей многополярности.

* Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108297